Восемь украинских беспилотников сбиты в Москве - Минобороны
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Во вторник утром, 30 мая, киевским режимом была предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. Сообщение об этом распространило Министерство обороны РФ.
В публикации ведомства говорится, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА в районе Профсоюзной улицы и улицы Атласова в Новой Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.
Глава города также проинформировал о том, что экстренные службы находятся на местах происшествий для выяснения обстоятельств случившегося.
09:01Никто из жителей домов в Москве, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал - Собянин По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медпомощью обратились два человека, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале 30 мая