СМИ: вероятность вступления Украины в НАТО очень мала - 30.05.2023 Украина.ру
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СМИ: вероятность вступления Украины в НАТО очень мала
СМИ: вероятность вступления Украины в НАТО очень мала - 30.05.2023 Украина.ру
СМИ: вероятность вступления Украины в НАТО очень мала
Вероятность вступления Украины в НАТО очень мала, полагает агентство Reuters 30 мая
2023-05-30T15:30
2023-05-30T15:30
новости
украина
нато
украина-нато
осло
саммит
йенс столтенберг
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В статье отмечается, что НАТО не удовлетворило просьбу Украины об ускоренном членстве, поскольку западные правительства, такие как США и Германия, боятся шагов, которые, как они опасаются, могут приблизить альянс к войне с Россией.Однако, по данным издания, и Киев, и некоторые его союзники из Восточной Европы настаивают на том, что бы НАТО предприняла конкретные шаги, чтобы приблизить Украину к членству на июльском саммите альянса в Вильнюсе.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что Украина не сможет присоединиться к альянсу, пока продолжается конфликт с Россией.Ожидается, что на встрече в Осло, которая запланирована на 31 мая-1 июня, министры иностранных дел альянса коснутся вопроса поиска нового главы НАТО, а Столтенберг должен уйти в отставку в сентябре.В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.Ранее сообщалось о намерении создать „Совет Украина-НАТО“. Данную идея рассмотрят на саммите лидеров стран альянса, который должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе.Как уточняется, при создании подобного совета у Киева будет право созывать заседание совета, а также обращаться за помощью.Помощь Киеву, по словам автора статьи, будет предоставляться отдельными странами-членами.Как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс.Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнёров в виде приглашения в альянс уже сегодня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 маяНачало дипломатического наступления РоссииГрайворонский рейд ВСУ на Белгородчину: уроки и выводы
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новости, украина, нато, украина-нато, осло, саммит, йенс столтенберг
Новости, Украина, НАТО, Украина-НАТО, Осло, саммит, Йенс Столтенберг

СМИ: вероятность вступления Украины в НАТО очень мала

15:30 30.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Вероятность вступления Украины в НАТО очень мала, полагает агентство Reuters 30 мая
В статье отмечается, что НАТО не удовлетворило просьбу Украины об ускоренном членстве, поскольку западные правительства, такие как США и Германия, боятся шагов, которые, как они опасаются, могут приблизить альянс к войне с Россией.
Однако, по данным издания, и Киев, и некоторые его союзники из Восточной Европы настаивают на том, что бы НАТО предприняла конкретные шаги, чтобы приблизить Украину к членству на июльском саммите альянса в Вильнюсе.
"На встрече в Осло на этой неделе министры иностранных дел стран НАТО попытаются сгладить разногласия по поводу заявки Украины на членство в альянсе, поскольку союзники расходятся во мнениях относительно призывов предоставить Киеву "дорожную карту" для вступления на июльском саммите", - сообщает издание.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что Украина не сможет присоединиться к альянсу, пока продолжается конфликт с Россией.
Ожидается, что на встрече в Осло, которая запланирована на 31 мая-1 июня, министры иностранных дел альянса коснутся вопроса поиска нового главы НАТО, а Столтенберг должен уйти в отставку в сентябре.
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В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.
Ранее сообщалось о намерении создать „Совет Украина-НАТО“. Данную идея рассмотрят на саммите лидеров стран альянса, который должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе.
Как уточняется, при создании подобного совета у Киева будет право созывать заседание совета, а также обращаться за помощью.
Помощь Киеву, по словам автора статьи, будет предоставляться отдельными странами-членами.
Как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс.
Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнёров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.
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