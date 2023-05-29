Губернатор Новосибирской области призвал чиновников перечислять часть зарплаты на нужды СВO
14:07 29.05.2023 (обновлено: 14:42 29.05.2023)
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкII КМУ-2022. Заседание рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации "Взаимодействие с регионами"
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания в правительстве региона 29 мая поддержал инициативу коллег по перечислению зарплаты на нужды бойцов СВО
Ранее вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка предложил новую инициативу, которая позволит перечислять денежные средства на нужды специальной военной операции (СВО).
" Сбор средств – важное дело. Поддерживаю предложение об очередной акции перечисления средств из заработной платы в соответствующий фонд. Единственное, добавлю: доходы у всех разные, но думаю, что руководители могут себе позволить перечислить сумму большую, чем дневной заработок. Давайте включимся в помощь армии не только из средств бюджета, но и из личных средств – продемонстрируем, что победа для нас важна", – сказал Травников.
Некоторое время назад президент России Владимир Путин сообщил о создании фонда помощи семьям погибших и ветеранам СВО, который будет координировать решение всех социальных вопросов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник запаса Роман Шкурлатов сказал, что военным, которые выполняют боевые задачи в рамках спецоперации на Украине, важна любая поддержка, которую им оказывает общество.
Государство предоставляет российским войскам всё необходимое, и тем не менее, любую помощь сложно переоценить, добавил он.
Солдатам на фронте, которые рискуют своими жизнями, нужно понимать, что в тылу в них верят, уважают их и прикрывают им спину, подчеркнул Шкурлатов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Подполковник Роман Шкурлатов: Армия РФ может неприятно удивить ВСУ и обнулить результаты контрнаступления" на сайте Украина.ру
Вчера, 12:29Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - КолташовЭкономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о возможных сроках и исходах украинского конфликта с экономической точки зрения, а также о воздействии антироссийских санкций после СВО: