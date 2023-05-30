https://ukraina.ru/20230530/1046717733.html
Шойгу: войска РФ уничтожили ещё один ЗРК Patriot в Киеве
Шойгу: войска РФ уничтожили ещё один ЗРК Patriot в Киеве - 30.05.2023 Украина.ру
Шойгу: войска РФ уничтожили ещё один ЗРК Patriot в Киеве
ВС России нанесли удар еще по одному американскому ЗРК Patriot в Киеве, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 30 мая
2023-05-30T15:17
2023-05-30T15:17
2023-05-30T15:17
новости
сергей шойгу
мо рф
зрк patriot
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Комплексы Patriot расположены рядом с Киевом для защиты города от ударов по городской инфраструктуре. Их мобильность меньше, чем у С-300.Ранее в Минобороны сообщили, что войска РФ полностью уничтожили пять пусковых установок ЗРК Patriot производства США в Киеве. Удар был нанесен гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".В интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, что у ВС РФ есть высокотехнологическое оружие, на Западе уже все знают про российские "Калибры", "Кинжалы", "Цирконы" и другие ракеты. Но Россия показала ещё не все свои козыри, и Россия продолжит неприятно удивлять Запад, добавил политолог.Об этом говорит и уничтоженный в Киеве ЗРК Patriot, и мощные удары по военным объектам на западной Украине, подчеркнул Перенджиев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230521/1046414132.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, мо рф, зрк patriot
Шойгу: войска РФ уничтожили ещё один ЗРК Patriot в Киеве
ВС России нанесли удар еще по одному американскому ЗРК Patriot в Киеве, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 30 мая
Комплексы Patriot расположены рядом с Киевом для защиты города от ударов по городской инфраструктуре. Их мобильность меньше, чем у С-300.
"За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", - сказал Шойгу.
Ранее в Минобороны сообщили, что войска РФ полностью уничтожили пять пусковых установок ЗРК Patriot производства США в Киеве. Удар был нанесен гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".
В интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, что у ВС РФ есть высокотехнологическое оружие, на Западе уже все знают про российские "Калибры", "Кинжалы", "Цирконы" и другие ракеты. Но Россия показала ещё не все свои козыри, и Россия продолжит неприятно удивлять Запад, добавил политолог.
Об этом говорит и уничтоженный в Киеве ЗРК Patriot, и мощные удары по военным объектам на западной Украине, подчеркнул Перенджиев.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.