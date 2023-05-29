Губернатор Новосибирской области призвал чиновников перечислять часть зарплаты на нужды СВO - 29.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230529/1046674452.html
Губернатор Новосибирской области призвал чиновников перечислять часть зарплаты на нужды СВO
Губернатор Новосибирской области призвал чиновников перечислять часть зарплаты на нужды СВO - 29.05.2023 Украина.ру
Губернатор Новосибирской области призвал чиновников перечислять часть зарплаты на нужды СВO
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания в правительстве региона 29 мая поддержал инициативу коллег по перечислению зарплаты на нужды бойцов СВО
2023-05-29T14:07
2023-05-29T14:42
новости
сво
помощь
губернатор
вице-губернатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046676501_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87fd18f5c6b035a3e4761508285a8b07.jpg
Ранее вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка предложил новую инициативу, которая позволит перечислять денежные средства на нужды специальной военной операции (СВО).Некоторое время назад президент России Владимир Путин сообщил о создании фонда помощи семьям погибших и ветеранам СВО, который будет координировать решение всех социальных вопросов.Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник запаса Роман Шкурлатов сказал, что военным, которые выполняют боевые задачи в рамках спецоперации на Украине, важна любая поддержка, которую им оказывает общество.Государство предоставляет российским войскам всё необходимое, и тем не менее, любую помощь сложно переоценить, добавил он.Солдатам на фронте, которые рискуют своими жизнями, нужно понимать, что в тылу в них верят, уважают их и прикрывают им спину, подчеркнул Шкурлатов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Подполковник Роман Шкурлатов: Армия РФ может неприятно удивить ВСУ и обнулить результаты контрнаступления" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230529/1046667601.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046676501_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2eac4222597747ad46d650ce157d22b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, помощь, губернатор, вице-губернатор
Новости, СВО, помощь, губернатор, вице-губернатор

Губернатор Новосибирской области призвал чиновников перечислять часть зарплаты на нужды СВO

14:07 29.05.2023 (обновлено: 14:42 29.05.2023)
 
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкII КМУ-2022. Заседание рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации "Взаимодействие с регионами"
II КМУ-2022. Заседание рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации Взаимодействие с регионами
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в фотобанк
Читать в
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания в правительстве региона 29 мая поддержал инициативу коллег по перечислению зарплаты на нужды бойцов СВО
Ранее вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка предложил новую инициативу, которая позволит перечислять денежные средства на нужды специальной военной операции (СВО).
" Сбор средств – важное дело. Поддерживаю предложение об очередной акции перечисления средств из заработной платы в соответствующий фонд. Единственное, добавлю: доходы у всех разные, но думаю, что руководители могут себе позволить перечислить сумму большую, чем дневной заработок. Давайте включимся в помощь армии не только из средств бюджета, но и из личных средств – продемонстрируем, что победа для нас важна", – сказал Травников.
Некоторое время назад президент России Владимир Путин сообщил о создании фонда помощи семьям погибших и ветеранам СВО, который будет координировать решение всех социальных вопросов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник запаса Роман Шкурлатов сказал, что военным, которые выполняют боевые задачи в рамках спецоперации на Украине, важна любая поддержка, которую им оказывает общество.
Государство предоставляет российским войскам всё необходимое, и тем не менее, любую помощь сложно переоценить, добавил он.
Солдатам на фронте, которые рискуют своими жизнями, нужно понимать, что в тылу в них верят, уважают их и прикрывают им спину, подчеркнул Шкурлатов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Подполковник Роман Шкурлатов: Армия РФ может неприятно удивить ВСУ и обнулить результаты контрнаступления" на сайте Украина.ру
Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - Колташов
Вчера, 12:29
Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - КолташовЭкономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о возможных сроках и исходах украинского конфликта с экономической точки зрения, а также о воздействии антироссийских санкций после СВО:
 
НовостиСВОпомощьгубернаторвице-губернатор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:42Владимир Попов: кто он
22:27Михаил Резникович: кто он
21:54Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил
21:35Венесуэла может присоединиться к БРИКС
21:33Ариф Эсин: Турции выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил (англ.)
21:30Результаты победы Эрдогана в среднесрочной перспективе
20:38Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил
20:07В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России
19:51Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в Берлин
19:29Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово
18:59Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти
18:44Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на Украине
18:30Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
18:09Госдума рассмотрит проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ – источник
18:05Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ
18:00"Майдан" на улице Ленина и украинские корни Шолохова
17:53Рада утвердила отмену 9 мая на Украине
17:38После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада - СМИ
17:37Бриллиант имперской короны. Битва за Африку определит будущее XXI века
17:36Крымчанин признался в подготовке к госизмене
Лента новостейМолния