Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удар по центру принятия решений на Украине - 30.05.2023 Украина.ру
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Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удар по центру принятия решений на Украине
Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удар по центру принятия решений на Украине - 30.05.2023 Украина.ру
Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удар по центру принятия решений на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку беспилотников на Москву 30 мая ответом киевских властей на эффективный удар ВС РФ по одному из центров принятия решений
2023-05-30T13:28
2023-05-30T13:28
новости
россия
москва
бпла
беспилотник
беспилотники
киев
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
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Накануне Владимир Зеленский заявил о массированной атаке на Украину. По его сведениям, было запущено 54 БПЛА.Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате попаданий в жилые здания никто серьезно не пострадал, незначительно повреждены фасады зданий и остекление домов.Позже Министерство обороны РФ заявило, что Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.По данным МО РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все БПЛА были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".Накануне вечером мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире украинского телеканала призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "кошмарить" Москву.Ранее аналогичные признания в государственном терроризме сделали глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов и замглавы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 маяНачало дипломатического наступления РоссииГрайворонский рейд ВСУ на Белгородчину: уроки и выводы
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новости, россия, москва, бпла, беспилотник, беспилотники, киев, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, центр принятия решений
Новости, Россия, Москва, БПЛА, беспилотник, беспилотники, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Центр принятия решений

Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удар по центру принятия решений на Украине

13:28 30.05.2023
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку беспилотников на Москву 30 мая ответом киевских властей на эффективный удар ВС РФ по одному из центров принятия решений
Накануне Владимир Зеленский заявил о массированной атаке на Украину. По его сведениям, было запущено 54 БПЛА.
"Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", - сказал Песков журналистам.
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате попаданий в жилые здания никто серьезно не пострадал, незначительно повреждены фасады зданий и остекление домов.
Позже Министерство обороны РФ заявило, что Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.
По данным МО РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все БПЛА были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
13:02
Рабочий день начался рано: Песков рассказал, как в Кремле реагировали на атаку БПЛА на МосквуВо вторник, 30 мая, президент РФ Владимир Путин рано начал свой рабочий день, получая информацию об атаке беспилотников по Москве и Подмосковью. За этим террористическим актом стоит киевский режим, уверены в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Накануне вечером мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире украинского телеканала призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "кошмарить" Москву.
Ранее аналогичные признания в государственном терроризме сделали глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов и замглавы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.
Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на нашем сайте.
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13:02
Подробности атаки беспилотников по Москве, удары ВС РФ на фронте. Главное на Украине на 13:00 30 маяПоявились новые данные о террористической атаке Киева по столице РФ
 
НовостиРоссияМоскваБПЛАбеспилотникбеспилотникиКиевУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийЦентр принятия решений
 
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