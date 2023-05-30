https://ukraina.ru/20230530/1046699929.html
В Харьков прибыли иностранные наемники ВСУ, заявили в ЛНР
В Харьков прибыли иностранные наемники ВСУ, заявили в ЛНР - 30.05.2023 Украина.ру
В Харьков прибыли иностранные наемники ВСУ, заявили в ЛНР
В Харьков и его окрестности стягиваются подразделения иностранных военных, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА Новости 30 мая
2023-05-30T09:46
2023-05-30T09:46
2023-05-30T09:46
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Западные страны продолжают наращивать поставки Украине оружия и военной техники, а также продолжают обучать украинских военных.По его словам, в основном эти иностранцы говорят на и польском, английском, также есть немцы, испанцы и французы.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил число иностранных наемников, воюющих на украинской стороне, в более чем 2,5 тысячи человек. В МИД РФ обвинили британские спецслужбы в вербовке наемников для ВСУ.Людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, не иссякли, заявил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса и пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин.Эксперт добавил, что весь 2022 год и первые месяцы 2023 года командиры расчетов и офицеры среднего звена проходят переподготовку на военных базах в Великобритании, Польше и Харьковской области. Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои, подчеркнул Алёхин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230529/1046679926.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, харьков, всу, наёмники
В Харьков прибыли иностранные наемники ВСУ, заявили в ЛНР
В Харьков и его окрестности стягиваются подразделения иностранных военных, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА Новости 30 мая
Западные страны продолжают наращивать поставки Украине оружия и военной техники, а также продолжают обучать украинских военных.
"В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений. Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев", — сказал он.
По его словам, в основном эти иностранцы говорят на и польском, английском, также есть немцы, испанцы и французы.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил число иностранных наемников, воюющих на украинской стороне, в более чем 2,5 тысячи человек. В МИД РФ обвинили британские спецслужбы в вербовке наемников для ВСУ.
Людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, не иссякли, заявил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса и пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин.
Эксперт добавил, что весь 2022 год и первые месяцы 2023 года командиры расчетов и офицеры среднего звена проходят переподготовку на военных базах в Великобритании, Польше и Харьковской области. Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои, подчеркнул Алёхин.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.