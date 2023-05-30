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"Жильцы прикопаны": экс-депутат Рады похвастался размещением артиллерии ВСУ во дворе жилого дома

"Жильцы прикопаны": экс-депутат Рады похвастался размещением артиллерии ВСУ во дворе жилого дома - 30.05.2023 Украина.ру

"Жильцы прикопаны": экс-депутат Рады похвастался размещением артиллерии ВСУ во дворе жилого дома

Украинский националист, бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза 30 мая разместил в своем телеграм-канале видео, демонстрирующее расположение орудий ВСУ во дворе жилой застройки, где боевики палят из артиллерии, сидя под пляжным зонтиком

2023-05-30T14:00

2023-05-30T14:00

2023-05-30T14:00

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"[Долбить] [русских] можно с комфортом", - говорится в подписи к видео.Куда страшнее оказались комментарии других таких же "патриотов", вот только часть из них:"Зонтик такой милый", "Столика с чашечки кофе и круасаном не хватает", "Застройка есть, жильцов нет", "Прикопаны в палисаднике, наверно, ждуны были", - написали подписчики Березы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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