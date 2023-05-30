https://ukraina.ru/20230530/1046713733.html
Вооруженные силы Украины получили около 60 танков Leopard - Резников
Вооруженные силы Украины получили около 60 танков Leopard - Резников - 30.05.2023 Украина.ру
Вооруженные силы Украины получили около 60 танков Leopard - Резников
Запад в настоящее время передал Киеву около 60 танков Leopard 2, сообщил в интервью медиагруппе Funke украинский министр обороны Алексей Резников 30 мая
2023-05-30T13:21
2023-05-30T13:21
2023-05-30T13:21
leopard-2 (танк)
новости
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всу
минобороны украины
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Ранее cогласно информации западных оборонных ведомств, Украина получила 14 Leopard 2A4 из Польши; более сотни Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов; по восемь Leopard 2A4 из Канады и Норвегии; шесть Leopard 2A4 из Испании; 18 Leopard 2A6 из Германии и 3 — из Португалии.Он добавил, что на Украину также были отправлены французские AMX-10RC, британские Challenger и Abrams из США.Немецкие танки Leopard, которые поставляют Киеву, во время войны в Курдистане показали себя не с лучшей стороны. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также отметил, что их будет тяжело транспортировать.Производство танка Leopard-1 началось в 1963 году. Защищенность боевой машине обеспечивала гомогенная катаная броня, которая могла защитить лишь от осколков снарядов и мелкокалиберных автопушек.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, у ВСУ появились танки Leopard-2, но они не так грозны, как об этом думает противник.Ремонт этих танков на территории Украины крайне проблематичен, тяжёлые "Леопарды" очень сложно вывезти из зоны боевых действий, добавил эксперт.
https://ukraina.ru/20230505/1045982036.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
leopard-2 (танк), новости, украина, всу, минобороны украины
Вооруженные силы Украины получили около 60 танков Leopard - Резников
Запад в настоящее время передал Киеву около 60 танков Leopard 2, сообщил в интервью медиагруппе Funke украинский министр обороны Алексей Резников 30 мая
Ранее cогласно информации западных оборонных ведомств, Украина получила 14 Leopard 2A4 из Польши; более сотни Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов; по восемь Leopard 2A4 из Канады и Норвегии; шесть Leopard 2A4 из Испании; 18 Leopard 2A6 из Германии и 3 — из Португалии.
"Коалиция по танкам Leopard состоит из Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. Пока мы получили около двух батальонов по 30 танков в каждом, то есть всего около 60 единиц", - заявил Резников.
Он добавил, что на Украину также были отправлены французские AMX-10RC, британские Challenger и Abrams из США.
Немецкие танки Leopard, которые поставляют Киеву, во время войны в Курдистане показали себя не с лучшей стороны. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также отметил, что их будет тяжело транспортировать.
Производство танка Leopard-1 началось в 1963 году. Защищенность боевой машине обеспечивала гомогенная катаная броня, которая могла защитить лишь от осколков снарядов и мелкокалиберных автопушек.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, у ВСУ появились танки Leopard-2, но они не так грозны, как об этом думает противник.
Ремонт этих танков на территории Украины крайне проблематичен, тяжёлые "Леопарды" очень сложно вывезти из зоны боевых действий, добавил эксперт.