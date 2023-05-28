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Военный эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьет выживших диверсантов ВСУ

Военный эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьет выживших диверсантов ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что будет, если Россия не добьет выживших диверсантов ВСУ

Операция в Белгородской области не получила масштабного распространения, которое вызвало бы больше жертв и разрушений. Это говорит о том, что спецслужбы были готовы к такому сценарию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-05-28T05:30

2023-05-28T05:30

2023-05-28T05:30

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После атаки ДРГ нужно провести работу над ошибками. Если бы мы приняли дополнительные меры, противник не смог бы пересечь границу. Для этого есть множество способов: передовое минирование и скрытные системы наблюдения, рассказал эксперт.Для устранения этой угрозы необходимы совместные действия Минобороны, Росгвардии, ФСБ и местных сил самообороны, которые могут в случае чего дополнять выделенные подразделения, чтобы противник не чувствовал себя безнаказанным, добавил он.В идеале диверсантов нужно громить сразу, чтобы выжившие не делились опытом с теми, кто пойдет в очередной рейд. Это сложное мероприятие и тяжелое испытание, но мы должны это пройти. Потому что противник пойдет во все тяжкие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, диверсии, терроризм, граница, диверсанты, спецслужбы