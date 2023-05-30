Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удар по центру принятия решений на Украине

Рабочий день начался рано: Песков рассказал, как в Кремле реагировали на атаку БПЛА на Москву

Во вторник, 30 мая, президент РФ Владимир Путин рано начал свой рабочий день, получая информацию об атаке беспилотников по Москве и Подмосковью. За этим террористическим актом стоит киевский режим, уверены в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков