Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на Украине - 30.05.2023 Украина.ру
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Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на Украине
Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на Украине - 30.05.2023 Украина.ру
Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на Украине
Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по центрам принятия решений в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления с командованием украинских войск
2023-05-30T17:55
2023-05-30T17:55
хроники
эксклюзив
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В телеграм-канале Минобороны России сообщили о нанесении групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений на территории Украины, где под руководством сотрудников западных спецслужб планировались террористические акты Киева на территории РФ.Президент России Владимир Путин отметил на выставке, посвященной креативной экономике, что уже было сказано о возможности таких ответных мер. Более того, ВС России недавно нанесли удар по штабу Главного управления разведки МО Украины в Киеве.Глава государства также отметил, что его беспокоят попытки Киева вызвать ответную реакцию Москвы.Граждане Украины, против которых киевские власти развязали тотальный террор, должны знать, к чему подталкивает правящий в их стране режим, сказал Путин.В свою очередь глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сказал, что атакой на Москву Киев решил отвлечь внимание в информационном пространстве от своих крупных поражений на поле боя.Террористы любят убегать со своих позиций на фронте, избегать открытого, честного боя и прятаться в штабах, отдавая приказы об атаке гражданских объектов и громко заявляя о своей победе, отметил он.Скоро ВС РФ дадут ответ и в зоне спецоперации, подчеркнул Кадыров.Утром 30 мая Киев предпринял террористическую атаку с использованием восьми беспилотников самолётного типа по гражданским объектам в Москве, сообщило Минобороны России.Все они поражены: три из них подавлены средствами радиолокационной борьбы, пять сбиты с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" в Подмосковье, говорится в сообщении.Следственный комитет Российской Федерации расследует террористическую атаку Киева на Москву и устанавливает личности, причастные к преступлению, в результате которого на территории столицы РФ есть повреждения гражданских объектов.Один из дронов попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной улице – разрушены фасад и остекление здания, второй беспилотный летательный аппарат атаковал 24-этажный дом на улице Атласова в ТиНАО с такими же последствиями удара, сообщило агентство РИА Новости 30 мая со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб.Президент России Владимир Путин получал информацию об атаке Киева на Москву в прямом режиме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Нужно чётко понимать, что это стало "атакой киевского режима", сказал он.Сроки начала украинского контрнаступленияНа заседании Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ были утверждены сроки начала контрнаступления, сообщили украинские СМИ 30 мая со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.Переход украинских войск к атакующим действиям – это не только обеспечение боеприпасами, подготовка новых бригад и тактика, это ещё и время, заявил Зеленский.Сроки того, когда ВСУ будут наступать, очень важны, поэтому приняты соответствующие решения, сказал он.Существует опасность перехода ВСУ в контрнаступление на позиции ВС России на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире Первого канала 30 мая.Действия противника на этих направлениях, где сейчас идут бои, показывают, что Киев действительно готовится к атаке, считает он.Тем не менее, погодные условия снизили активность противника на фронте в зоне ответственности Луганской народной республики, так как поставленная Западом военная техника украинским войскам имеет низкие показатели по проходимости и даёт сбои, сказал Марочко.За истекшую неделю противник снизил применение американских и европейских образцов вооружения в 2-3 раза, добавил военный эксперт.На Купянском направлении ВСУ были вынуждены оставить второстепенные позиции из-за проливных дождей, так как окопы там были полностью затоплены, сообщил Марочко.В Харькове и его окрестностях отмечено прибытие малых групп иностранных наёмников, среди которых есть англоговорящие, поляки, французы, немцы и испанцы, сказал он со ссылкой на собственные источники.Краснолиманское направление может выйти на первостепенное значение после освобождения Артёмовска, а ВСУ давно хотят использовать участок Кременная-Сватово в целях контрнаступления, считает Марочко.Тем не менее, у них не задались атаки там, поскольку Вооружённые силы РФ серьёзно продвинулись на этом участке фронта, в ходе чего в плен к российским войскам попали более 20 украинских боевиков, с которыми сейчас работают следственные органы России, отметил военный эксперт.На Краснолиманском направлении также отмечено самовольное оставление украинскими военными некоторых из своих позиций после удара российской артиллерией и ВКС РФ по ним, сказал Марочко.ВСУ быстро восполнили отсутствие своих солдат на этих позициях и теперь разыскивают беглецов, которые ушли оттуда в численности до взвода, отметил он.На Донецком направлении неблагоприятные погодные условия использовались украинским войскам для того, чтобы восполнить запасы боеприпасов, так как контрнаступление предполагает их большой расход, добавил Марочко.ВС РФ известно, где эти склады находятся, поэтому в ближайшее время они будут уничтожены, в заключение сказал военный эксперт.Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны сообщил, что потери ВСУ за май в живой силе составили более 16 тыс. солдат. Несмотря на это, Запад требует от Украины идти в наступление, добавил министр.В Великобритании признали причастность Киева к терактам в МосквеВСУ проводят мелкие операции для того, чтобы обмануть или отвлечь внимание российского командования и сформировать подходящую почву для их контрнаступления, сообщила британская газета Financial Times.Сначала была атака Киева на Кремль, потом вторжение украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, целью которой было вынудить ВС РФ перебросить войска в приграничный с Украиной регион, говорится в статье.Затем ВСУ попытались атаковать российский корабль "Иван Хурс" с использованием трёх беспилотных катеров, а утром 30 мая Киев атаковал Москву беспилотниками, отметили в Financial Times.Эти теракты и диверсии стали одними из тех, которые украинское командование провело перед контрнаступлением ВСУ, чтобы нанести ущерб моральному духу россиян, говорится в материале.Успешная атака начинается на психологическом уровне, приводит Financial Times слова неназванного высокопоставленного украинского политика.Западные чиновники, тем не менее, считают, что успех контрнаступления ВСУ пока находится под вопросом, поэтому Украина может и дальше продолжать диверсионные операции в сочетании с использованием британских ракет большой дальности Storm Shadow для ударов по тыловым целям ВС РФ или повторить операцию по типу атаки на "Иван Хурс", пишет газета.Российские ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow и уничтожили ЗРК PatriotРоссийские системы противовоздушной обороны уничтожили 29 британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow в мае, отметил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.Кроме этого, за последний месяц перехвачено 196 ракет HIMARS, добавил он.В Киеве также уничтожен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США, подчеркнул Шойгу.ВС РФ продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику в ходе специальной военной операции на Украине, сказал министр обороны РФ.В США подтвердили, что попытки Зеленского удержать Артёмовск унесли жизни многих украинских солдатАртёмовск стал слишком дорогим уроком для Украины, пишет декан академического факультета Института мировой политики Джеймс Роббинс в статье для американского консервативного журнала The American Spectator.Победить в битве за этот город у ВСУ было мало шансов, считает автор.Запад вложил большие деньги в оборону Артёмовска, а поражение украинских войск там показывает, что это было пустой тратой денег, отметил Роббинс.По его мнению, Зеленского обвиняют в том, что он преувеличивал стратегическое значение города, чтобы выпросить у США и Европы больше военной и финансовой помощи Украине, так как на данный момент он говорит, что Артёмовск не так уж и важен.Если бы Киев не приказывал ВСУ держаться в этом городе до последнего, то тысячи украинских военнослужащих выжили бы, чтобы сражаться ещё один день, говорится в статье.В заключение, автор делает вывод, что украинскому командованию не нужно было продолжать битву за Артёмовск, если оно не было уверенно, что победит.Незаконный оборот оружия в Киевской областиВ Киевской области незаконный оборот оружия вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, заявил начальник полиции региона Андрей Небитов в интервью украинским СМИ.Люди могут ранить себя этим оружием, также оно может попасть в руки бандитов, побеспокоился он.Поэтому было принято решение о 10 оперативных выкупах оружия у тех людей, которые пытались продавать оружие, сказал Небитов.У многих украинцев на руках остаётся оружие, которое не состоит на учёте в полиции и выдавалось в свободной форме на улицах городов после начала СВО России на Украине, признал он.В заключение интервью, Небитов призвал жителей Киевской области вернуть выданное им оружие в полицию.Цены, безработица и инфляция на УкраинеВВП Украины восстановится на 2% после провала в прошлом году на 29,1%, сообщил Национальный банк Украины в докладе на официальном сайте.Инфляция на данный момент находится на уровне 17,9%, говорится в материале.Замедлился, но всё же продолжается рост цен на топливо и продовольственные товары, ситуация на рынке труда также остаётся сложной, отметили в Нацбанке.По мнению его сотрудников, уровень безработицы на Украине остаётся на отметке в 21,1%, что и в 2022 году.
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Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на Украине

17:55 30.05.2023
 
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по центрам принятия решений в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления с командованием украинских войск
В телеграм-канале Минобороны России сообщили о нанесении групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений на территории Украины, где под руководством сотрудников западных спецслужб планировались террористические акты Киева на территории РФ.
Президент России Владимир Путин отметил на выставке, посвященной креативной экономике, что уже было сказано о возможности таких ответных мер. Более того, ВС России недавно нанесли удар по штабу Главного управления разведки МО Украины в Киеве.
Глава государства также отметил, что его беспокоят попытки Киева вызвать ответную реакцию Москвы.
Граждане Украины, против которых киевские власти развязали тотальный террор, должны знать, к чему подталкивает правящий в их стране режим, сказал Путин.
В свою очередь глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сказал, что атакой на Москву Киев решил отвлечь внимание в информационном пространстве от своих крупных поражений на поле боя.
Террористы любят убегать со своих позиций на фронте, избегать открытого, честного боя и прятаться в штабах, отдавая приказы об атаке гражданских объектов и громко заявляя о своей победе, отметил он.
Скоро ВС РФ дадут ответ и в зоне спецоперации, подчеркнул Кадыров.
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
13:02
Подробности атаки беспилотников по Москве, удары ВС РФ на фронте. Главное на Украине на 13:00 30 маяПоявились новые данные о террористической атаке Киева по столице РФ
Утром 30 мая Киев предпринял террористическую атаку с использованием восьми беспилотников самолётного типа по гражданским объектам в Москве, сообщило Минобороны России.
Все они поражены: три из них подавлены средствами радиолокационной борьбы, пять сбиты с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" в Подмосковье, говорится в сообщении.
Следственный комитет Российской Федерации расследует террористическую атаку Киева на Москву и устанавливает личности, причастные к преступлению, в результате которого на территории столицы РФ есть повреждения гражданских объектов.
Один из дронов попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной улице – разрушены фасад и остекление здания, второй беспилотный летательный аппарат атаковал 24-этажный дом на улице Атласова в ТиНАО с такими же последствиями удара, сообщило агентство РИА Новости 30 мая со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб.
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
09:52
Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 маяУкраинской стороной предпринята попытка теракта в Москве с использованием беспилотников
Президент России Владимир Путин получал информацию об атаке Киева на Москву в прямом режиме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Нужно чётко понимать, что это стало "атакой киевского режима", сказал он.
Сроки начала украинского контрнаступления
На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ были утверждены сроки начала контрнаступления, сообщили украинские СМИ 30 мая со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
Переход украинских войск к атакующим действиям – это не только обеспечение боеприпасами, подготовка новых бригад и тактика, это ещё и время, заявил Зеленский.
Сроки того, когда ВСУ будут наступать, очень важны, поэтому приняты соответствующие решения, сказал он.
обломки ракеты ЗРК Patriot на Оболони - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Вчера, 18:44
Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на УкраинеВ Киеве объявили третью воздушную тревогу за сутки. Украинская власть воспользовалась ситуацией, чтобы расправиться с врагами
Существует опасность перехода ВСУ в контрнаступление на позиции ВС России на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире Первого канала 30 мая.
Действия противника на этих направлениях, где сейчас идут бои, показывают, что Киев действительно готовится к атаке, считает он.
Тем не менее, погодные условия снизили активность противника на фронте в зоне ответственности Луганской народной республики, так как поставленная Западом военная техника украинским войскам имеет низкие показатели по проходимости и даёт сбои, сказал Марочко.
За истекшую неделю противник снизил применение американских и европейских образцов вооружения в 2-3 раза, добавил военный эксперт.
На Купянском направлении ВСУ были вынуждены оставить второстепенные позиции из-за проливных дождей, так как окопы там были полностью затоплены, сообщил Марочко.
В Харькове и его окрестностях отмечено прибытие малых групп иностранных наёмников, среди которых есть англоговорящие, поляки, французы, немцы и испанцы, сказал он со ссылкой на собственные источники.
последствия удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Вчера, 13:14
Удар по Шебекино, проблема с Харьковской областью, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 маяУкраинские военные с особой жестокостью обстреливают Шебекино и наносят удары по другим российским населённым пунктам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как решить проблему с обстрелами
Краснолиманское направление может выйти на первостепенное значение после освобождения Артёмовска, а ВСУ давно хотят использовать участок Кременная-Сватово в целях контрнаступления, считает Марочко.
Тем не менее, у них не задались атаки там, поскольку Вооружённые силы РФ серьёзно продвинулись на этом участке фронта, в ходе чего в плен к российским войскам попали более 20 украинских боевиков, с которыми сейчас работают следственные органы России, отметил военный эксперт.
На Краснолиманском направлении также отмечено самовольное оставление украинскими военными некоторых из своих позиций после удара российской артиллерией и ВКС РФ по ним, сказал Марочко.
ВСУ быстро восполнили отсутствие своих солдат на этих позициях и теперь разыскивают беглецов, которые ушли оттуда в численности до взвода, отметил он.
На Донецком направлении неблагоприятные погодные условия использовались украинским войскам для того, чтобы восполнить запасы боеприпасов, так как контрнаступление предполагает их большой расход, добавил Марочко.
ВС РФ известно, где эти склады находятся, поэтому в ближайшее время они будут уничтожены, в заключение сказал военный эксперт.
Пулеметная лента бойца спецназа
Вчера, 09:31
Неспокойная ночь, Белоруссия прикрывает дороги. Главное на Украине на утро 29 маяНа Украине в нескольких областях прогремели взрывы, работала ПВО. Белоруссия прикрывает дороги, связывающие её с Россией, в целях безопасности
Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны сообщил, что потери ВСУ за май в живой силе составили более 16 тыс. солдат. Несмотря на это, Запад требует от Украины идти в наступление, добавил министр.
В Великобритании признали причастность Киева к терактам в Москве
ВСУ проводят мелкие операции для того, чтобы обмануть или отвлечь внимание российского командования и сформировать подходящую почву для их контрнаступления, сообщила британская газета Financial Times.
Сначала была атака Киева на Кремль, потом вторжение украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, целью которой было вынудить ВС РФ перебросить войска в приграничный с Украиной регион, говорится в статье.
Затем ВСУ попытались атаковать российский корабль "Иван Хурс" с использованием трёх беспилотных катеров, а утром 30 мая Киев атаковал Москву беспилотниками, отметили в Financial Times.
нашивка польского спецназа (Jednostka Wojskowa Grom) - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
28 мая, 18:30
Поляки и американцы и вторжение на Белгородчину. Итоги 28 мая на УкраинеВ рейде украинских военных в Белгородскую область принимали участие поляки и американцы. Обстановка в регионе остаётся напряжённой
Эти теракты и диверсии стали одними из тех, которые украинское командование провело перед контрнаступлением ВСУ, чтобы нанести ущерб моральному духу россиян, говорится в материале.
Успешная атака начинается на психологическом уровне, приводит Financial Times слова неназванного высокопоставленного украинского политика.
Западные чиновники, тем не менее, считают, что успех контрнаступления ВСУ пока находится под вопросом, поэтому Украина может и дальше продолжать диверсионные операции в сочетании с использованием британских ракет большой дальности Storm Shadow для ударов по тыловым целям ВС РФ или повторить операцию по типу атаки на "Иван Хурс", пишет газета.
Российские ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow и уничтожили ЗРК Patriot
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 29 британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow в мае, отметил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.
Кроме этого, за последний месяц перехвачено 196 ракет HIMARS, добавил он.
В Киеве также уничтожен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США, подчеркнул Шойгу.
ВС РФ продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику в ходе специальной военной операции на Украине, сказал министр обороны РФ.
результаты обстрела ВСУ Белгородской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
28 мая, 13:01
Тероборона Самбора и воры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 маяРуководство теробороны Львовской области обвинили в воровстве. Украинские войска наносят удары по регионам России
В США подтвердили, что попытки Зеленского удержать Артёмовск унесли жизни многих украинских солдат
Артёмовск стал слишком дорогим уроком для Украины, пишет декан академического факультета Института мировой политики Джеймс Роббинс в статье для американского консервативного журнала The American Spectator.
Победить в битве за этот город у ВСУ было мало шансов, считает автор.
Запад вложил большие деньги в оборону Артёмовска, а поражение украинских войск там показывает, что это было пустой тратой денег, отметил Роббинс.
дом и машина русской американки, атакованные украинцами - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
28 мая, 09:42
Охота на русских в США, деньги на убийство россиян, ночь в Киеве. Главное на Украине на утро 28 маяУкраинцы организовывают преследование и травлю русских и сочувствующих России в США. Американские сенаторы поддерживают убийства россиян. Из-за работы ПВО в Киеве возникли пожары
По его мнению, Зеленского обвиняют в том, что он преувеличивал стратегическое значение города, чтобы выпросить у США и Европы больше военной и финансовой помощи Украине, так как на данный момент он говорит, что Артёмовск не так уж и важен.
Если бы Киев не приказывал ВСУ держаться в этом городе до последнего, то тысячи украинских военнослужащих выжили бы, чтобы сражаться ещё один день, говорится в статье.
В заключение, автор делает вывод, что украинскому командованию не нужно было продолжать битву за Артёмовск, если оно не было уверенно, что победит.
Незаконный оборот оружия в Киевской области
В Киевской области незаконный оборот оружия вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, заявил начальник полиции региона Андрей Небитов в интервью украинским СМИ.
Люди могут ранить себя этим оружием, также оно может попасть в руки бандитов, побеспокоился он.
Поэтому было принято решение о 10 оперативных выкупах оружия у тех людей, которые пытались продавать оружие, сказал Небитов.
У многих украинцев на руках остаётся оружие, которое не состоит на учёте в полиции и выдавалось в свободной форме на улицах городов после начала СВО России на Украине, признал он.
В заключение интервью, Небитов призвал жителей Киевской области вернуть выданное им оружие в полицию.
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
27 мая, 18:06
Химическое оружие, обучение на "Абрамсах". Итоги 27 мая на УкраинеУкраина может готовить провокацию с применением химического оружия перед наступлением ВСУ. Украинские военные начали обучение на американских танках Abrams
Цены, безработица и инфляция на Украине
ВВП Украины восстановится на 2% после провала в прошлом году на 29,1%, сообщил Национальный банк Украины в докладе на официальном сайте.
Инфляция на данный момент находится на уровне 17,9%, говорится в материале.
Замедлился, но всё же продолжается рост цен на топливо и продовольственные товары, ситуация на рынке труда также остаётся сложной, отметили в Нацбанке.
По мнению его сотрудников, уровень безработицы на Украине остаётся на отметке в 21,1%, что и в 2022 году.
Юрий Луценко - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
27 мая, 12:00
Правда от Луценко, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 27 маяБывший генпрокурор Украины Юрий Луценко признал контроль России над Артёмовском. Вооружённые силы Украины продолжают ожесточённо обстреливать регионы России
 
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20:45В Анкаре назвали ориентировочную дату инагурации Эрдогана
20:18Анкара и Вашингтон провели переговоры по вопросам Черноморской инициативы
20:01Вашингтон подверг критике контрнаступление Зеленского - СМИ
19:47Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА
19:36В НАТО рассуждают о новой помощи Киеву - СМИ
19:16Британия готовит ракетную атаку на Москву
19:13Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ
18:49Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие
18:36США планируют развязать военный конфликт в Балканском регионе - Global Times
18:14Бывшая помощница Байдена сообщила о намерении получить гражданство РФ
18:00Стальной хребет Донбасса
17:55Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на Украине
17:55В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель
17:48Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине
17:37Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС
17:24Кто страдает? Килинкаров о том, кого накажут за атаки беспилотников
16:50Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицу
16:49СМИ: Украина может уйти за долги
16:45Министерство внутренних дел РФ ищет главкома ВСУ Залужного
16:43"Гитлер набирал 14-летних": Киев снизил призывной возраст до 25 лет
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