https://ukraina.ru/20230528/1046612893.html
Военный эксперт рассказал, что сделают ВСУ, если они захотят отбить Артемовск путем лобового штурма
Военный эксперт рассказал, что сделают ВСУ, если они захотят отбить Артемовск путем лобового штурма - 28.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что сделают ВСУ, если они захотят отбить Артемовск путем лобового штурма
Украинская армия может усилить нажим на фланги под Артемовском за счет переброски резервов со Сватовского и с Запорожского направлений. Тот же полк "Азов" (запрещённая в России террористическая организация) всплыл под Артемовском именно после переброски с Запорожья.
2023-05-28T05:00
2023-05-28T05:00
2023-05-28T05:00
новости
артемовск
всу
россия
запорожье
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Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.руЭксперт уточнил, что ВСУ до сих пор не вводили в дело свои стратегические резервы. В частности, 10 и 11 корпуса, которые оснащены западной техникой, до сих пор не отмечались в районе Артемовска.В свою очередь, с российской стороны сейчас проводятся ротации. Появились новые бригады, которые ранее не фигурировали в районе Артемовска. Поскольку город заполнять вместо "Вагнера" кем-то надо, в ближайшее время мы увидим здесь новые части, которые здесь раньше не находились, добавил специалист.А по количеству переброшенных сил будет понятно, стоят ли перед нами задачи оборонительного или наступательного характера. Пока выбор находится за Генштабом ВС РФ. Потому что обороняясь к западу от Артемовска, мы сможем проводить наступательные операции на Северском или на Дзержинском направлениях, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артемовск, всу, россия, запорожье
Военный эксперт рассказал, что сделают ВСУ, если они захотят отбить Артемовск путем лобового штурма
Украинская армия может усилить нажим на фланги под Артемовском за счет переброски резервов со Сватовского и с Запорожского направлений. Тот же полк "Азов" (запрещённая в России террористическая организация) всплыл под Артемовском именно после переброски с Запорожья.
Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что ВСУ до сих пор не вводили в дело свои стратегические резервы. В частности, 10 и 11 корпуса, которые оснащены западной техникой, до сих пор не отмечались в районе Артемовска.
"Противник расходовал здесь свои оперативные резервы, которые с началом года концентрировались в районе Славянска, Краматорска, Константиновки и Часов Яра. Именно отсюда они до сих пор используются для атак на Берховку, Сакко и Ванцетти, Курдюмовку и Клещеевку", - указал Рожин.
В свою очередь, с российской стороны сейчас проводятся ротации. Появились новые бригады, которые ранее не фигурировали в районе Артемовска. Поскольку город заполнять вместо "Вагнера" кем-то надо, в ближайшее время мы увидим здесь новые части, которые здесь раньше не находились, добавил специалист.
А по количеству переброшенных сил будет понятно, стоят ли перед нами задачи оборонительного или наступательного характера. Пока выбор находится за Генштабом ВС РФ. Потому что обороняясь к западу от Артемовска, мы сможем проводить наступательные операции на Северском или на Дзержинском направлениях, заключил собеседник издания.