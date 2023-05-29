"Хватает на один бой": в чём нуждаются военные - спецрепортаж. ВИДЕО - 29.05.2023 Украина.ру
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"Хватает на один бой": в чём нуждаются военные - спецрепортаж. ВИДЕО
"Хватает на один бой": в чём нуждаются военные - спецрепортаж. ВИДЕО - 29.05.2023 Украина.ру
"Хватает на один бой": в чём нуждаются военные - спецрепортаж. ВИДЕО
В нашем спецрепортаже бывший народный мэр Тореза Ирина Полторацкая, а ныне волонтёр и военнослужащие РФ рассказали, в чём остро нуждается фронт, о значении освобождения Артёмовска и о том, какая Украина нам нужна.
2023-05-29T13:28
2023-05-29T13:28
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видео, торез
Видео, гуманитарная помощь, Торез, Донецк, СВО, Спецоперация

"Хватает на один бой": в чём нуждаются военные - спецрепортаж. ВИДЕО

13:28 29.05.2023
 
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В нашем спецрепортаже бывший народный мэр Тореза Ирина Полторацкая, а ныне волонтёр и военнослужащие РФ рассказали, в чём остро нуждается фронт, о значении освобождения Артёмовска и о том, какая Украина нам нужна.
 
Торез
 
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