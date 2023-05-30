Расчёт Киева при атаке беспилотниками не сработал: что говорили об Украине в мире 30 мая - 30.05.2023 Украина.ру
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Расчёт Киева при атаке беспилотниками не сработал: что говорили об Украине в мире 30 мая
Расчёт Киева при атаке беспилотниками не сработал: что говорили об Украине в мире 30 мая - 30.05.2023 Украина.ру
Расчёт Киева при атаке беспилотниками не сработал: что говорили об Украине в мире 30 мая
Украина.ру, 30.05.2023
2023-05-30T16:34
2023-05-30T16:34
эксклюзив
россия
украина
белоруссия
лукашенко
нато
всу
беспилотники
бпла
грузия
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Формирующие операции ВСУ на территории РФ – подготовка к контрнаступлению ВСУУдар беспилотников по Кремлю, вторжение диверсантов в Белгородскую область, удар БПЛА по разведывательному кораблю "Иван Хурс" в Чёрном море и атака беспилотников на Москву рано утром 30 мая – всё это, как пишет издание The Financial Times, "в преддверии долгожданного контрнаступления Киева складывается в череду всё более смелых операций по формированию необходимых условий"."Успешное наступление начинается с успешного психологического давления", — заявил украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.Подобные формирующие операции, по словам представителей министерства обороны и аналитиков, – общепринятая военная практика. Их цель заключается в том, чтобы обмануть противника, запутать его и так или иначе "сформировать" поле боя перед крупным наступлением."Это что-то вроде ловкости рук фокусника: ею он обманывает зрителя и отвлекает его внимание, заставляя смотреть в другую сторону", – говорит глава отдела исследований боевых действий в городских условиях в Институте современной войны в Вест-Пойнте, бывший майор армии США Джон Спенсер.По словам представителя украинской военной разведки, атаки беспилотников на жилые дома в Москве призваны подорвать боевой дух россиян и вынудить их пойти на переброску войск вдоль границы. Однако он признал, что пока никаких признаков этого Киев не увидел.Западные чиновники предупреждают, что успех контрнаступления ВСУ далеко не предрешён. Но Киев продолжит проводить формирующие операции в сочетании с точечными атаками, чтобы подорвать военную мощь РФ и её возможности, возможно, при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow либо посредством атак беспилотников на "жирные", как выразился один высокопоставленный украинский чиновник, цели вроде корабля "Иван Хурс"."Украинцы пробуют, проверяют и выясняют, что работает, а что нет. Весь смысл этого контрнаступления в том, что ни Россия, ни западные союзники не знают, когда оно действительно начнётся — и началось ли уже", – заявил высокопоставленный западный чиновник.С украинской точки зрения, вся соль – именно в нервозности и неуверенности, отмечает The Financial Times.Захотели в НАТО – получите СВОВ ходе выступления на конференции по безопасности Globsec в Братиславе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили затронул вопрос первоистоков украинского конфликта."Каждый знает, я думаю, причину. Одной из причин было расширение НАТО и много других причин. Я не хочу спекулировать на этом или цитировать российское правительство, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО, и поэтому мы видим результаты", – заявил Гарибашвили.На саммите НАТО 2008 года в Бухаресте страны Альянса пообещали принять в свои ряды и Украину, и Грузию когда-нибудь в будущем, не обозначая определённых временных сроков.Украинские чиновники периодически напоминают об этом и, более того, просят о предоставлении гарантий безопасности либо ускоренном предоставлении членства.Однако и лидеры государств, входящих в НАТО, и руководство Альянса прямым текстом говорят, что вопрос о приёме Украины сейчас на повестке дня не стоит, поскольку это означало бы распространение на Украину, на территории которой ведутся боевые действия, действия статьи 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. Соответственно, в прямой военный конфликт с Россией пришлось бы вступить всему блоку."На встрече в Осло на этой неделе министры иностранных дел стран НАТО попытаются сгладить разногласия по поводу заявки Украины на членство в Альянсе, поскольку союзники расходятся во мнениях относительно призывов предоставить Киеву "дорожную карту" для вступления на июльском саммите", – сообщило 30 мая информационное агентство Reuters.Украина спокойно жить Белоруссии не даст"Сейчас Украина, видите, какую заняла позицию в отношении Беларуси. Постоянно, постоянно нагнетают ситуацию. Сегодня украинская граница стала вровень с этими бешеными – польской, литовской и латвийской", – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии назначения Константина Молостова председателем Государственного пограничного комитета Белоруссии.Так быть не должно, подчеркнул глава государства."Спокойной жизни не будет. Вы видите, что подключилась Украина, – там, где пограничники практически вообще службу не несли", – добавил Лукашенко.
https://ukraina.ru/20230530/1046701780.html
https://ukraina.ru/20230526/1046591549.html
https://ukraina.ru/20230530/1046719664.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, россия, украина, белоруссия, лукашенко, нато, всу, беспилотники, бпла, грузия, ираклий гарибашвили
Эксклюзив, Россия, Украина, Белоруссия, Лукашенко, НАТО, ВСУ, беспилотники, БПЛА, Грузия, Ираклий Гарибашвили

Расчёт Киева при атаке беспилотниками не сработал: что говорили об Украине в мире 30 мая

16:34 30.05.2023
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
© Алексей Никольский
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Формирующие операции ВСУ на территории РФ – подготовка к контрнаступлению ВСУ
Удар беспилотников по Кремлю, вторжение диверсантов в Белгородскую область, удар БПЛА по разведывательному кораблю "Иван Хурс" в Чёрном море и атака беспилотников на Москву рано утром 30 мая – всё это, как пишет издание The Financial Times, "в преддверии долгожданного контрнаступления Киева складывается в череду всё более смелых операций по формированию необходимых условий".
"Успешное наступление начинается с успешного психологического давления", — заявил украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.
Подобные формирующие операции, по словам представителей министерства обороны и аналитиков, – общепринятая военная практика. Их цель заключается в том, чтобы обмануть противника, запутать его и так или иначе "сформировать" поле боя перед крупным наступлением.
"Это что-то вроде ловкости рук фокусника: ею он обманывает зрителя и отвлекает его внимание, заставляя смотреть в другую сторону", – говорит глава отдела исследований боевых действий в городских условиях в Институте современной войны в Вест-Пойнте, бывший майор армии США Джон Спенсер.
По словам представителя украинской военной разведки, атаки беспилотников на жилые дома в Москве призваны подорвать боевой дух россиян и вынудить их пойти на переброску войск вдоль границы. Однако он признал, что пока никаких признаков этого Киев не увидел.
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
10:27
Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запускПод утро вторника, 30 мая, в соцсетях и телеграм-каналах появились сообщения о взрывах в разных районах Москвы и области. Власти вскоре подтвердили: столичный регион подвергся атаке украинских беспилотников
Западные чиновники предупреждают, что успех контрнаступления ВСУ далеко не предрешён. Но Киев продолжит проводить формирующие операции в сочетании с точечными атаками, чтобы подорвать военную мощь РФ и её возможности, возможно, при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow либо посредством атак беспилотников на "жирные", как выразился один высокопоставленный украинский чиновник, цели вроде корабля "Иван Хурс".
"Украинцы пробуют, проверяют и выясняют, что работает, а что нет. Весь смысл этого контрнаступления в том, что ни Россия, ни западные союзники не знают, когда оно действительно начнётся — и началось ли уже", – заявил высокопоставленный западный чиновник.
С украинской точки зрения, вся соль – именно в нервозности и неуверенности, отмечает The Financial Times.
Захотели в НАТО – получите СВО
В ходе выступления на конференции по безопасности Globsec в Братиславе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили затронул вопрос первоистоков украинского конфликта.
"Каждый знает, я думаю, причину. Одной из причин было расширение НАТО и много других причин. Я не хочу спекулировать на этом или цитировать российское правительство, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО, и поэтому мы видим результаты", – заявил Гарибашвили.
На саммите НАТО 2008 года в Бухаресте страны Альянса пообещали принять в свои ряды и Украину, и Грузию когда-нибудь в будущем, не обозначая определённых временных сроков.
Украинские чиновники периодически напоминают об этом и, более того, просят о предоставлении гарантий безопасности либо ускоренном предоставлении членства.
Однако и лидеры государств, входящих в НАТО, и руководство Альянса прямым текстом говорят, что вопрос о приёме Украины сейчас на повестке дня не стоит, поскольку это означало бы распространение на Украину, на территории которой ведутся боевые действия, действия статьи 5 Устава НАТО о коллективной безопасности.
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
26 мая, 08:43
НАТО подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв - бывший депутат ЕПСвоими действиями НАТО подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв во всём мире, написал бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter
Соответственно, в прямой военный конфликт с Россией пришлось бы вступить всему блоку.
"На встрече в Осло на этой неделе министры иностранных дел стран НАТО попытаются сгладить разногласия по поводу заявки Украины на членство в Альянсе, поскольку союзники расходятся во мнениях относительно призывов предоставить Киеву "дорожную карту" для вступления на июльском саммите", – сообщило 30 мая информационное агентство Reuters.
Украина спокойно жить Белоруссии не даст
"Сейчас Украина, видите, какую заняла позицию в отношении Беларуси. Постоянно, постоянно нагнетают ситуацию. Сегодня украинская граница стала вровень с этими бешеными – польской, литовской и латвийской", – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии назначения Константина Молостова председателем Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Так быть не должно, подчеркнул глава государства.
"Спокойной жизни не будет. Вы видите, что подключилась Украина, – там, где пограничники практически вообще службу не несли", – добавил Лукашенко.
Алексей Дзермант интервью
15:30
Алексей Дзермант: Польша получит упреждающий ядерный удар, если соберется напасть на БелоруссиюСтраны НАТО не начнут глобальную ядерную войну ради Польши, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант
 
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