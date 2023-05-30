https://ukraina.ru/20230530/1046699929.html

В Харьков прибыли иностранные наемники ВСУ, заявили в ЛНР

В Харьков прибыли иностранные наемники ВСУ, заявили в ЛНР - 30.05.2023 Украина.ру

В Харьков прибыли иностранные наемники ВСУ, заявили в ЛНР

В Харьков и его окрестности стягиваются подразделения иностранных военных, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА Новости 30 мая

2023-05-30T09:46

2023-05-30T09:46

2023-05-30T09:46

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Западные страны продолжают наращивать поставки Украине оружия и военной техники, а также продолжают обучать украинских военных.По его словам, в основном эти иностранцы говорят на и польском, английском, также есть немцы, испанцы и французы.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил число иностранных наемников, воюющих на украинской стороне, в более чем 2,5 тысячи человек. В МИД РФ обвинили британские спецслужбы в вербовке наемников для ВСУ.Людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, не иссякли, заявил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса и пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин.Эксперт добавил, что весь 2022 год и первые месяцы 2023 года командиры расчетов и офицеры среднего звена проходят переподготовку на военных базах в Великобритании, Польше и Харьковской области. Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои, подчеркнул Алёхин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230529/1046679926.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, харьков, всу, наёмники