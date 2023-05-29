МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма - 29.05.2023 Украина.ру
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МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма
МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма - 29.05.2023 Украина.ру
МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма
МВД РФ объявлен в розыск американский сенатор Линдси Грэм, следует из базы данных ведомства
2023-05-29T10:18
2023-05-29T10:18
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украина
сенатор
розыск
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Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским ранее заявил, что смерть граждан России является наиболее удачной тратой американских денег, после его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.В минувшее воскресенье, 28 мая, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян."Грэм Линдси Олин, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства без уточнения, по какой именно статье.Как заявила ранее, официальный представитель МИД Мария Захарова, нельзя говорить о том, что США полностью выступают за русофобию, поскольку рядовые американцы не имеют понятия, какие высказывания позволяют себе представители их властей.
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новости, сша, ск рф, украина, сенатор, розыск, россия
Новости, США, СК РФ, Украина, сенатор, розыск, Россия

МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма

10:18 29.05.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МВД РФ объявлен в розыск американский сенатор Линдси Грэм, следует из базы данных ведомства
Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским ранее заявил, что смерть граждан России является наиболее удачной тратой американских денег, после его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", —сообщается в ведомстве.
В минувшее воскресенье, 28 мая, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян.
"Грэм Линдси Олин, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства без уточнения, по какой именно статье.
Как заявила ранее, официальный представитель МИД Мария Захарова, нельзя говорить о том, что США полностью выступают за русофобию, поскольку рядовые американцы не имеют понятия, какие высказывания позволяют себе представители их властей.
Флаги МША и Украины
26 мая, 07:07
Используют, но не верят. Почему США сомневаются в победе УкраиныСамым неприятным для украинского неонацистского режима президента Владимира Зеленского в последние дня является откровенное неверие в его победу в войне с Россией, которое высказывают не где-нибудь на берегах Москвы-реки или Волги, а в США, где есть свой Потомак
 
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