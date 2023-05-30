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Восемь украинских беспилотников сбиты в Москве - Минобороны

Восемь украинских беспилотников сбиты в Москве - Минобороны - 30.05.2023 Украина.ру

Восемь украинских беспилотников сбиты в Москве - Минобороны

Во вторник утром, 30 мая, киевским режимом была предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. Сообщение об этом распространило Министерство обороны РФ.

2023-05-30T09:43

2023-05-30T09:43

2023-05-30T09:43

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В публикации ведомства говорится, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА в районе Профсоюзной улицы и улицы Атласова в Новой Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.Глава города также проинформировал о том, что экстренные службы находятся на местах происшествий для выяснения обстоятельств случившегося.

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новости, москва, минобороны, бпла, атака, киевский режим