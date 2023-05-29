Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил - 29.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230529/1046687847.html
Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил
Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил - 29.05.2023 Украина.ру
Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил
С общечеловеческой точки зрения драматично, когда речь идет о разрушениях на Украине. Но большинство турецких граждан принимают сторону России и политически поддерживают ее.
2023-05-29T21:54
2023-05-29T21:54
турция
эрдоган
украина
внешняя политика
россия
выборы
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/03/1044952886_170:58:727:371_1920x0_80_0_0_41a4257d9667eb8d7cccb8779b5d137f.jpg
О том, что значит победа Реджепа Эрдогана на президентских выборах в Турции с геополитической точки зрения, изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, юрист Ариф Эсин.Глава ЦИК Турции объявил о победе Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов. По данным Высшей избирательной комиссии, за Эрдогана проголосовали 52,14% избирателей, за его соперника Кемаля Кылычдароглу — 47,86%. Между двумя кандидатами был разрыв в 2 млн 153 тыс. 473 голоса. Явка превысила 85%, передает Al Jazeera.— Ариф, как проходил второй тур выборов в Турции?— Во втором туре действующее правительство Эрдогана получило те же голоса. Если сравнить с первым раундом, этого было достаточно для переизбрания Эрдогана.Сейчас в Турции плачевная ситуация в экономике. Экономическая политика Эрдогана в этом плане не идет на пользу публичным финансам. В ближайшие дни мы увидим, изменится ли она или будет продолжаться.— Какой будет новая политика Эрдогана?— Никто не знает. Мы увидим.— Вы ожидали, что Эрдоган победит?— Нет, я не думал, что так будет. Европейские и американские источники не ожидали, что выиграет Эрдоган. А вот Россия предполагала победу и переизбрание действующего президента Турции. У самих турок в этом плане были ожидания 50/50.— За счет чего Эрдогану удалось переиграть оппозицию? За счёт обещаний решить проблему курдов?— Нет, я так не думаю. Эрдоган не обещал решить проблему курдов, поэтому они отдали голоса за Кылычдароглу. Оппозиция противостоит всему истеблишменту Эрдогана. В любом случае, кто бы сегодня ни пришел к власти, ему придется потрудиться над тем, чтобы решить проблемы экономики, о которых я сказал выше.Эрдоган обещал туркам стабильность, а оппозиция говорила, что экономика находится на грани банкротства, нужны реформы (обещала повысить зарплаты, обеспечить пенсионеров). Но народ выбрал привычную стабильность.— Насколько для победы Эрдогана сыграла поддержка со стороны Синана Огана во втором туре?— Эрдоган имел одинаковое число голосов в первом туре с Кылычдароглу. Несмотря на то что Оган поддержал во втором туре действующего президента, избиратели первого проголосовали за оппозиционного лидера. Но этого оказалось недостаточно.— Действующий президент будет править страной еще пять лет. Как изменится внешнеполитический курс Эрдогана?— Я думаю, что ничего не изменится. У Турции очень хорошие отношения с Россией, и у нас всегда разные отношения с Европейским Союзом. Соединенные Штаты могут изменить позицию, при которой Байден поддерживает оппозицию.В то же время американцы будут продолжать взаимодействовать с другими государствами, например с арабскими странами, с которыми у Анкары никогда не было хороших отношений. Это долгая история со времен Османской империи, вы знаете. Я считаю, что для Турции важна внешняя политика, особенно хорошие отношения с Россией.— Как Эрдоган будет выстраивать сотрудничество с Россией?— У нас [Турции] хорошие экономические отношения с Россией, и они будут продолжаться, я думаю. Много русских людей приезжают сюда на отдых, мы импортируем из РФ газ и нефть. Кроме того, русские строят атомные подлодки прямо здесь.— Как Эрдоган будет решать проблему с сирийскими беженцами?— Он не хочет решать проблему сирийских беженцев, дает им гражданство и позволяет ассимилироваться в стране. Все сирийцы хотят приехать в Турцию. И они приедут. Может быть, лишь небольшое число вернется в Сирию — я не думаю, что Эрдоган выставит их за дверь. Беженцы в итоге останутся здесь, в Турции, где они живут не одно поколение, говорят по-турецки, воспитывают детей. Будет то же самое, что в Соединенных Штатах и во Франции.— Усилит ли Анкара свое влияние на Украину после победы Эрдогана?— Нет.— Почему?— Потому что у нас [Турции] есть баланс в позиции по Украине, эксплуатации зерновой сделки по импорту с Украины зерна, сжиженного газа и так далее. Владимир Путин поддерживает такую позицию. Кроме того, на Украине есть турецкий завод по производству небольших самолетов, двигателей, моторов.— Что сегодня народ Турции думает о ситуации на Украине и турецко-украинских отношениях?— Я думаю, что большинство граждан Турции принимают сторону России. Это драматично, когда речь идет о разрушениях на Украине. Это плохо с общечеловеческой точки зрения. Но политически большинство турок поддерживают Россию.С англоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь
https://ukraina.ru/20230420/1045520783.html
https://ukraina.ru/20230529/1046692258.html
https://ukraina.ru/20230529/1046670095.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/03/1044952886_133:0:768:476_1920x0_80_0_0_a8cc7541602e3427fe96d7179061e57e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
турция, эрдоган, украина, внешняя политика, россия, выборы, интервью
Турция, Эрдоган, Украина, внешняя политика, Россия, выборы, Интервью

Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил

21:54 29.05.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Arif EsinАриф Эсин интервью
Ариф Эсин интервью - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Arif Esin
Читать в
Анна
Черкасова
Корреспондент
Все материалы
Наталья
Добровольская
Корреспондент
Все материалы
С общечеловеческой точки зрения драматично, когда речь идет о разрушениях на Украине. Но большинство турецких граждан принимают сторону России и политически поддерживают ее.
О том, что значит победа Реджепа Эрдогана на президентских выборах в Турции с геополитической точки зрения, изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, юрист Ариф Эсин.
Глава ЦИК Турции объявил о победе Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов. По данным Высшей избирательной комиссии, за Эрдогана проголосовали 52,14% избирателей, за его соперника Кемаля Кылычдароглу — 47,86%. Между двумя кандидатами был разрыв в 2 млн 153 тыс. 473 голоса. Явка превысила 85%, передает Al Jazeera.
— Ариф, как проходил второй тур выборов в Турции?
— Во втором туре действующее правительство Эрдогана получило те же голоса. Если сравнить с первым раундом, этого было достаточно для переизбрания Эрдогана.
Сейчас в Турции плачевная ситуация в экономике. Экономическая политика Эрдогана в этом плане не идет на пользу публичным финансам. В ближайшие дни мы увидим, изменится ли она или будет продолжаться.
Ариф Эсин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
20 апреля, 18:49
Ариф Эсин: кто онПрофессор, доктор экономических наук, политолог, юрист
— Какой будет новая политика Эрдогана?
— Никто не знает. Мы увидим.
— Вы ожидали, что Эрдоган победит?
Нет, я не думал, что так будет. Европейские и американские источники не ожидали, что выиграет Эрдоган. А вот Россия предполагала победу и переизбрание действующего президента Турции. У самих турок в этом плане были ожидания 50/50.
— За счет чего Эрдогану удалось переиграть оппозицию? За счёт обещаний решить проблему курдов?
— Нет, я так не думаю. Эрдоган не обещал решить проблему курдов, поэтому они отдали голоса за Кылычдароглу. Оппозиция противостоит всему истеблишменту Эрдогана. В любом случае, кто бы сегодня ни пришел к власти, ему придется потрудиться над тем, чтобы решить проблемы экономики, о которых я сказал выше.
Эрдоган обещал туркам стабильность, а оппозиция говорила, что экономика находится на грани банкротства, нужны реформы (обещала повысить зарплаты, обеспечить пенсионеров). Но народ выбрал привычную стабильность.
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Вчера, 21:30
Результаты победы Эрдогана в среднесрочной перспективеРеджеп Тайип Эрдоган победил на выборах с небольшим отрывом (чуть больше 4%) от кандидата оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Это лучший, из возможных, исход турецких выборов для России. Но лучший не значит хороший.
— Насколько для победы Эрдогана сыграла поддержка со стороны Синана Огана во втором туре?
— Эрдоган имел одинаковое число голосов в первом туре с Кылычдароглу. Несмотря на то что Оган поддержал во втором туре действующего президента, избиратели первого проголосовали за оппозиционного лидера. Но этого оказалось недостаточно.
— Действующий президент будет править страной еще пять лет. Как изменится внешнеполитический курс Эрдогана?
— Я думаю, что ничего не изменится. У Турции очень хорошие отношения с Россией, и у нас всегда разные отношения с Европейским Союзом. Соединенные Штаты могут изменить позицию, при которой Байден поддерживает оппозицию.
В то же время американцы будут продолжать взаимодействовать с другими государствами, например с арабскими странами, с которыми у Анкары никогда не было хороших отношений. Это долгая история со времен Османской империи, вы знаете.
Я считаю, что для Турции важна внешняя политика, особенно хорошие отношения с Россией.
Эрдоган астрология - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Вчера, 12:51
Снова президент Турции. Как живёт и чего хочет "султан" ЭрдоганВ Турции прошёл второй тур выборов президента. ЦИК страны сообщил, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 52% голосов. Его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали около 47%
— Как Эрдоган будет выстраивать сотрудничество с Россией?
— У нас [Турции] хорошие экономические отношения с Россией, и они будут продолжаться, я думаю. Много русских людей приезжают сюда на отдых, мы импортируем из РФ газ и нефть. Кроме того, русские строят атомные подлодки прямо здесь.
— Как Эрдоган будет решать проблему с сирийскими беженцами?
— Он не хочет решать проблему сирийских беженцев, дает им гражданство и позволяет ассимилироваться в стране. Все сирийцы хотят приехать в Турцию. И они приедут. Может быть, лишь небольшое число вернется в Сирию — я не думаю, что Эрдоган выставит их за дверь. Беженцы в итоге останутся здесь, в Турции, где они живут не одно поколение, говорят по-турецки, воспитывают детей. Будет то же самое, что в Соединенных Штатах и во Франции.
— Усилит ли Анкара свое влияние на Украину после победы Эрдогана?
— Нет.
— Почему?
— Потому что у нас [Турции] есть баланс в позиции по Украине, эксплуатации зерновой сделки по импорту с Украины зерна, сжиженного газа и так далее. Владимир Путин поддерживает такую позицию. Кроме того, на Украине есть турецкий завод по производству небольших самолетов, двигателей, моторов.
— Что сегодня народ Турции думает о ситуации на Украине и турецко-украинских отношениях?
— Я думаю, что большинство граждан Турции принимают сторону России. Это драматично, когда речь идет о разрушениях на Украине. Это плохо с общечеловеческой точки зрения. Но политически большинство турок поддерживают Россию.
С англоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь
 
ТурцияЭрдоганУкраинавнешняя политикаРоссиявыборыИнтервью
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:42Владимир Попов: кто он
22:27Михаил Резникович: кто он
21:54Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил
21:35Венесуэла может присоединиться к БРИКС
21:33Ариф Эсин: Турции выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил (англ.)
21:30Результаты победы Эрдогана в среднесрочной перспективе
20:38Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил
20:07В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России
19:51Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в Берлин
19:29Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово
18:59Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти
18:44Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на Украине
18:30Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
18:09Госдума рассмотрит проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ – источник
18:05Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ
18:00"Майдан" на улице Ленина и украинские корни Шолохова
17:53Рада утвердила отмену 9 мая на Украине
17:38После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада - СМИ
17:37Бриллиант имперской короны. Битва за Африку определит будущее XXI века
17:36Крымчанин признался в подготовке к госизмене
Лента новостейМолния