Украинскую теннисистку освистали во Франции после политической выходки - 29.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230529/1046676206.html
Украинскую теннисистку освистали во Франции после политической выходки
Украинскую теннисистку освистали во Франции после политической выходки - 29.05.2023 Украина.ру
Украинскую теннисистку освистали во Франции после политической выходки
Украинскую теннисистку Марту Костюк освистали на турнире Открытого чемпионата Франции после отказа пожать руку белорусской спортсменке Арине Соболенко. Кадры инцидента попали в трансляцию турнира
2023-05-29T15:57
2023-05-29T15:57
новости
спорт
теннис
россия
украина
скандал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/80/1018098076_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a60cadab6ad9071b849ab5351dafd154.jpg
Костюк заявила, что не ожидала такого отношения к себе. По ее словам, болельщикам должно быть стыдно за подобное поведение.Читатели французского журнала Le Point отреагировали на поведение украинской теннисистки:"В данном случае мы имеем прискорбный пример, когда спортивное мероприятие, среди прочего, превратилось в политический форум", — посетовал один из комментаторов."Не следует использовать художественную или спортивную площадку для проявления политической ангажированности", — заметил другой читатель."Грустное время, когда люди все смешивают. Спорт должен оставаться собой, а различия, связанные с внешними факторами, такими как войны, идеологии и так далее, должны оставаться в раздевалке", — заключил еще один.
https://ukraina.ru/20230105/1042405537.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/80/1018098076_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e839281d8cf9c526899b9c7bfe26ef5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спорт, теннис, россия, украина, скандал
Новости, спорт, теннис, Россия, Украина, скандал

Украинскую теннисистку освистали во Франции после политической выходки

15:57 29.05.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинскую теннисистку Марту Костюк освистали на турнире Открытого чемпионата Франции после отказа пожать руку белорусской спортсменке Арине Соболенко. Кадры инцидента попали в трансляцию турнира
Костюк заявила, что не ожидала такого отношения к себе. По ее словам, болельщикам должно быть стыдно за подобное поведение.
"У меня нет реакции на это, но люди, видимо, были в замешательстве. Мне бы хотелось знать, как они будут относиться к тому, что освистывали меня, через 10 лет, когда все закончится. Не думаю, что они будут чувствовать себя хорошо", — передает слова Костюк Daily Express.
Читатели французского журнала Le Point отреагировали на поведение украинской теннисистки:
"В данном случае мы имеем прискорбный пример, когда спортивное мероприятие, среди прочего, превратилось в политический форум", — посетовал один из комментаторов.
"Не следует использовать художественную или спортивную площадку для проявления политической ангажированности", — заметил другой читатель.
"Грустное время, когда люди все смешивают. Спорт должен оставаться собой, а различия, связанные с внешними факторами, такими как войны, идеологии и так далее, должны оставаться в раздевалке", — заключил еще один.
Теннис. Ролан Гаррос - 2013. Третий день - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 11:40
Федерация тенниса Австралии отказалась "отменять" российских и белорусских спортсменовРуководство Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) отказалось отстранять от участия в играх Australian Open, которые пройдут в январе, российских и белорусских теннисистов. Об этом сообщает 5 января 9News
 
НовостиспорттеннисРоссияУкраинаскандал
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:42Владимир Попов: кто он
22:27Михаил Резникович: кто он
21:54Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил
21:35Венесуэла может присоединиться к БРИКС
21:33Ариф Эсин: Турции выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил (англ.)
21:30Результаты победы Эрдогана в среднесрочной перспективе
20:38Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил
20:07В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России
19:51Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в Берлин
19:29Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово
18:59Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти
18:44Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на Украине
18:30Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
18:09Госдума рассмотрит проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ – источник
18:05Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ
18:00"Майдан" на улице Ленина и украинские корни Шолохова
17:53Рада утвердила отмену 9 мая на Украине
17:38После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада - СМИ
17:37Бриллиант имперской короны. Битва за Африку определит будущее XXI века
17:36Крымчанин признался в подготовке к госизмене
Лента новостейМолния