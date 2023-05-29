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Украинскую теннисистку освистали во Франции после политической выходки

Украинскую теннисистку освистали во Франции после политической выходки - 29.05.2023 Украина.ру

Украинскую теннисистку освистали во Франции после политической выходки

Украинскую теннисистку Марту Костюк освистали на турнире Открытого чемпионата Франции после отказа пожать руку белорусской спортсменке Арине Соболенко. Кадры инцидента попали в трансляцию турнира

2023-05-29T15:57

2023-05-29T15:57

2023-05-29T15:57

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Костюк заявила, что не ожидала такого отношения к себе. По ее словам, болельщикам должно быть стыдно за подобное поведение.Читатели французского журнала Le Point отреагировали на поведение украинской теннисистки:"В данном случае мы имеем прискорбный пример, когда спортивное мероприятие, среди прочего, превратилось в политический форум", — посетовал один из комментаторов."Не следует использовать художественную или спортивную площадку для проявления политической ангажированности", — заметил другой читатель."Грустное время, когда люди все смешивают. Спорт должен оставаться собой, а различия, связанные с внешними факторами, такими как войны, идеологии и так далее, должны оставаться в раздевалке", — заключил еще один.

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