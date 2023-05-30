https://ukraina.ru/20230530/1044931478.html

Прощание славянки: маленькая война с большими последствиями

Прощание славянки: маленькая война с большими последствиями - 30.05.2023 Украина.ру

Прощание славянки: маленькая война с большими последствиями

Словосочетание "Первая Балканская война" сейчас мало кому что-то говорит. Между тем, именно балканские войны в своё время создали геополитическую конфигурацию,... Украина.ру, 30.05.2023

2023-05-30T08:00

2023-05-30T08:00

2023-05-30T08:00

история

история

балканы

турция

война

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/03/1044967596_0:76:800:526_1920x0_80_0_0_e0eee74cf08d0b5e50af896472d00b2d.jpg

Словосочетание "Первая Балканская война" сейчас мало кому что-то говорит. Между тем, именно балканские войны в своё время создали геополитическую конфигурацию, приведшую к Первой Мировой. Закончилась Первая Балканская 110 лет назад – 30 мая 1913 года.18 октября 1912 года коалиция православных государств (Черногория, Греция, Болгария, Сербия), менее чем за столетие до того получивших независимость от Османской империи, потребовали от Стамбула предоставления автономии Македонии и нетурецким народам Балкан, а также создания школ для греков, болгар, сербов.Турки отказались. Армии Балканского союза перешли в наступление.Дальнейшие события наглядно показали, насколько впала в ничтожество некогда блистательная Порта – менее чем за 8 месяцев турецкая армия на европейском ТВД была разгромлена бывшими подданными султана. По итогам мирного договора Турция потеряла практически все свои владения в Европе (её территория представляла собой длинный "язык" до самой Албании включительно, отделявший южные славянские государства от Греции).Что же мы получили от Первой Балканской войны? Как ни удивительно, но довольно много.Во-первых, именно по итогам этой войны в основном сформировались нынешние границы на Балканах. Во всяком случае – в части турецких владений. Первая Мировая война и гражданская война в Турции радикально их не изменили.Границы же между бывшими союзниками менялись неоднократно – после Второй Балканской, обеих мировых войн и распада (уничтожения) Югославии.Во-вторых, мирный договор требовал от Балканского Союза самостоятельно урегулировать статус бывших турецких владений, чего они, предсказуемо, сделать не смогли и перегрызлись.Итоги Второй Балканской войны создали локальные условия для конфликта между Австро-Венгрией с балканскими странами, который, спустя год, привел к Первой Мировой войне. Ну а итоги Первой Мировой сделали неизбежной Вторую Мировую войну.В-третьих, эта война одарила человечество новой военной техникой. В частности, впервые на европейском ТВД были использованы скорострельная артиллерия, пулемёты и авиация (для разведки и даже бомбардировки). Ранее эти типы вооружений в Европе не применялись – только в колониальных конфликтах в Африке (англо-бурская) и Азии (русско-японская война).Естественно, применение этих новинок отразилось на тактике и стратегии. В войне даже на каком-то этапе обозначился "позиционный тупик", который военные теоретики успешно прошляпили – сочли, что болгарская армия была ослаблена эпидемией тифа, а сам тупик был довольно легко преодолён в силу низкой боеспособности турецкой армии.В-четвёртых, конкретно в России эта война вызвала всплеск патриотизма, волонтёрства и связанного с ним стихийного творчества народных масс.Справедливости ради надо отметить, что это был далеко не первый пример такого рода. Точно так же во время англо-бурской войны, которая проходила далеко за пределами зоны непосредственных интересов Российской Империи, российская общественность встала на сторону буров. Формировались полевые госпитали, в Африку хлынул поток добровольцев, родилась народная песня "Трансвааль, страна моя".То же самое, только, пожалуй, в больших масштабах, происходило и во время Балканской войны. Главным же музыкальным ее итогом стало появление знаменитейшей мелодии "Прощание славянки".История возникновения этого произведения до сих пор во многом загадочна и где-то напоминает детектив.По официальной версии написал мелодию штаб-трубач стоявшего в Тамбове запасного кавалерийского полка Василий Агапкин. Записал и издал мелодию, а также дал ей название Яков Богорад из Симферополя. Однако в его архивах упоминания об Агапкине нет, как нет упоминаний об издании марша в каталогах издательства Циммермана за 1910-1914 года. Еще одна загадка – популярное мнение, что марш был запрещён в СССР до самой "хрущёвской оттепели" как "контрреволюционный" (а он действительно был популярен в белом движении и странах Антанты). И это не смотря на многочисленные свидетельства очевидцев (в том числе столь авторитетных как маршал Будённый) и документы (факт неоднократного издания пластинок с маршем начиная с 1929 года).Тем не менее, отсутствующий в архивах и даже "запрещённый" марш вполне себе успешно исполнялся, прежде всего – автором. Первый раз он прозвучал в Тамбове в 1912 году, два других известных исполнения: 7 ноября 1941 года во время парада в Москве, причем сводным оркестром дирижировал сам Агапкин; в 1957 году в фильме "Летят журавли".Не смотря на все приключения, "Прощание славянки" популярно она до сих пор. Отражена она даже в памятниках – небольших монументах на Белорусском вокзале и очень похожем – в комплексе музея войны в Минске.Трудно не заметить, насколько нынешняя ситуация схожа с той. Даже регион основных событий (Южная Европа и Ближний Восток – вблизи с территорией Турции) в основном тот же. Очень похоже реагирует на войны и внутренние конфликты российское общество.Чем все это закончится и что мы ещё увидим, никто не знает – мы находимся только в начале процесса трансформации миропорядка, формирование которого началось с Первой Балканской, в том числе, войны.Ну и новое "Прощание славянки" ещё будет. А может уже есть…

https://ukraina.ru/20210729/1031944200.html

https://ukraina.ru/20191201/1025862988.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, балканы, турция, война, музыка