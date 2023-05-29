Губернатор Новосибирской области призвал чиновников перечислять часть зарплаты на нужды СВO

Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - Колташов

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о возможных сроках и исходах украинского конфликта с экономической точки зрения, а также о воздействии антироссийских санкций после СВО: