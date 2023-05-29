https://ukraina.ru/20230529/1046676823.html

Алиев спорит с Пашиняном, Казахстан не хочет в Союзное государство, Санду передумала сливаться с Румынией

Алиев спорит с Пашиняном, Казахстан не хочет в Союзное государство, Санду передумала сливаться с Румынией - 29.05.2023 Украина.ру

Алиев спорит с Пашиняном, Казахстан не хочет в Союзное государство, Санду передумала сливаться с Румынией

Что происходило по периметру России на прошедшей неделе

2023-05-29T15:26

2023-05-29T15:26

2023-05-29T15:26

эксклюзив

армения

азербайджан

ильхам алиев

никол пашинян

казахстан

молдавия

касым-жомарт токаев

владимир путин

санду

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В Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, в котором, в числе прочих лидеров постсоветских государств, приняли участие премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Там же состоялась их встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.Выступая на расширенном заседании совета, Алиев заявил, что на сегодняшний день созрели "серьезные предпосылки нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета". Это, однако, не помешало тому, что Алиев и Пашинян начали пикироваться друг с другом по поводу "Зангезурского коридора" – транспортной артерии, которая должна пройти через Армению, соединив основную территорию Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской автономной республикой.Баку, напомним, традиционно интерпретирует прописанную в трёхстороннем соглашении от 2020 года постулат о необходимости скорейшего открытия всех транспортных коридоров в регионе именно как стимул к запуску данного маршрута. Пашинян, в свою очередь, по этому поводу заявил, что само понятие "Зангезурский коридор" используется для предъявления территориальных претензий к Армении, и что в документе от 2020 года речь идёт лишь об одном транспортном коридоре – Лачинском, который связывает "международно признанную" армянскую территорию с Нагорным Карабахом. Премьер Армении также добавил, что на данный момент этот коридор незаконно заблокирован ВС Азербайджана.Напомним, Лачинский коридор – зона ответственности российских миротворцев, размещённых там в соответствии с соглашением от 2020 года, ознаменовавшим окончание второй войны в Нагорном Карабахе. Однако в конце 2022 года транспортная артерия была заблокирована азербайджанскими боевиками, выдававшими себя за "волонтёров" и "экоактивистов", а недавно в нём был в открытую размещён контрольно-пропускной пункт ВС Азербайджана, причём он расположился в непосредственной близости от наблюдательного пункта миротворцев ВС РФ.Алиев в ответ заявил Пашиняну, что у официального Баку нет никаких территориальных претензий к Армении. По его словам, в Лачинском коридоре отныне находится азербайджанский погранпункт, маркирующий границу между двумя странами, и армяне Нагорного Карабаха могут свободно перемещаться по трассе Лачин – Степанакерт. По поводу же "Зангезурского коридора" он заявил, что "Азербайджан инициировал его создание", так как он имеет право инициировать всё, что поддерживается Россией и другими вовлечёнными в процесс сторонами.Пашинян, в свою очередь, сообщил, что ему "весьма интересно узнать, что Россия поддерживает этот проект". Он продолжил настаивать на том, что Лачинский коридор незаконно заблокирован. В итоге в спор вмешался Владимир Путин, выразивший надежду на то, что стороны вскоре смогут прийти к договорённости, которая приведёт к "конструктивному разрешению ситуации". На двусторонней встрече с Пашиняном Путин также заверил последнего в том, что Азербайджан полностью признает суверенитет Армении надо всеми транспортными маршрутами, которые прилегают через её территорию.Напомним, ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. 27 мая Ильхам Алиев посетил Лачинский коридор, где заявил, что Азербайджан и Армения могут заключить мирный договор уже в ближайшем будущем, если только последняя "не изменит свою позицию". Следующий раунд переговоров между сторонами при участии России на уровне вице-премьеров назначены на 1 июня, и на них будут обсуждаться технические вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе.Казахстан и Средняя АзияНа том же Евразийском экономическом форуме президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении коснулся темы функционирования Союзного государства Белоруссии и России. Он назвал его уникальным для мировой политики феноменом, работающим по принципу "две страны – одно государство" с союзным правительством и парламентом, а также с ядерным оружием.Поясняя слова Токаева, его пресс-секретарь Руслан Желдибай сообщил, что президент Казахстана имел в виду, что интеграция в рамках ЕАЭС должна носить исключительно экономический характер. Он также добавил, что Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства или создавать их. По поводу параллелей между российско-белорусским союзным проектом и ЕАЭС Желдибай заявил, что данные инициативы нужно различать, так как они существуют с совершенно разными целями.Стоит отметить, что Казахстан изначально настаивал на том, что евразийская интеграция должна ограничиться экономической составляющей. Об этом заявлял ещё Нурсултан Назарбаев в период создание Евразийского союза, который в основном именно по таким причинам получил приставку "экономический".25 мая заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов заявил, что местные банки соблюдают режим санкций, введённый Западом против России, и не заслуживают того, чтобы ограничения были введены уже против них. По его словам, казахстанские финансовые структуры не контактируют с российскими организациями, находящимися под санкциями, поэтому причин для введения вторичных ограничений против них нет.Напомним, США, Британия и ЕС решили сосредоточить усилия на борьбе с обходом действующих антироссийских ограничений, оказав давление на среднеазиатские республики бывшего СССР. С этой целью в их столицах побывал ряд делегаций из западных стран. К концу июня они намерены согласовать новый пакет санкций, в который попадут примерно 90 компаний, в том числе из Казахстана и Узбекистана. В свою очередь, власти республик Средней Азии заверили своих западных партнёров в стремлении неукоснительно соблюдать санкционный режим против России.В Узбекистане между властями республики и американской компанией Air Products было подписано соглашение о приобретении, владении и эксплуатации завода по переработке природного газа в синтетический. Завод был построен в 2021 году, сумма сделки составила $1 млрд.Власти Таджикистана вызвали в местный МИД посла РФ Семёна Григорьева, до которого была доведена "обеспокоенность" официального Душанбе по поводу недавних задержаний мигрантов на территории России. "Было подчеркнуто, что подобные инциденты не соответствуют духу таджикско-российского стратегического партнёрства и союзничества", – говорится в заявлении таджикистанского внешнеполитического ведомства.МолдавияПосле того как 13 мая на выборах главы (башкана) Гагаузской автономии победила кандидат от партии "ШОР" Евгения Гуцул, кишинёвские власти отправили в столицу Гагаузии Комрат спецназ, который ворвался в здание местной ЦИК и вывез оттуда связанные с выборами документы. Это было связано с намерением режима, возглавляемого Майей Санду, не допустить победы представителя "ШОР", который, к тому же, должен войти в состав правительства. После этого власти автономии заявили о намерении провести общенациональную акцию протеста, а спикер молдавского парламента Игорь Гросу сообщил, что Кишинёв признает решение суда Комрата по поводу итогов выборов.В минувшие выходные в Гагаузии прошёл съезд депутатов всех уровней, на котором выступила действующая глава автономии Ирина Влах. В числе прочего, она обвинила Санду в том, что та настраивает молдаван против гагаузов и назвала её режим сектой.Съезд принял резолюцию, в которой потребовал прекратить урезание полномочий автономии и закрепить её статус в конституции Молдавии. В течение трёх месяцев официальный Кишинёв должен восстановить в Гагаузии работу всех децентрализованных органов власти, включая налоговую и статистическую службы, а также работу госпредприятий, говорится в резолюции.В свою очередь Майя Санду подписала указ о создании "центра по борьбе с пропагандой" под названием Patriot. Молдавские власти, напомним, говоря о "пропаганде", обычно имеют в виду деятельность российских СМИ, огромная часть которых находится в Молдавии под запретом.Кроме того, молдавские власти отправят своих военных на учения в Румынию. Маневры Saber Guardian 2023 пройдут под эгидой США, и участвовать в них будут 10 тысяч военных из 13 стран.При этом Санду признала недостаточность поддержки вхождения Молдавии в состав Румынии. Как она уверяет, у Молдавии хватает поддержки для вступления в ЕС, на чём и сосредоточился официальный Кишинёв. Напомним, сама Санду также является обладателем румынского паспорта.ПрибалтикаКанцлер Германии Олаф Шольц, выступая на конференции в Таллине, заявил, что Берлин готов защищать прибалтийские страны в случае "военного нападения". По его словам, немецкая армия сформирована таким образом, чтобы у неё была возможность "защитить Восточную Европу". Он также заявил, что Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Премьер Эстонии Кая Каллас, в свою очередь, добавила, что Таллин продолжит поставлять Киеву оружие и боеприпасы, а также участвовать в подготовке частей ВСУ.Германия также перебросит в Литву из Словакии зенитно-ракетные комплексы Patriot. По мнению стратегов НАТО, они будут защищать литовское небо во время саммита альянса, который пройдёт в Вильнюсе в июне.В Латвии в рижскую думу уже поступили предложения по переименованию улиц, названия которых связаны с Россией. Так, улица Маскавас может быть переименована в Латгалес, а улица Пушкина – в улицу Карлиса Миленбахса (он же Карл Мюленбах, один из создателей современного латышского языка).

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, казахстан, молдавия, касым-жомарт токаев, владимир путин, санду