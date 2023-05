https://ukraina.ru/20230530/1046694736.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов опроверг информацию издания The Financial Times о том, что Китай может затянуть переговоры о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2"

Пекин продолжает торговаться с Москвой по газопроводу «Сила Сибири — 2»Китай может затянуть переговоры о строительстве магистрального газопровода из России «Сила Сибири — 2», отдав предпочтение четвёртой нитке газопровода «Центральная Азия – Китай» из Туркменистана. Публикации по этому поводу 25 мая вышли в британских СМИ — информационном агентстве Reuters и газете The Financial Times (FT).В публикации FT на основании мнений некоторых экспертов делается вывод о том, что Китай намеренно затягивает подписание обязывающих документов с Россией по газопроводу «Сила Сибири — 2» с целью получить более выгодные условия поставок газа. В качестве подтверждения такого предположения приводится то, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву и встреч с президентом России Владимиром Путиным 20–21 марта 2023 года не упоминал этот проект. «Сила Сибири — 2» также не упоминалась и в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китай 23–24 мая.По мнению экспертов, опрошенных изданием, это будто бы показывает слабость переговорной позиции России в отношениях с Китаем в условиях специальной военной операции на Украине (СВО). Однако ключевыми в материале FT являются мнения бывшего директора Центра энергетики Московской школы управления Сколково Татьяны Митровой и экс-директора по стратегии «Газпром нефти» Сергея Вакуленко, спешно покинувших Россию непосредственно после начала СВО и сейчас спекулирующих на ситуации в РФ.При этом FT приводит и другие оценки, которые указывают на заинтересованность Китая в диверсификации источников поставок газа, в первую очередь по сухопутным маршрутам из России и Центральной Азии. Причина — они более безопасны, чем морские пути, используемые для поставок сжиженного природного газа (СПГ), в случае геополитической или военной напряженности с Западом.В частности, Лин Боцян, глава Китайского института исследований энергетической политики Сямыньского университета, сказал FT, что поставки газа безопаснее через Россию наземным транспортом по сравнению с далеким Ближним Востоком. А Виктор Гао, вице-президент пекинского Центра Китая и глобализации, считает, что огромная торговля энергоносителями между Россией и Китаем в конечном итоге приведет к перестройке поставок нефти и газа в мире, и Запад не должен этому удивляться.Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов опроверг информацию FT о том, что Китай может затянуть переговоры о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». В своем ответе он порекомендовал «не читать советских газет», приложив фрагмент видео из фильма «Собачье сердце». Хотя в этом контексте речь идёт о западных изданиях, тем более что тема «Силы Сибири — 2» в последние месяцы в зарубежной прессе всплывает достаточно часто.В частности, как сообщило агентство Reuters, хотя туркменский газ пока обходится Китаю на 30% дороже российского, Пекин в процессе торгов по «Силе Сибири — 2» дал «зеленый свет» проекту «Линия D». Это четвёртая нитка газопровода «Центральная Азия — Китай», по которому из Туркменистана будет импортироваться 30 млрд кубометров газа ежегодно.В 2022 году по трём действующим ниткам (А, В и С) трубопровода «Центральная Азия — Китай» Китай импортировал из Туркмении 35 миллиардов кубометров газа. Четвёртая нитка этого газопровода (собственно, «Линия D») имеет проектную годовую производительность 30 млрд кубометров год, что позволит увеличить поставки туркменского газа в Китай до 65 миллиардов кубометров в год.Её маршрут будет отличаться от первых трёх ниток, она пройдет из Туркменистана через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. В Китай «Линия D» будет заходить также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, но значительно южнее остальных ниток. Ресурсной базой для неё станет вторая очередь месторождения Галкыныш, разработка которой может вестись за счет прямых инвестиций КНР, как это было с первой очередью.Однако аналитики отмечают, что для Туркменистана необходимость возврата инвестиций за счет поставок газа в Китай означает низкую прибыльность проекта. Сложность месторождения, с которым «Туркменгаз» не всегда справляется, а также необходимость серьезных вложений тормозят переговорный процесс по проекту в течение многих лет. Так, стоимость четвёртой нитки газопровода «Центральная Азия — Китай» в 2014 году оценивалась в 6,7 млрд долларов. Консалтинговые компании SIA Energy и Rystad Energy прогнозируют, что газ по ней может начать поступать в Китай примерно в 2028 году.По информации британского агентства, несмотря на все заявления о стратегическом партнерстве с Россией в газовой сфере, Китай делает ставку именно на Туркмению. «Центральноазиатские трубопроводы считаются ключевой инвестицией в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставок со стратегической ценностью, которая превосходит коммерческие аспекты», — сказал Reuters китайский чиновник, знакомый с глобальной стратегией CNPC. Что же касается российского предложения, то его Китай использует, чтобы выторговать лучшую цену для «Линии D», заявил ещё один источник Reuters.Однако это утверждение справедливо и в обратную сторону. Ведь новый газопровод из Туркменистана в Китай ещё предстоит построить, а поставки газа по запущенному на полную мощность в минувшем году российскому газопроводу «Сила Сибири — 1» (Восточный маршрут) уже планово наращиваются. В 2022 году поставки увеличились на 48%, до 15,4 миллиарда кубометров, в 2023-м ожидается их рост ещё на 43%, до 22 млрд м куб. Проектная мощность «Силы Сибири — 1» составляет 38 млрд кубометров газа в год, выход на нее планируется к 2025-му.Следующим каналом трубопроводных поставок российского газа в Китай станет «Сила Сибири — 3» (Дальневосточный маршрут) мощностью в 10 миллиардов кубометров газа в год. Российско-китайское межправительственное соглашение о поставках газа в Китай по Дальневосточному маршруту было подписано 31 января 2023 года. После его выхода на полную мощность объём поставок российского трубопроводного газа в Китай в совокупности достигнет 48 млрд кубометров год.Однако есть нюанс: ресурсная база и Восточного, и Дальневосточного маршрутов представляет собой конкретные месторождения или группы месторождений, что является сдерживающим фактором для наращивания поставок. Также это ставит вопрос о достаточности ресурсной базы поставок в отдаленной перспективе.В случае же с газопроводом «Сила Сибири — 2» ресурсной базой проекта называются месторождения Западной Сибири, но если говорить точно — Единая система газоснабжения России. Это отвязывает темпы наращивания поставок от освоения месторождений, которые будут зависеть лишь от наращивания мощностей компрессорных станций. И это хорошо понимают в Китае, где потребление энергии будет расти как минимум до 2035 года, при этом зависимость страны от импорта газа составит 40%.Накануне встречи ОПЕК+ американцы пытаются раздуть конфликт между Саудовской Аравией и РоссиейСаудовская Аравия будто бы недовольна неполным исполнением Россией добровольных обязательств по сокращению добычи нефти, и будет требовать объяснений на Министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 года. Об этом 27 мая сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники.Высокопоставленные саудовские чиновники, как говорится в публикации, обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать согласованные сокращения. В Эр-Рияде считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано, и это приводит к стагнации цен на нефть, в то время как Саудовская Аравия хотела бы их повышения. Как утверждает Wall Street Journal, Саудовская Аравия заложила в бюджет цену на нефть в 81 доллар за баррель, однако сейчас она на несколько долларов ниже. Сокращение добычи могло бы способствовать росту цен.Цены на нефть сорта Brent на мировом рынке сейчас на 10% ниже, чем в начале апреля, когда страны ОПЕК+ пообещали снизить добычу. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) также считают, что в отличие от Саудовской Аравии Россия не сократила в апреле добычу на обещанные 500 тысяч баррелей в сутки. При этом 17 мая вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия с мая достигла сокращения добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки. Он добавил, что мировой рынок нефти сейчас «в балансе».Однако, как утверждает WSJ, растёт напряжённость между Эр-Риядом и Москвой перед предстоящей 4 июня Министерской встречей стран ОПЕК+ в Вене. Это неформальная организация, объединяющая страны, входящие в международную организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК), где ведущую роль играет Саудовская Аравия, и ряд государств, не являющихся членами ОПЕК, в том числе и Россию. Ранее в рамках ОПЕК+ не раз удавалось договориться о скоординированной политике, что позволяло поддерживать относительно высокие цены на нефть, напоминает американское издание.«Последние доступные данные показывают, что Россия продолжает поставлять на рынок большие объемы нефти, что помогло максимизировать доход, но увеличило глобальный профицит. Минэнерго РФ объяснило, что ему пришлось отложить закрытие некоторых нефтяных скважин из-за исключительно морозной погоды в некоторых частях страны, но в начале мая России все же удалось сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, что близко к уровню, который она обязалась сократить. При этом остается неясным, предпримет ли Саудовская Аравия какие-либо немедленные действия, которые повлияют на энергетический союз с Россией», — сказано в публикации WSJ.Непосредственно перед Министерской встречей ОПЕК+ неопределенности добавили противоречивые заявления Александра Новака и главы Минэнерго Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана.23 мая Сальман предупредил, что спекуляция на ожиданиях может обернуться против участников рынка, играющих на понижение. Саудовский министр пояснил, что спекулянтам уже «было больно» в апреле, когда ряд стран ОПЕК+ объявил о добровольном дополнительном сокращении добычи на 1,657 миллиона баррелей в сутки в мае — декабре 2023 года, и сейчас им вновь может стать больно, намекнув на очередное сокращение добычи.Однако Александр Новак заявил, что не ждет от Министерской встречи каких-либо новых шагов. В интервью «Известиям» 25 мая российский вице-премьер сообщил, что совсем недавно было объявлено о добровольном сокращении некоторыми странами соглашения, поэтому от предстоящей встречи он ожидает, как обычно, оценки ситуации на рынке. При этом ОПЕК+, по его словам, в случае необходимости готова оперативно реагировать на ситуацию на рынке.

