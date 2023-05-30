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Подоляк цинично прокомментировал атаку украинских дронов на Москву

Подоляк цинично прокомментировал атаку украинских дронов на Москву - 30.05.2023 Украина.ру

Подоляк цинично прокомментировал атаку украинских дронов на Москву

Киев не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву. Такое заявление 30 мая в эфире одного из местных каналов сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

2023-05-30T11:53

2023-05-30T11:53

2023-05-30T11:53

новости

москва

атака

беспилотники

михаил подоляк

украина

киев

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Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".Накануне вечером мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире украинского телеканала призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "кошмарить" Москву.Ранее аналогичные признания в государственном терроризме сделали глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (заявил, что будет убивать русских в любой точке мира) и замглавы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк (заявил, что русских нужно "мочить в сортире").

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2023

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новости, москва, атака, беспилотники, михаил подоляк, украина, киев