https://ukraina.ru/20230530/1046713733.html

Вооруженные силы Украины получили около 60 танков Leopard - Резников

Вооруженные силы Украины получили около 60 танков Leopard - Резников - 30.05.2023 Украина.ру

Вооруженные силы Украины получили около 60 танков Leopard - Резников

Запад в настоящее время передал Киеву около 60 танков Leopard 2, сообщил в интервью медиагруппе Funke украинский министр обороны Алексей Резников 30 мая

2023-05-30T13:21

2023-05-30T13:21

2023-05-30T13:21

leopard-2 (танк)

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минобороны украины

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Ранее cогласно информации западных оборонных ведомств, Украина получила 14 Leopard 2A4 из Польши; более сотни Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов; по восемь Leopard 2A4 из Канады и Норвегии; шесть Leopard 2A4 из Испании; 18 Leopard 2A6 из Германии и 3 — из Португалии.Он добавил, что на Украину также были отправлены французские AMX-10RC, британские Challenger и Abrams из США.Немецкие танки Leopard, которые поставляют Киеву, во время войны в Курдистане показали себя не с лучшей стороны. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также отметил, что их будет тяжело транспортировать.Производство танка Leopard-1 началось в 1963 году. Защищенность боевой машине обеспечивала гомогенная катаная броня, которая могла защитить лишь от осколков снарядов и мелкокалиберных автопушек.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, у ВСУ появились танки Leopard-2, но они не так грозны, как об этом думает противник.Ремонт этих танков на территории Украины крайне проблематичен, тяжёлые "Леопарды" очень сложно вывезти из зоны боевых действий, добавил эксперт.

https://ukraina.ru/20230505/1045982036.html

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leopard-2 (танк), новости, украина, всу, минобороны украины