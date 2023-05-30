Что это было. Какие беспилотники пытались атаковать Москву
© AP / Efrem LukatskyБРЛА Uj-22 Airborne
© AP / Efrem Lukatsky
В налёте на Москву 30 мая ничего особенно нового не было. Хотя бы потому, что до этого уже был удар по Кремлю и неоднократное обнаружение обломков БПЛА в Московской области. Явным сигналом было и размещение систем ПВО в самой Москве
При этом автор этих строк об ударе 30 мая знал ещё вечером 29. Просто сложил складываемое.
Во-первых, надо было учесть заявление главы ГУР Кирилла Буданова с обещанием страшной мести за вчерашний дневной удар по Киеву: "все те, кто пытался нас запугать, очень скоро об этом пожалеют. Наш ответ не заставит себя долго ждать. Скоро все всё увидят".
Буданов приобрёл устойчивую репутацию клоуна (слишком он самовлюблён) и его слова можно было проигнорировать, но… Если террорист обещает убивать – он будет убивать.
Во-вторых, специфическое впечатление произвело обращение Виталия Кличко: "если россияне могут кошмарить Киев, почему жители Москвы отдыхают?"
В отличие от, например, мэра Днепропетровска Бориса Филатова Кличко лишён воображения и потому не склонен к панике. То есть он выступал по согласованию с Офисом президента и, возможно, – по просьбе руководства ВСУ.
В-третьих, вечером жители Новой Москвы начали жаловаться на перебои с мобильным интернетом и GPS – уже известно, что это признак работы мощных систем РЭБ Московской зоны ПВО.
13:41"Как при пожаре": инструктор центра спецподготовки рассказал о правилах поведения при атаке беспилотниковЛучшая тактика при атаке БПЛА – бежать в безопасное место, так как соревноваться с аппаратом, начиненным взрывчатыми веществами бесполезно и крайне опасно. Такой совет дал эксперт центра специальной подготовки "Каскад", передает 30 мая издание URA.RU
Очевидно, у российского командования была своя информация о намерениях ВСУ (в целом работа российской разведки стала намного лучше, что наглядно видно по результатам работы ВКС).
Чем же наносился удар?
По официальному сообщению МО РФ: "в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. (…) Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Ещё пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье".
Три сбившихся с маршрута – те самые, которые попали в жилые дома. Остался вопрос – что именно было их целью.
Неофициальные телеграм-каналы насчитали 32 БПЛА, но им во всём доверять не надо – они заинтересован в кликбейте. В то же время, вполне вероятно, что в статистику не попали аппараты, которые просто не долетели, зацепившись за деревья и провода (их насчитали десять, но не факт, что именно столько).
Достаточной информации о дронах, атаковавших Москву, нет. У страха глаза велики – на некоторых видео фигурирует легкомоторный самолёт Cessna 172, который активно используется в регионе и как личный транспорт, и для экскурсионных целей, и для мониторинга состояния дорог.
Более или менее определённо можно говорить о двух типах аппаратов.
Во-первых, это Uj-22 Airborne – многоцелевой БПЛА самолётного типа, разработанный украинской компанией "Укрджет". Может летать на высоте от 50 до 6 тысяч метров со скоростью до 160 км/ч. Максимальная дальность полета — 800 километров. Масса полезной нагрузки – до 20 килограмм.
14:20Эксперт в области БПЛА: атака на Москву – разведка боемАтака украинских БПЛА на Москву и Подмосковье не говорит о налаживании Украиной массового производства дронов, пока это разведка боем, призванная выявить слабые места российской ПВО, заявил ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов РИА Новости 30 мая
Найденные аппараты были оснащены инженерными кумулятивными зарядами КЗ-6 (масса – 4,8 кг, из которых 1,8 – взрывчатка). Любопытная подробность: изначально эти заряды предназначались для уничтожения ядерных фугасов, которыми США укрепили границы ФРГ.
Во-вторых, это неизвестные БПЛА, выполненные по схеме "утка" (оперение размещается не на хвосте, а на носу).
Они напоминают украинские малые БПЛА А-2 "Синица" разработки КБ "Взлёт" или израильские дроны-камикадзе IAI HAROP. Первые имеют дальность полёта – 20 км (т.е., если это они, то были запущены из Подмосковья), вторые пролетают до 1000 км.
Скорее всего, это увеличенная в размерах "Синица" и, вероятно, это те самые аппараты, которые использовались при недавнем налёте на Краснодар.
Управление БПЛА таких типов осуществляется при помощи инерциальной навигационной системы: датчики измеряют ускорения и угловые скорости ЛА в трёх осях, с тем, чтобы определить его скорость, курс и местоположение.
Главное достоинство ИНС – независимость от внешних источников данных. РЭБ против ИНС бессильна, а средства РТР не в состоянии заметить её работу (она не излучает – информационный обмен проходит внутри ЛА).
Недостаток ИНС – накопление ошибок, которые, в конце концов, приводят к тому, что ЛА сбивается с маршрута. Для того, чтобы этого избежать, работа ИНС контролируется при помощи GPS-навигации. Суть использования РЭБ как раз состоит в том, чтобы нарушить связь со спутниками GPS, в результате чего аппарат собьётся с маршрута.
Другой метод – "ощупывание" пути при помощи лидара–локатора оптического диапазона на основе лазера (технология настолько дешёвая, что применяется даже на роботах-пылесосах).
10:27Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запускПод утро вторника, 30 мая, в соцсетях и телеграм-каналах появились сообщения о взрывах в разных районах Москвы и области. Власти вскоре подтвердили: столичный регион подвергся атаке украинских беспилотников
Достоинствами этих аппаратов (как и российско-иранских "Гераней") является низкая заметность – они могут прятаться от радаров в складках местности и обнаруживаются только на подлёте к цели (именно так, видимо, было во время удара по аэродрому Дальней авиации в Энгельсе).
Естественно, удар был ориентирован на достижение медийных целей. К делу сразу же активно подключились ЦИПсО, которые распространяют слухи о поражении химического завода и о том, что БПЛА взлетели в Подмосковье (совершенно случайно тему, запущенную Михаилом Подоляком, раскрутил Анатолий Шарий).