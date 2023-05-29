МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма

Используют, но не верят. Почему США сомневаются в победе Украины Самым неприятным для украинского неонацистского режима президента Владимира Зеленского в последние дня является откровенное неверие в его победу в войне с Россией, которое высказывают не где-нибудь на берегах Москвы-реки или Волги, а в США, где есть свой Потомак