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Снова президент Турции. Как живёт и чего хочет "султан" Эрдоган

Снова президент Турции. Как живёт и чего хочет "султан" Эрдоган - 29.05.2023 Украина.ру

Снова президент Турции. Как живёт и чего хочет "султан" Эрдоган

В Турции прошёл второй тур выборов президента. ЦИК страны сообщил, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 52% голосов. Его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали около 47%

2023-05-29T12:51

2023-05-29T12:51

2023-05-29T15:52

эксклюзив

эрдоган

турция

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нато

владимир путин

астрология

политика

ислам

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Окончательные результаты выборов опубликуют 1 июня в официальном вестнике.Снова президентЭрдоган правит Турцией двадцать лет. С 2003 по 2014-й он был премьер-министром страны, а с 2014 года и по сегодняшний день занимает должность президента.«Неуправляемый бунтарь», — пишет о нем западная пресса.Так ли это? Да, Эрдоган знаменит своим непреклонным характером и умением отстаивать интересы страны.Президент Турции — человек яркий, нестандартный, экстравагантный.Но он вряд ли является «неуправляемым». Это дальновидный расчётливый политик, который умело обходит препятствия бурной политической жизни Турции уже три десятка лет.В последние годы всё чаще и всё больше Эрдоган появляется на международной арене. Сегодня он знаменит как политик мирового уровня.«Мелочиться не следует»Реджеп Тайип Эрдоган вырос в стамбульском квартале Касымпаша. Подростком он разносил лимонад и сладости, чтобы заработать денег для своей семьи.Сегодня он проживает в самом большом президентском дворце в мире.Дворец президента Турции — это 1150 комнат.Точную цифру озвучил сам президент Эрдоган, отвечая на критику оппозиции:«Вы говорите, что во дворце Ак-сарай (Белый дворец) — тысяча комнат, вы ошибаетесь. Во дворце расположено более одной тысячи ста пятидесяти комнат».Нет, это не дворец, доставшийся турецкому президенту от времен Сулеймана Великолепного, это современное здание, построенное в 2014 году.Строительство стоило, как отмечается, примерно 2 миллиарда долларов (официально было выделено около 700 миллионов долларов). Дворец занимает площадь 300 тысяч квадратных метров, и он не только больше Белого дома в США и больше Кремля в России.Он, возможно, больше знаменитого дворца римского императора Нерона, который поражал когда-то воображение современников.Во дворце есть бункеры, способные защитить от химической, ядерной и биологической атаки.В здании действуют 63 лифта. Десятки туалетов, каждый из которых обошёлся в сумму от двух до четырех тысяч долларов.Только расходы на уборку дворца — 3 миллиона долларов ежегодно.40 миллионов долларов ушло на двери. 10 миллионов стоили ковры.Оппозиция подсчитала всё!«Если речь идёт об имидже страны, мелочиться не следует», — говорит Эрдоган.Ещё во время строительства начались скандалы, в которых президент принимал непосредственное участие. Они многое говорят о характере президента Турции.Критики даже говорили, что авторитаризм президента находит непосредственное подтверждение в строительстве этого грандиозного (но и скандального) дворца.Дворец возводился в лесной зоне, заповеднике, который передал стране легендарный лидер Турции Кемаль Ататюрк — любое строительство там было запрещено.Административный суд Анкары вынес решение о запрете строительства. Решение поддержали Государственный совет и Палата архитекторов Турции. Что сказал новоизбранный президент?«Они не смогут остановить строительство этого здания... Я буду находиться в нём и использовать его».Так и произошло. Семья Эрдогана вселилась во дворец.Первым иностранным посетителем дворца стал Папа римский. Вторым — президент России Владимир Путин.Эрдоган знаменит своим непреклонным характером, что, видимо, так привлекает избирателей, которые хотят видеть в нем «отца нации».Авторитаризм — его стиль правления. А непомерная любовь к роскоши выразилась не только в строительстве гигантской резиденции.Эрдоган потребовал, чтобы для него был куплен самолёт за 180 миллионов. Ему после реставрации досталась яхта Мустафы Кемаля Ататюрка.Дворец Долмабахче в Стамбуле, резиденция султанов и впоследствии Ататюрка, тоже используется как резиденция президента (но там «всего лишь» 285 комнат и 68 туалетов!).За всё это оппозиция ругает Эрдогана. И конечно, не оставляет без внимания членов семьи президента.«Кумовской капитализм»Состояние президента Турции сейчас оценивается в 185 миллионов долларов, что, скорее всего, только верхушка айсберга. Он владеет недвижимостью, несколькими ресторанами, футбольным клубом и даже... имеет собственную марку водки. Что удивительно для человека, который является мусульманином.Жена Эрдогана Эмине всегда безупречно одета по нормам ислама. Лояльная президенту пресса пыталась представить её хозяйкой, которая бережёт каждую копейку. Расписывали, например, как она сама делает уксус из лимонных корочек.После этих публикаций президента и его жену стали называть лицемерами. Эмине Эрдоган прекрасно известна как любительница яростного шопинга. В особенности жена президента любит необычные дизайнерские вещи и антиквариат. За один день пребывания в Варшаве, например, она потратила 50 тысяч долларов.У Эрдогана и его жены четверо детей. Все дети, в том числе дочери, получили образование в США и в Англии. Обе дочери — социологи, одна из них была несколько лет консультантом партии и советником Эрдогана. Это современные образованные молодые женщины.Но на публике и жена, и дочери Эрдогана всегда носят хиджаб — убор, полностью закрывающий волосы. В этом — дань уважения традициям своей семьи и народа.Не всегда ясны источники их средств, но все они живут на роскошных виллах.Немецкая газета Bild писала: «Пока президент Турции официально получает зарплату в 50 тысяч долларов, его дети купаются в роскоши».Вся семья вписана в ту систему политической жизни Турции, которую глава оппозиционной «Хорошей партии» Мераль Акшенер назвала ёмким и ясным словом — «блат».Младший сын президента, Билал, был замешан в нескольких скандалах, которые касались отмывания денег. В частности, Bild писала о его посредничестве при продаже нефти запрещённой террористической организации ИГИЛ* на сумму в 500 миллионов долларов.Билал — владелец судоходной компании, которая в портах Бейрута и Джейхана имеет свои особые причалы. В турецкой прессе писали, что Билал контролирует все поставки нефти террористов из ИГИЛ*, что было основным источником их средств к существованию.Многочисленные судоходные компании, различные бизнесы записаны на других детей.Одна из дочерей замужем за совладельцем семейной фирмы «Байрактар»", которая производит знаменитые беспилотники. Конечно, именно эти беспилотники закупаются в качестве вооружения турецкой армией.Вторая дочь замужем за сыном старинного друга Эрдогана. Это, конечно, прекрасно, но удивляет другое: именно этот молодой человек несколько лет возглавлял министерство финансов, а затем — министерство энергетики Турции.Такова вся система власти — сверху донизу «свои люди».Партию Эрдогана — «Справедливости и развития» — постоянно обвиняли в кумовстве, «капитализме для своих».Но все эти годы у президента было мощное оправдание.Возможность поставить в ключевых точках своих людей даёт возможность контроля над процессами. И в конце концов, ведь важен результат?Долгое время вся страна была с ним согласна. Ведь при Эрдогане Турция переживала бум экономического развития.«Я привел страну к процветанию»Это утверждает Эрдоган. Действительно, так и было.За время пока Эрдоган был премьер-министром, экономика Турции росла в среднем на 5% в год (в некоторые годы на 8−10%).Были осуществлены грандиозные технические проекты. Новый мост через Босфор. Подводный туннель, тоже под Босфором. Аэропорт. Заводы и судостроительные верфи.Эрдоган любит гигантские проекты. Престижные грандиозные стройки приводили иностранных инвесторов.Были газифицированы 72 провинции Турции (до Эрдогана — только 9). Мощность электростанций увеличилась в 60 раз. Прибыль от туризма — в три раза. Множество успехов и достижений сделали Эрдогана невероятно популярным внутри страны.Особенный момент гордости — в 2013 году Турция полностью закрыла свои долговые обязательства перед МВФ.Но в последние годы, несмотря на рост экономики, резко увеличилась инфляция. В 2021 году — 35%, в 2022 году — уже 75%. При этом продовольственная инфляция — 90%.Если в 2017 году минимальная зарплата составляла 500 долларов, сейчас это 200 долларов.Сложнейший экономический кризис может заставить Эрдогана обратиться за кредитом в МВФ, что для него будет серьёзным унижением.Но, во-первых, экономический, в том числе продовольственный, кризис вот-вот ожидает весь «западный мир», а не только Турцию. Время сейчас работает на Эрдогана.А во-вторых, президент Турции знаменит в стране не только как «лидер процветания», но и как лидер международный — всего тюркского мира. И это очень важный фактор.«Политический ислам»В 1994 году Реджеп Эрдоган стал мэром Стамбула. Проявил себя как прекрасный руководитель.Проблемы с водой, вывозом отходов, озеленением — всё улучшалось. Стамбул расцветал.Но сам Эрдоган... попал в тюрьму. Он провел там несколько месяцев «за исламистскую пропаганду». Впоследствии Эрдоган создал новую партию, которая уже в 2002 году выиграла выборы и получила большинство мест в парламенте.Между его выходом из тюрьмы и победой на выборах прошло всего 3 года.С этого момента в Турции действует практически однопартийная система.Переход от парламентской модели страны к президентской в Турции называют «Османской традицией», так как в империи была сильная централизованная власть.Самого Эрдогана давно и враги, и друзья называют султаном и потомком Османов.«Неоосманизм» — практически официальная политика партии на международной арене, это значит, что Турция при Эрдогане видит себя наследницей великой империи и старается распространить свою как минимум духовную власть над всеми территориями бывшей «великой Порты».Насколько это важная цель для самого Эрдогана? Сначала посмотрим на его гороскоп.Трижды «рыба»Солнце, Венера и Меркурий в соединении в знаке Рыб.Эмоциональный, не всегда уравновешенный человек (это часто отмечают критики Эрдогана). Он ловко может уходить от вопросов, которые ему не нравятся.В то же время вся группа планет в Рыбах в трине к Сатурну. Аспекты с Сатурном обязательно будут у человека, который всю жизнь строит что-то серьезное. Как отстроил за годы своего правления Турцию Эрдоган.Но, конечно, и страсть к роскоши и деньгам есть.Солнце в квадрате к Юпитеру — это почти обязательное условие для человека, который стремится к власти и к деньгам. Часто такие люди действительно добиваются баснословной власти.Никогда не расслабляется в борьбе за власть (и деньги).Казалось бы, это удивительно для человека, родившегося под знаком рыб. Это люди, часто погруженные в мистические переживания, романтические натуры, почти всегда немного экстрасенсы.Именно из-за влияния знака рыб этот аспект проявится не только как желание земной власти, а как желание, жажда «духовной власти».Влияние Юпитера: власть эта не может быть ограничена ничем.По сути, Эрдоган видит себя властителем мира. Султаном? Ну что вы, конечно же нет. Не султаном.Великий халифЭрдоган может править до 2028 года беспрепятственно. Плюс увеличить срок пребывания на посту президента ещё на 5 лет с помощью хитрой уловки, заложенной в законы. Если парламент уходит в отставку, то с ним уходит и президент, а срок правления не засчитывается.Он получил после референдума полномочия, которые называют суперпрезидентскими. Он имеет право издавать указы, имеющие силу закона. Если парламент принимает закон на ту же тему что и президент, парламентский закон аннулируется.Он сам назначает вице-президентов. Он не подотчётен парламенту страны.Его «враги» повержены. Он безраздельный владыка Турции, проживающий в своем невероятном Белом дворце, который как бы парит над Анкарой.Когда говорят, что Эрдоган хочет быть султаном, это неправда. Он уже султан. Правда, без гарема, но тут, видимо, пришлось сделать уступку жене, Эмине, которая явно ничего подобного не потерпит.Османский проектТак чего же хочет Тайип Эрдоган?Скорее всего, он хочет быть халифом, то есть главой всех правоверных.Турция — это 80 миллионов человек. Количество мусульман в мире сейчас — один миллиард шестьсот миллионов.Османская Турция, духовная империя, халифат для мусульман всего мира — это тот идеал, к которому стремится Эрдоган.Не хочет ли он пойти ещё дальше? Не просто халиф. «Цезарь цезарей», «римский Цезарь», «наследник Цезаря» — так называли себя султаны Оттоманской империи.Некоторые историки пишут об оттоманской «Великой Порте» — «Третий Рим», «мусульманский Рим».И наследник всех этих великих султанов, полководцев, нынешний «Цезарь цезарей», он, Реджеп Тайип Эрдоган.Мечты и реальностьНо не всё так просто. Времена «Блистательной Порты» остались только в сериале «Великолепный век». Сериал, кстати, Эрдоган яростно критиковал, обещал создателям всяческие кары вплоть до уголовного преследования.Справедливости ради надо сказать, что ругали его и зрители, и историки за историческую недостоверность. Судя по сериалу, султан проводил жизнь в основном в гареме. В то время как Сулейман Великолепный провёл большую часть жизни в военных походах.Каждый раз после выигранных выборов Эрдоган обращается не только к жителям Турции, но ко всем мусульманам мира, как будто он действительно халиф.Нельзя сказать, что его стремление к управлению всеми мусульманами планеты так нравится другим государствам. Особенно мусульманским.За пределами Турции есть другие страны, которые хотели бы стать «центром силы» для огромного мусульманского мира (полтора миллиарда человек — это одна пятая населения нашей планеты).Мягкая сила имамовПоэтому действует Турция с позиции в основном «мягкой силы». Строительство мечетей, проекты в образовании, гуманитарные миссии.Но действует активно. В Бишкеке, в Киргизии, например, построена мечеть, самая большая в Средней Азии. 35 миллионов долларов на её строительство выделил Эрдоган.Построены мечети в Казахстане, на Балканах, в Африке, на Гаити и Филиппинах. Даже в английском Кембридже. Там на открытии читал аяты из Корана сам Эрдоган.Кстати, он имеет духовное образование, в юности готовился стать имамом. И может говорить, используя цитаты из Корана, часами. Естественно, без суфлёров и без заранее написанного текста.Обязанность по укреплению ислама за рубежом, как прямо говорит Эрдоган, досталась Турции в наследство от Османской империи.Этим чрезвычайно недовольны в Германии и Франции, где в старых и новых многочисленных мечетях трудятся тысячи имамов, направленных туда на работу из Турции.И европейские страны, и другие страны мусульманского мира без удовольствия смотрели на усиленную демонстрацию «дружбы навеки» между Турцией и Азербайджаном.Но здесь поведение Эрдогана будет абсолютно предсказуемым. Для него жизненно важно быть лидером «великого Турана».Он и ведёт себя как владыка империи. Пытается примирить другие страны. Отказывает самому крупному военному блоку на планете. Участвует во всех событиях, которые могут придать ему вес.Возрождение великой Османской империи — дело его жизни. Это соответствует характеру Эрдогана.Но есть и практическое значение.Успехи в области «пантюркизма», образ великого халифа, «Цезаря Цезарей», который способен быть судьей в мировых проблемах — это главный козырь Эрдогана не только во внешней, а во внутренней политике.Особенно сейчас, когда экономическая ситуация хуже, чем во все двадцать лет его правления.Он, конечно же, будет и дальше все больше выступать в роли «наследника Османов».Над Анкарой парит белый дворец Ак-сарай. В нем живёт расчётливый халиф. Иногда он может играть роль «неуравновешенного бунтаря». Но только если это выгодно ему и его великой империи.«Великолепный век» должен продолжаться.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, эрдоган, турция, президент, нато, владимир путин, астрология, политика, ислам