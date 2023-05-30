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Военный эксперт назвал точные цифры огромных потерь ВСУ в Артёмовске

Военный эксперт назвал точные цифры огромных потерь ВСУ в Артёмовске - 30.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт назвал точные цифры огромных потерь ВСУ в Артёмовске

Среди убитых 50 тысяч солдат ВСУ были бойцы из наиболее боеспособных частей противника. Это 10 полноценных бригад, то есть каждая украинская бригада составляет 5 тысяч. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-05-30T06:04

2023-05-30T06:04

2023-05-30T06:04

новости

артёмовск (бахмут)

чвк "вагнер"

потери всу

бригады

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Фактически корпус "Вагнера" в Артёмовске (Бахмуте) за два месяца полностью уничтожил 10 боеспособных бригад ВСУ. Учитывая, что эти бригады могли быть задействованы на Запорожском направлении, то это во многом исключило возможность широкомасштабного наступления ВСУ, рассказал эксперт.Более того, на войне на каждого убитого приходятся другие безвозвратные потери и раненые разной степени тяжести. И если ВСУ действительно потеряли убитыми 50 тысяч человек, то они получили еще 50 тысяч безвозвратных потерь и еще 50 тысяч ранеными, добавил он.Речь идет о том, что на Артемовском направлении за два месяца было разгромлено 30 бригад ВСУ, из которых 20 – это безвозвратные потери, а 10 бригад как минимум небоеспособны. Всего они потеряли 40 бригад, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артёмовск (бахмут), чвк "вагнер", потери всу, бригады