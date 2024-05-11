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"Зона смерти": Пинчук о том, как ВСУ сорвали стратегический успех России под Авдеевкой

"Зона смерти": Пинчук о том, как ВСУ сорвали стратегический успех России под Авдеевкой - 11.05.2024 Украина.ру

"Зона смерти": Пинчук о том, как ВСУ сорвали стратегический успех России под Авдеевкой

После взятия Авдеевки, российская армия могла быстро взять село Бердычи, после чего стремительно двигаться до Славянска, однако ВСУ сумели предотвратить такое развитие событий. О том, как им это удалось, в интервью Украина.ру рассказал командир отряда БАРС-13, исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук

2024-05-11T05:59

2024-05-11T05:59

2024-05-11T05:59

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Пинчук - бывший сотрудник органов госбезопасности, занимал должность заместителя министра государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики. В 2014-2015 гг. - министр госбезопасности ДНР.В 2022 году Пинчук стал автором книги "СВО. Клаузевиц и пустота", в которой проанализировал проблемы и ошибки Вооруженных сил РФ на первом этапе спецоперации на Украине. С осени 2023 года командует отрядом БАРС-13, который воюет в районе Артемовска (Бахмута) и Часова Яра.Отвечая на вопрос о роли беспилотников в российско-украинском конфликте он привел в пример наступление ВС РФ на Авдеевку, после падения которой должна была прийти очередь села Бердычи - ключевого населенного пункта в этом районе. Его взятие позволило бы армии России без остановок двигаться до Славянска.По его словам, ВСУ своевременно оттянули свои бригады из этого населенного пункта, вместо этого разместив на отдалении 55-ю артиллерийскую бригаду, а также наводнили передний край дронами-камикадзе и БПЛА со сбросами. "Перед ними была низина. Из нее они сделали "зону смерти" - там погибало все, что появлялось. Все накрывалось ударами артиллерии и беспилотниками. Даже если ты включил РЭБ, то тебя все равно накрывала артиллерия", - отметил Пинчук.Что такое беспилотник? Это как гранатомет, который подняли в воздух и прицельно выстрелили в тебя. Невозможное стало с помощью беспилотника возможным, подчеркнул собеседник издания.Более подробно об отряде БАРС-13 читайте в интервью "Андрей Пинчук о том, как в БАРСе-13 воюют "вагнера", а бывшие зеки становятся русскими патриотами" на сайте Украина.ру.

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