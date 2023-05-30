Пушилин: атака БПЛА на Москву – истерика киевского режима
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что атака дронов на Москву показала истеричность киевского режима, который ради провокации способен задействовать любые ресурсы и средства. Своим мнением он поделился у себя в телеграм-канале
"Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Москву показала три момента: абсолютную истеричность украинского военно-политического руководства, в очередной раз продемонстрировавшего, что способно ради откровенной провокации затратить любые ресурсы и средства. Результат не достигнут, но Западу киевским режимом попытка предъявлена", - написал Пушилин.
По данным оборонного ведомства РФ, утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве. Было задействовано восемь дронов самолетного типа. Пять из них удалось сбить из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ.
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