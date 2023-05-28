Военный эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьет выживших диверсантов ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьет выживших диверсантов ВСУ
Военный эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьет выживших диверсантов ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьет выживших диверсантов ВСУ
Операция в Белгородской области не получила масштабного распространения, которое вызвало бы больше жертв и разрушений. Это говорит о том, что спецслужбы были готовы к такому сценарию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-05-28T05:30
2023-05-28T05:30
новости
диверсии
терроризм
граница
диверсанты
спецслужбы
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После атаки ДРГ нужно провести работу над ошибками. Если бы мы приняли дополнительные меры, противник не смог бы пересечь границу. Для этого есть множество способов: передовое минирование и скрытные системы наблюдения, рассказал эксперт.Для устранения этой угрозы необходимы совместные действия Минобороны, Росгвардии, ФСБ и местных сил самообороны, которые могут в случае чего дополнять выделенные подразделения, чтобы противник не чувствовал себя безнаказанным, добавил он.В идеале диверсантов нужно громить сразу, чтобы выжившие не делились опытом с теми, кто пойдет в очередной рейд. Это сложное мероприятие и тяжелое испытание, но мы должны это пройти. Потому что противник пойдет во все тяжкие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, диверсии, терроризм, граница, диверсанты, спецслужбы
Новости, диверсии, терроризм, граница, диверсанты, спецслужбы

Военный эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьет выживших диверсантов ВСУ

05:30 28.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Операция в Белгородской области не получила масштабного распространения, которое вызвало бы больше жертв и разрушений. Это говорит о том, что спецслужбы были готовы к такому сценарию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
После атаки ДРГ нужно провести работу над ошибками. Если бы мы приняли дополнительные меры, противник не смог бы пересечь границу. Для этого есть множество способов: передовое минирование и скрытные системы наблюдения, рассказал эксперт.
Для устранения этой угрозы необходимы совместные действия Минобороны, Росгвардии, ФСБ и местных сил самообороны, которые могут в случае чего дополнять выделенные подразделения, чтобы противник не чувствовал себя безнаказанным, добавил он.
"Нам придется держать [на границе с Украиной] небольшую группировку быстрого реагирования в виде авиации и беспилотников, а также какого-то количества огневых средств, чтобы эти ротно-тактические группы не уходили безнаказанно на свою территорию", - подчеркнул Леонков.
В идеале диверсантов нужно громить сразу, чтобы выжившие не делились опытом с теми, кто пойдет в очередной рейд. Это сложное мероприятие и тяжелое испытание, но мы должны это пройти. Потому что противник пойдет во все тяжкие, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
Новостидиверсиитерроризмграницадиверсантыспецслужбы
 
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