https://ukraina.ru/20230530/1046717733.html

Шойгу: войска РФ уничтожили ещё один ЗРК Patriot в Киеве

Шойгу: войска РФ уничтожили ещё один ЗРК Patriot в Киеве - 30.05.2023 Украина.ру

Шойгу: войска РФ уничтожили ещё один ЗРК Patriot в Киеве

ВС России нанесли удар еще по одному американскому ЗРК Patriot в Киеве, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 30 мая

2023-05-30T15:17

2023-05-30T15:17

2023-05-30T15:17

новости

сергей шойгу

мо рф

зрк patriot

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Комплексы Patriot расположены рядом с Киевом для защиты города от ударов по городской инфраструктуре. Их мобильность меньше, чем у С-300.Ранее в Минобороны сообщили, что войска РФ полностью уничтожили пять пусковых установок ЗРК Patriot производства США в Киеве. Удар был нанесен гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".В интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, что у ВС РФ есть высокотехнологическое оружие, на Западе уже все знают про российские "Калибры", "Кинжалы", "Цирконы" и другие ракеты. Но Россия показала ещё не все свои козыри, и Россия продолжит неприятно удивлять Запад, добавил политолог.Об этом говорит и уничтоженный в Киеве ЗРК Patriot, и мощные удары по военным объектам на западной Украине, подчеркнул Перенджиев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230521/1046414132.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, мо рф, зрк patriot