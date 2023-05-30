Что это было. Какие беспилотники пытались атаковать Москву - 30.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230530/1046718049.html
Что это было. Какие беспилотники пытались атаковать Москву
Что это было. Какие беспилотники пытались атаковать Москву - 30.05.2023 Украина.ру
Что это было. Какие беспилотники пытались атаковать Москву
В налёте на Москву 30 мая ничего особенно нового не было. Хотя бы потому, что до этого уже был удар по Кремлю и неоднократное обнаружение обломков БПЛА в Московской области. Явным сигналом было и размещение систем ПВО в самой Москве
2023-05-30T15:39
2023-05-30T15:39
эксклюзив
россия
украина
бпла
терроризм
информационная война
война
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046719075_0:93:3310:1955_1920x0_80_0_0_beaf6ffcec65d8ccb98133347fabe17c.jpg
При этом автор этих строк об ударе 30 мая знал ещё вечером 29. Просто сложил складываемое.Во-первых, надо было учесть заявление главы ГУР Кирилла Буданова с обещанием страшной мести за вчерашний дневной удар по Киеву: "все те, кто пытался нас запугать, очень скоро об этом пожалеют. Наш ответ не заставит себя долго ждать. Скоро все всё увидят".Буданов приобрёл устойчивую репутацию клоуна (слишком он самовлюблён) и его слова можно было проигнорировать, но… Если террорист обещает убивать – он будет убивать. Во-вторых, специфическое впечатление произвело обращение Виталия Кличко: "если россияне могут кошмарить Киев, почему жители Москвы отдыхают?"В отличие от, например, мэра Днепропетровска Бориса Филатова Кличко лишён воображения и потому не склонен к панике. То есть он выступал по согласованию с Офисом президента и, возможно, – по просьбе руководства ВСУ.В-третьих, вечером жители Новой Москвы начали жаловаться на перебои с мобильным интернетом и GPS – уже известно, что это признак работы мощных систем РЭБ Московской зоны ПВО.Очевидно, у российского командования была своя информация о намерениях ВСУ (в целом работа российской разведки стала намного лучше, что наглядно видно по результатам работы ВКС).Чем же наносился удар?По официальному сообщению МО РФ: "в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. (…) Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Ещё пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье".Три сбившихся с маршрута – те самые, которые попали в жилые дома. Остался вопрос – что именно было их целью.Неофициальные телеграм-каналы насчитали 32 БПЛА, но им во всём доверять не надо – они заинтересован в кликбейте. В то же время, вполне вероятно, что в статистику не попали аппараты, которые просто не долетели, зацепившись за деревья и провода (их насчитали десять, но не факт, что именно столько).Достаточной информации о дронах, атаковавших Москву, нет. У страха глаза велики – на некоторых видео фигурирует легкомоторный самолёт Cessna 172, который активно используется в регионе и как личный транспорт, и для экскурсионных целей, и для мониторинга состояния дорог.Более или менее определённо можно говорить о двух типах аппаратов.Во-первых, это Uj-22 Airborne – многоцелевой БПЛА самолётного типа, разработанный украинской компанией "Укрджет". Может летать на высоте от 50 до 6 тысяч метров со скоростью до 160 км/ч. Максимальная дальность полета — 800 километров. Масса полезной нагрузки – до 20 килограмм.Найденные аппараты были оснащены инженерными кумулятивными зарядами КЗ-6 (масса – 4,8 кг, из которых 1,8 – взрывчатка). Любопытная подробность: изначально эти заряды предназначались для уничтожения ядерных фугасов, которыми США укрепили границы ФРГ.Во-вторых, это неизвестные БПЛА, выполненные по схеме "утка" (оперение размещается не на хвосте, а на носу).Они напоминают украинские малые БПЛА А-2 "Синица" разработки КБ "Взлёт" или израильские дроны-камикадзе IAI HAROP. Первые имеют дальность полёта – 20 км (т.е., если это они, то были запущены из Подмосковья), вторые пролетают до 1000 км.Скорее всего, это увеличенная в размерах "Синица" и, вероятно, это те самые аппараты, которые использовались при недавнем налёте на Краснодар.Управление БПЛА таких типов осуществляется при помощи инерциальной навигационной системы: датчики измеряют ускорения и угловые скорости ЛА в трёх осях, с тем, чтобы определить его скорость, курс и местоположение.Главное достоинство ИНС – независимость от внешних источников данных. РЭБ против ИНС бессильна, а средства РТР не в состоянии заметить её работу (она не излучает – информационный обмен проходит внутри ЛА).Недостаток ИНС – накопление ошибок, которые, в конце концов, приводят к тому, что ЛА сбивается с маршрута. Для того, чтобы этого избежать, работа ИНС контролируется при помощи GPS-навигации. Суть использования РЭБ как раз состоит в том, чтобы нарушить связь со спутниками GPS, в результате чего аппарат собьётся с маршрута.Другой метод – "ощупывание" пути при помощи лидара–локатора оптического диапазона на основе лазера (технология настолько дешёвая, что применяется даже на роботах-пылесосах).Достоинствами этих аппаратов (как и российско-иранских "Гераней") является низкая заметность – они могут прятаться от радаров в складках местности и обнаруживаются только на подлёте к цели (именно так, видимо, было во время удара по аэродрому Дальней авиации в Энгельсе).Естественно, удар был ориентирован на достижение медийных целей. К делу сразу же активно подключились ЦИПсО, которые распространяют слухи о поражении химического завода и о том, что БПЛА взлетели в Подмосковье (совершенно случайно тему, запущенную Михаилом Подоляком, раскрутил Анатолий Шарий).
https://ukraina.ru/20230530/1046713920.html
https://ukraina.ru/20230530/1046715058.html
https://ukraina.ru/20230530/1046701780.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046719075_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2c4614dc2fc77a8188dd96426f7263d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, бпла, терроризм, информационная война, война, пво
Эксклюзив, Россия, Украина, БПЛА, терроризм, информационная война, война, ПВО

Что это было. Какие беспилотники пытались атаковать Москву

15:39 30.05.2023
 
© AP / Efrem LukatskyБРЛА Uj-22 Airborne
БРЛА Uj-22 Airborne - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
Все материалы
В налёте на Москву 30 мая ничего особенно нового не было. Хотя бы потому, что до этого уже был удар по Кремлю и неоднократное обнаружение обломков БПЛА в Московской области. Явным сигналом было и размещение систем ПВО в самой Москве
При этом автор этих строк об ударе 30 мая знал ещё вечером 29. Просто сложил складываемое.
Во-первых, надо было учесть заявление главы ГУР Кирилла Буданова с обещанием страшной мести за вчерашний дневной удар по Киеву: "все те, кто пытался нас запугать, очень скоро об этом пожалеют. Наш ответ не заставит себя долго ждать. Скоро все всё увидят".
Буданов приобрёл устойчивую репутацию клоуна (слишком он самовлюблён) и его слова можно было проигнорировать, но… Если террорист обещает убивать – он будет убивать.
Во-вторых, специфическое впечатление произвело обращение Виталия Кличко: "если россияне могут кошмарить Киев, почему жители Москвы отдыхают?"
В отличие от, например, мэра Днепропетровска Бориса Филатова Кличко лишён воображения и потому не склонен к панике. То есть он выступал по согласованию с Офисом президента и, возможно, – по просьбе руководства ВСУ.
В-третьих, вечером жители Новой Москвы начали жаловаться на перебои с мобильным интернетом и GPS – уже известно, что это признак работы мощных систем РЭБ Московской зоны ПВО.
13:41
"Как при пожаре": инструктор центра спецподготовки рассказал о правилах поведения при атаке беспилотниковЛучшая тактика при атаке БПЛА – бежать в безопасное место, так как соревноваться с аппаратом, начиненным взрывчатыми веществами бесполезно и крайне опасно. Такой совет дал эксперт центра специальной подготовки "Каскад", передает 30 мая издание URA.RU
Очевидно, у российского командования была своя информация о намерениях ВСУ (в целом работа российской разведки стала намного лучше, что наглядно видно по результатам работы ВКС).
Чем же наносился удар?
По официальному сообщению МО РФ: "в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. (…) Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Ещё пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье".
Три сбившихся с маршрута – те самые, которые попали в жилые дома. Остался вопрос – что именно было их целью.
Неофициальные телеграм-каналы насчитали 32 БПЛА, но им во всём доверять не надо – они заинтересован в кликбейте. В то же время, вполне вероятно, что в статистику не попали аппараты, которые просто не долетели, зацепившись за деревья и провода (их насчитали десять, но не факт, что именно столько).
Достаточной информации о дронах, атаковавших Москву, нет. У страха глаза велики – на некоторых видео фигурирует легкомоторный самолёт Cessna 172, который активно используется в регионе и как личный транспорт, и для экскурсионных целей, и для мониторинга состояния дорог.
Более или менее определённо можно говорить о двух типах аппаратов.
Во-первых, это Uj-22 Airborne – многоцелевой БПЛА самолётного типа, разработанный украинской компанией "Укрджет". Может летать на высоте от 50 до 6 тысяч метров со скоростью до 160 км/ч. Максимальная дальность полета — 800 километров. Масса полезной нагрузки – до 20 килограмм.
Лелека-100
14:20
Эксперт в области БПЛА: атака на Москву – разведка боемАтака украинских БПЛА на Москву и Подмосковье не говорит о налаживании Украиной массового производства дронов, пока это разведка боем, призванная выявить слабые места российской ПВО, заявил ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов РИА Новости 30 мая
Найденные аппараты были оснащены инженерными кумулятивными зарядами КЗ-6 (масса – 4,8 кг, из которых 1,8 – взрывчатка). Любопытная подробность: изначально эти заряды предназначались для уничтожения ядерных фугасов, которыми США укрепили границы ФРГ.
Во-вторых, это неизвестные БПЛА, выполненные по схеме "утка" (оперение размещается не на хвосте, а на носу).
Они напоминают украинские малые БПЛА А-2 "Синица" разработки КБ "Взлёт" или израильские дроны-камикадзе IAI HAROP. Первые имеют дальность полёта – 20 км (т.е., если это они, то были запущены из Подмосковья), вторые пролетают до 1000 км.
Скорее всего, это увеличенная в размерах "Синица" и, вероятно, это те самые аппараты, которые использовались при недавнем налёте на Краснодар.
Управление БПЛА таких типов осуществляется при помощи инерциальной навигационной системы: датчики измеряют ускорения и угловые скорости ЛА в трёх осях, с тем, чтобы определить его скорость, курс и местоположение.
Главное достоинство ИНС – независимость от внешних источников данных. РЭБ против ИНС бессильна, а средства РТР не в состоянии заметить её работу (она не излучает – информационный обмен проходит внутри ЛА).
Недостаток ИНС – накопление ошибок, которые, в конце концов, приводят к тому, что ЛА сбивается с маршрута. Для того, чтобы этого избежать, работа ИНС контролируется при помощи GPS-навигации. Суть использования РЭБ как раз состоит в том, чтобы нарушить связь со спутниками GPS, в результате чего аппарат собьётся с маршрута.
Другой метод – "ощупывание" пути при помощи лидара–локатора оптического диапазона на основе лазера (технология настолько дешёвая, что применяется даже на роботах-пылесосах).
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
10:27
Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запускПод утро вторника, 30 мая, в соцсетях и телеграм-каналах появились сообщения о взрывах в разных районах Москвы и области. Власти вскоре подтвердили: столичный регион подвергся атаке украинских беспилотников
Достоинствами этих аппаратов (как и российско-иранских "Гераней") является низкая заметность – они могут прятаться от радаров в складках местности и обнаруживаются только на подлёте к цели (именно так, видимо, было во время удара по аэродрому Дальней авиации в Энгельсе).
Естественно, удар был ориентирован на достижение медийных целей. К делу сразу же активно подключились ЦИПсО, которые распространяют слухи о поражении химического завода и о том, что БПЛА взлетели в Подмосковье (совершенно случайно тему, запущенную Михаилом Подоляком, раскрутил Анатолий Шарий).
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаБПЛАтерроризминформационная войнавойнаПВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45В Анкаре назвали ориентировочную дату инагурации Эрдогана
20:18Анкара и Вашингтон провели переговоры по вопросам Черноморской инициативы
20:01Вашингтон подверг критике контрнаступление Зеленского - СМИ
19:47Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА
19:36В НАТО рассуждают о новой помощи Киеву - СМИ
19:16Британия готовит ракетную атаку на Москву
19:13Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ
18:49Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие
18:36США планируют развязать военный конфликт в Балканском регионе - Global Times
18:14Бывшая помощница Байдена сообщила о намерении получить гражданство РФ
18:00Стальной хребет Донбасса
17:55Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на Украине
17:55В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель
17:48Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине
17:37Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС
17:24Кто страдает? Килинкаров о том, кого накажут за атаки беспилотников
16:50Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицу
16:49СМИ: Украина может уйти за долги
16:45Министерство внутренних дел РФ ищет главкома ВСУ Залужного
16:43"Гитлер набирал 14-летних": Киев снизил призывной возраст до 25 лет
Лента новостейМолния