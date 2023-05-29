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МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма
МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма - 29.05.2023 Украина.ру
МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма
МВД РФ объявлен в розыск американский сенатор Линдси Грэм, следует из базы данных ведомства
2023-05-29T10:18
2023-05-29T10:18
2023-05-29T10:18
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розыск
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Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским ранее заявил, что смерть граждан России является наиболее удачной тратой американских денег, после его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.В минувшее воскресенье, 28 мая, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян."Грэм Линдси Олин, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства без уточнения, по какой именно статье.Как заявила ранее, официальный представитель МИД Мария Захарова, нельзя говорить о том, что США полностью выступают за русофобию, поскольку рядовые американцы не имеют понятия, какие высказывания позволяют себе представители их властей.
https://ukraina.ru/20230526/1046589916.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, сша, ск рф, украина, сенатор, розыск, россия
Новости, США, СК РФ, Украина, сенатор, розыск, Россия
МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма
МВД РФ объявлен в розыск американский сенатор Линдси Грэм, следует из базы данных ведомства
Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским ранее заявил, что смерть граждан России является наиболее удачной тратой американских денег, после его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", —сообщается в ведомстве.
В минувшее воскресенье, 28 мая, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян.
"Грэм Линдси Олин, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства без уточнения, по какой именно статье.
Как заявила ранее, официальный представитель МИД Мария Захарова, нельзя говорить о том, что США полностью выступают за русофобию, поскольку рядовые американцы не имеют понятия, какие высказывания позволяют себе представители их властей.