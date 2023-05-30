Глава Истры призвала горожан не показывать кадры работы ПВО, "Офицеры России" предложили узаконить идею
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Глава городского округа Истра в Московской области Татьяна Витушева призвала местных жителей не публиковать в сети кадры работы российской ПВО. Эту идею поддержали "Офицеры России", предложив запретить выкладывать подобное в сеть. Соответствующие сообщения были опубликовали 30 мая в телеграм-каналах Витушевой и "Офицеров России"
"В свете утренних событий, связанных с выявлением в небе беспилотных летательных аппаратов, сообщаю - все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА. Прошу нигде не публиковать и не комментировать кадры работы наших систем ПВО!" - написала она.
Витушина добавила также, что полет беспилотных аппаратов в регионе ограничен.
Параллельно член президиума "Офицеров России" Роман Шкурлатов выступил за введение уголовной ответственности за публикацию подобного рода материалов в сети, так как фото- и видеосъемка работы ПВО играет на руку Киеву.
"Мы не можем себе позволить подобную расхлябанность", - резюмировал он.
Параллельно член президиума "Офицеров России" Роман Шкурлатов выступил за введение уголовной ответственности за публикацию подобного рода материалов в сети, так как фото- и видеосъемка работы ПВО играет на руку Киеву.
"Мы не можем себе позволить подобную расхлябанность", - резюмировал он.
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА в районе Профсоюзной улицы и улицы Атласова в Новой Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.
Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
10:33Глава Комитета Госдумы по обороне прокомментировал атаку беспилотников на МосквуАтака украинских беспилотников на российскую столицу – в большей степени информационная акция, рассчитанная на волну паники. Однако произошедшим стоит воспользоваться для того, чтобы принять все недостающие меры для защиты. Об этом 30 мая сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает издание РБК.