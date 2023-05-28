https://ukraina.ru/20230528/1046612893.html

Военный эксперт рассказал, что сделают ВСУ, если они захотят отбить Артемовск путем лобового штурма

Военный эксперт рассказал, что сделают ВСУ, если они захотят отбить Артемовск путем лобового штурма - 28.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что сделают ВСУ, если они захотят отбить Артемовск путем лобового штурма

Украинская армия может усилить нажим на фланги под Артемовском за счет переброски резервов со Сватовского и с Запорожского направлений. Тот же полк "Азов" (запрещённая в России террористическая организация) всплыл под Артемовском именно после переброски с Запорожья.

2023-05-28T05:00

2023-05-28T05:00

2023-05-28T05:00

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артемовск

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запорожье

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Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.руЭксперт уточнил, что ВСУ до сих пор не вводили в дело свои стратегические резервы. В частности, 10 и 11 корпуса, которые оснащены западной техникой, до сих пор не отмечались в районе Артемовска.В свою очередь, с российской стороны сейчас проводятся ротации. Появились новые бригады, которые ранее не фигурировали в районе Артемовска. Поскольку город заполнять вместо "Вагнера" кем-то надо, в ближайшее время мы увидим здесь новые части, которые здесь раньше не находились, добавил специалист.А по количеству переброшенных сил будет понятно, стоят ли перед нами задачи оборонительного или наступательного характера. Пока выбор находится за Генштабом ВС РФ. Потому что обороняясь к западу от Артемовска, мы сможем проводить наступательные операции на Северском или на Дзержинском направлениях, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, артемовск, всу, россия, запорожье