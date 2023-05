https://ukraina.ru/20230530/1046727037.html

Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на Украине

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по центрам принятия решений в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления с командованием украинских войск

В телеграм-канале Минобороны России сообщили о нанесении групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений на территории Украины, где под руководством сотрудников западных спецслужб планировались террористические акты Киева на территории РФ.Президент России Владимир Путин отметил на выставке, посвященной креативной экономике, что уже было сказано о возможности таких ответных мер. Более того, ВС России недавно нанесли удар по штабу Главного управления разведки МО Украины в Киеве.Глава государства также отметил, что его беспокоят попытки Киева вызвать ответную реакцию Москвы.Граждане Украины, против которых киевские власти развязали тотальный террор, должны знать, к чему подталкивает правящий в их стране режим, сказал Путин.В свою очередь глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сказал, что атакой на Москву Киев решил отвлечь внимание в информационном пространстве от своих крупных поражений на поле боя.Террористы любят убегать со своих позиций на фронте, избегать открытого, честного боя и прятаться в штабах, отдавая приказы об атаке гражданских объектов и громко заявляя о своей победе, отметил он.Скоро ВС РФ дадут ответ и в зоне спецоперации, подчеркнул Кадыров.Утром 30 мая Киев предпринял террористическую атаку с использованием восьми беспилотников самолётного типа по гражданским объектам в Москве, сообщило Минобороны России.Все они поражены: три из них подавлены средствами радиолокационной борьбы, пять сбиты с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" в Подмосковье, говорится в сообщении.Следственный комитет Российской Федерации расследует террористическую атаку Киева на Москву и устанавливает личности, причастные к преступлению, в результате которого на территории столицы РФ есть повреждения гражданских объектов.Один из дронов попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной улице – разрушены фасад и остекление здания, второй беспилотный летательный аппарат атаковал 24-этажный дом на улице Атласова в ТиНАО с такими же последствиями удара, сообщило агентство РИА Новости 30 мая со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб.Президент России Владимир Путин получал информацию об атаке Киева на Москву в прямом режиме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Нужно чётко понимать, что это стало "атакой киевского режима", сказал он.Сроки начала украинского контрнаступленияНа заседании Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ были утверждены сроки начала контрнаступления, сообщили украинские СМИ 30 мая со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.Переход украинских войск к атакующим действиям – это не только обеспечение боеприпасами, подготовка новых бригад и тактика, это ещё и время, заявил Зеленский.Сроки того, когда ВСУ будут наступать, очень важны, поэтому приняты соответствующие решения, сказал он.Существует опасность перехода ВСУ в контрнаступление на позиции ВС России на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире Первого канала 30 мая.Действия противника на этих направлениях, где сейчас идут бои, показывают, что Киев действительно готовится к атаке, считает он.Тем не менее, погодные условия снизили активность противника на фронте в зоне ответственности Луганской народной республики, так как поставленная Западом военная техника украинским войскам имеет низкие показатели по проходимости и даёт сбои, сказал Марочко.За истекшую неделю противник снизил применение американских и европейских образцов вооружения в 2-3 раза, добавил военный эксперт.На Купянском направлении ВСУ были вынуждены оставить второстепенные позиции из-за проливных дождей, так как окопы там были полностью затоплены, сообщил Марочко.В Харькове и его окрестностях отмечено прибытие малых групп иностранных наёмников, среди которых есть англоговорящие, поляки, французы, немцы и испанцы, сказал он со ссылкой на собственные источники.Краснолиманское направление может выйти на первостепенное значение после освобождения Артёмовска, а ВСУ давно хотят использовать участок Кременная-Сватово в целях контрнаступления, считает Марочко.Тем не менее, у них не задались атаки там, поскольку Вооружённые силы РФ серьёзно продвинулись на этом участке фронта, в ходе чего в плен к российским войскам попали более 20 украинских боевиков, с которыми сейчас работают следственные органы России, отметил военный эксперт.На Краснолиманском направлении также отмечено самовольное оставление украинскими военными некоторых из своих позиций после удара российской артиллерией и ВКС РФ по ним, сказал Марочко.ВСУ быстро восполнили отсутствие своих солдат на этих позициях и теперь разыскивают беглецов, которые ушли оттуда в численности до взвода, отметил он.На Донецком направлении неблагоприятные погодные условия использовались украинским войскам для того, чтобы восполнить запасы боеприпасов, так как контрнаступление предполагает их большой расход, добавил Марочко.ВС РФ известно, где эти склады находятся, поэтому в ближайшее время они будут уничтожены, в заключение сказал военный эксперт.Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны сообщил, что потери ВСУ за май в живой силе составили более 16 тыс. солдат. Несмотря на это, Запад требует от Украины идти в наступление, добавил министр.В Великобритании признали причастность Киева к терактам в МосквеВСУ проводят мелкие операции для того, чтобы обмануть или отвлечь внимание российского командования и сформировать подходящую почву для их контрнаступления, сообщила британская газета Financial Times.Сначала была атака Киева на Кремль, потом вторжение украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область, целью которой было вынудить ВС РФ перебросить войска в приграничный с Украиной регион, говорится в статье.Затем ВСУ попытались атаковать российский корабль "Иван Хурс" с использованием трёх беспилотных катеров, а утром 30 мая Киев атаковал Москву беспилотниками, отметили в Financial Times.Эти теракты и диверсии стали одними из тех, которые украинское командование провело перед контрнаступлением ВСУ, чтобы нанести ущерб моральному духу россиян, говорится в материале.Успешная атака начинается на психологическом уровне, приводит Financial Times слова неназванного высокопоставленного украинского политика.Западные чиновники, тем не менее, считают, что успех контрнаступления ВСУ пока находится под вопросом, поэтому Украина может и дальше продолжать диверсионные операции в сочетании с использованием британских ракет большой дальности Storm Shadow для ударов по тыловым целям ВС РФ или повторить операцию по типу атаки на "Иван Хурс", пишет газета.Российские ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow и уничтожили ЗРК PatriotРоссийские системы противовоздушной обороны уничтожили 29 британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow в мае, отметил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.Кроме этого, за последний месяц перехвачено 196 ракет HIMARS, добавил он.В Киеве также уничтожен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США, подчеркнул Шойгу.ВС РФ продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику в ходе специальной военной операции на Украине, сказал министр обороны РФ.В США подтвердили, что попытки Зеленского удержать Артёмовск унесли жизни многих украинских солдатАртёмовск стал слишком дорогим уроком для Украины, пишет декан академического факультета Института мировой политики Джеймс Роббинс в статье для американского консервативного журнала The American Spectator.Победить в битве за этот город у ВСУ было мало шансов, считает автор.Запад вложил большие деньги в оборону Артёмовска, а поражение украинских войск там показывает, что это было пустой тратой денег, отметил Роббинс.По его мнению, Зеленского обвиняют в том, что он преувеличивал стратегическое значение города, чтобы выпросить у США и Европы больше военной и финансовой помощи Украине, так как на данный момент он говорит, что Артёмовск не так уж и важен.Если бы Киев не приказывал ВСУ держаться в этом городе до последнего, то тысячи украинских военнослужащих выжили бы, чтобы сражаться ещё один день, говорится в статье.В заключение, автор делает вывод, что украинскому командованию не нужно было продолжать битву за Артёмовск, если оно не было уверенно, что победит.Незаконный оборот оружия в Киевской областиВ Киевской области незаконный оборот оружия вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, заявил начальник полиции региона Андрей Небитов в интервью украинским СМИ.Люди могут ранить себя этим оружием, также оно может попасть в руки бандитов, побеспокоился он.Поэтому было принято решение о 10 оперативных выкупах оружия у тех людей, которые пытались продавать оружие, сказал Небитов.У многих украинцев на руках остаётся оружие, которое не состоит на учёте в полиции и выдавалось в свободной форме на улицах городов после начала СВО России на Украине, признал он.В заключение интервью, Небитов призвал жителей Киевской области вернуть выданное им оружие в полицию.Цены, безработица и инфляция на УкраинеВВП Украины восстановится на 2% после провала в прошлом году на 29,1%, сообщил Национальный банк Украины в докладе на официальном сайте.Инфляция на данный момент находится на уровне 17,9%, говорится в материале.Замедлился, но всё же продолжается рост цен на топливо и продовольственные товары, ситуация на рынке труда также остаётся сложной, отметили в Нацбанке.По мнению его сотрудников, уровень безработицы на Украине остаётся на отметке в 21,1%, что и в 2022 году.

