https://ukraina.ru/20230529/1046687847.html

Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил

Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил - 29.05.2023 Украина.ру

Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил

С общечеловеческой точки зрения драматично, когда речь идет о разрушениях на Украине. Но большинство турецких граждан принимают сторону России и политически поддерживают ее.

2023-05-29T21:54

2023-05-29T21:54

2023-05-29T21:54

турция

эрдоган

украина

внешняя политика

россия

выборы

интервью

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О том, что значит победа Реджепа Эрдогана на президентских выборах в Турции с геополитической точки зрения, изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, юрист Ариф Эсин.Глава ЦИК Турции объявил о победе Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов. По данным Высшей избирательной комиссии, за Эрдогана проголосовали 52,14% избирателей, за его соперника Кемаля Кылычдароглу — 47,86%. Между двумя кандидатами был разрыв в 2 млн 153 тыс. 473 голоса. Явка превысила 85%, передает Al Jazeera.— Ариф, как проходил второй тур выборов в Турции?— Во втором туре действующее правительство Эрдогана получило те же голоса. Если сравнить с первым раундом, этого было достаточно для переизбрания Эрдогана.Сейчас в Турции плачевная ситуация в экономике. Экономическая политика Эрдогана в этом плане не идет на пользу публичным финансам. В ближайшие дни мы увидим, изменится ли она или будет продолжаться.— Какой будет новая политика Эрдогана?— Никто не знает. Мы увидим.— Вы ожидали, что Эрдоган победит?— Нет, я не думал, что так будет. Европейские и американские источники не ожидали, что выиграет Эрдоган. А вот Россия предполагала победу и переизбрание действующего президента Турции. У самих турок в этом плане были ожидания 50/50.— За счет чего Эрдогану удалось переиграть оппозицию? За счёт обещаний решить проблему курдов?— Нет, я так не думаю. Эрдоган не обещал решить проблему курдов, поэтому они отдали голоса за Кылычдароглу. Оппозиция противостоит всему истеблишменту Эрдогана. В любом случае, кто бы сегодня ни пришел к власти, ему придется потрудиться над тем, чтобы решить проблемы экономики, о которых я сказал выше.Эрдоган обещал туркам стабильность, а оппозиция говорила, что экономика находится на грани банкротства, нужны реформы (обещала повысить зарплаты, обеспечить пенсионеров). Но народ выбрал привычную стабильность.— Насколько для победы Эрдогана сыграла поддержка со стороны Синана Огана во втором туре?— Эрдоган имел одинаковое число голосов в первом туре с Кылычдароглу. Несмотря на то что Оган поддержал во втором туре действующего президента, избиратели первого проголосовали за оппозиционного лидера. Но этого оказалось недостаточно.— Действующий президент будет править страной еще пять лет. Как изменится внешнеполитический курс Эрдогана?— Я думаю, что ничего не изменится. У Турции очень хорошие отношения с Россией, и у нас всегда разные отношения с Европейским Союзом. Соединенные Штаты могут изменить позицию, при которой Байден поддерживает оппозицию.В то же время американцы будут продолжать взаимодействовать с другими государствами, например с арабскими странами, с которыми у Анкары никогда не было хороших отношений. Это долгая история со времен Османской империи, вы знаете. Я считаю, что для Турции важна внешняя политика, особенно хорошие отношения с Россией.— Как Эрдоган будет выстраивать сотрудничество с Россией?— У нас [Турции] хорошие экономические отношения с Россией, и они будут продолжаться, я думаю. Много русских людей приезжают сюда на отдых, мы импортируем из РФ газ и нефть. Кроме того, русские строят атомные подлодки прямо здесь.— Как Эрдоган будет решать проблему с сирийскими беженцами?— Он не хочет решать проблему сирийских беженцев, дает им гражданство и позволяет ассимилироваться в стране. Все сирийцы хотят приехать в Турцию. И они приедут. Может быть, лишь небольшое число вернется в Сирию — я не думаю, что Эрдоган выставит их за дверь. Беженцы в итоге останутся здесь, в Турции, где они живут не одно поколение, говорят по-турецки, воспитывают детей. Будет то же самое, что в Соединенных Штатах и во Франции.— Усилит ли Анкара свое влияние на Украину после победы Эрдогана?— Нет.— Почему?— Потому что у нас [Турции] есть баланс в позиции по Украине, эксплуатации зерновой сделки по импорту с Украины зерна, сжиженного газа и так далее. Владимир Путин поддерживает такую позицию. Кроме того, на Украине есть турецкий завод по производству небольших самолетов, двигателей, моторов.— Что сегодня народ Турции думает о ситуации на Украине и турецко-украинских отношениях?— Я думаю, что большинство граждан Турции принимают сторону России. Это драматично, когда речь идет о разрушениях на Украине. Это плохо с общечеловеческой точки зрения. Но политически большинство турок поддерживают Россию.С англоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь

https://ukraina.ru/20230420/1045520783.html

https://ukraina.ru/20230529/1046692258.html

https://ukraina.ru/20230529/1046670095.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

турция, эрдоган, украина, внешняя политика, россия, выборы, интервью