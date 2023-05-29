"Хватает на один бой": в чём нуждаются военные - спецрепортаж. ВИДЕО

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В нашем спецрепортаже бывший народный мэр Тореза Ирина Полторацкая, а ныне волонтёр и военнослужащие РФ рассказали, в чём остро нуждается фронт, о значении освобождения Артёмовска и о том, какая Украина нам нужна.