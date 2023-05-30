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"Жильцы прикопаны": экс-депутат Рады похвастался размещением артиллерии ВСУ во дворе жилого дома
"Жильцы прикопаны": экс-депутат Рады похвастался размещением артиллерии ВСУ во дворе жилого дома - 30.05.2023 Украина.ру
"Жильцы прикопаны": экс-депутат Рады похвастался размещением артиллерии ВСУ во дворе жилого дома
Украинский националист, бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза 30 мая разместил в своем телеграм-канале видео, демонстрирующее расположение орудий ВСУ во дворе жилой застройки, где боевики палят из артиллерии, сидя под пляжным зонтиком
2023-05-30T14:00
2023-05-30T14:00
2023-05-30T14:00
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"[Долбить] [русских] можно с комфортом", - говорится в подписи к видео.Куда страшнее оказались комментарии других таких же "патриотов", вот только часть из них:"Зонтик такой милый", "Столика с чашечки кофе и круасаном не хватает", "Застройка есть, жильцов нет", "Прикопаны в палисаднике, наверно, ждуны были", - написали подписчики Березы.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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украина, новости, новости украины, борислав береза, артиллерия, всу
Украина, Новости, Новости Украины, Борислав Береза, артиллерия, ВСУ
"Жильцы прикопаны": экс-депутат Рады похвастался размещением артиллерии ВСУ во дворе жилого дома
Украинский националист, бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза 30 мая разместил в своем телеграм-канале видео, демонстрирующее расположение орудий ВСУ во дворе жилой застройки, где боевики палят из артиллерии, сидя под пляжным зонтиком
"[Долбить] [русских] можно с комфортом", - говорится в подписи к видео.
Куда страшнее оказались комментарии других таких же "патриотов", вот только часть из них:
"Зонтик такой милый", "Столика с чашечки кофе и круасаном не хватает", "Застройка есть, жильцов нет", "Прикопаны в палисаднике, наверно, ждуны были", - написали подписчики Березы.