Пушилин: атака БПЛА на Москву – истерика киевского режима

Пушилин рассказал о будущем Мариуполя, Украина пожаловалась на Европу, Запад уличили в желании нажиться на Украине. Хроника событий на Украине на 17:00 16 апреля

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о будущем Мариуполя. Украина упрекнула Европу за недостаточную поддержку. США и другие западные страны уличили в паразитировании на боевых действиях на Украине