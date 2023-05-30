https://ukraina.ru/20230530/1046706811.html

Глава Истры призвала горожан не показывать кадры работы ПВО, "Офицеры России" предложили узаконить идею

Глава Истры призвала горожан не показывать кадры работы ПВО, "Офицеры России" предложили узаконить идею - 30.05.2023 Украина.ру

Глава Истры призвала горожан не показывать кадры работы ПВО, "Офицеры России" предложили узаконить идею

Глава городского округа Истра в Московской области Татьяна Витушева призвала местных жителей не публиковать в сети кадры работы российской ПВО. Эту идею поддержали "Офицеры России", предложив запретить выкладывать подобное в сеть. Соответствующие сообщения были опубликовали 30 мая в телеграм-каналах Витушевой и "Офицеров России"

2023-05-30T11:19

2023-05-30T11:19

2023-05-30T11:19

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Витушина добавила также, что полет беспилотных аппаратов в регионе ограничен.Параллельно член президиума "Офицеров России" Роман Шкурлатов выступил за введение уголовной ответственности за публикацию подобного рода материалов в сети, так как фото- и видеосъемка работы ПВО играет на руку Киеву."Мы не можем себе позволить подобную расхлябанность", - резюмировал он.Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА в районе Профсоюзной улицы и улицы Атласова в Новой Москве.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".

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новости, москва, атака, беспилотники, запрет, украина