Пушилин: атака БПЛА на Москву – истерика киевского режима - 30.05.2023 Украина.ру
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Пушилин: атака БПЛА на Москву – истерика киевского режима
Пушилин: атака БПЛА на Москву – истерика киевского режима - 30.05.2023 Украина.ру
Пушилин: атака БПЛА на Москву – истерика киевского режима
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что атака дронов на Москву показала истеричность киевского режима, который ради провокации способен задействовать любые ресурсы и средства. Своим мнением он поделился у себя в телеграм-канале
2023-05-30T13:04
2023-05-30T13:04
новости
денис пушилин
бпла
киевский режим
москва
украина
атака
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По данным оборонного ведомства РФ, утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве. Было задействовано восемь дронов самолетного типа. Пять из них удалось сбить из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ.
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новости, денис пушилин, бпла, киевский режим, москва, украина, атака
Новости, Денис Пушилин, БПЛА, киевский режим, Москва, Украина, атака

Пушилин: атака БПЛА на Москву – истерика киевского режима

13:04 30.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что атака дронов на Москву показала истеричность киевского режима, который ради провокации способен задействовать любые ресурсы и средства. Своим мнением он поделился у себя в телеграм-канале
"Сегодняшняя атака украинских беспилотников на Москву показала три момента: абсолютную истеричность украинского военно-политического руководства, в очередной раз продемонстрировавшего, что способно ради откровенной провокации затратить любые ресурсы и средства. Результат не достигнут, но Западу киевским режимом попытка предъявлена", - написал Пушилин.
По данным оборонного ведомства РФ, утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве. Было задействовано восемь дронов самолетного типа. Пять из них удалось сбить из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ.
Т-72 Польша - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля 2022, 17:30
Пушилин рассказал о будущем Мариуполя, Украина пожаловалась на Европу, Запад уличили в желании нажиться на Украине. Хроника событий на Украине на 17:00 16 апреляГлава ДНР Денис Пушилин рассказал о будущем Мариуполя. Украина упрекнула Европу за недостаточную поддержку. США и другие западные страны уличили в паразитировании на боевых действиях на Украине
 
НовостиДенис ПушилинБПЛАкиевский режимМоскваУкраинаатака
 
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