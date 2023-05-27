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Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт в наступление против ВСУ

Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт в наступление против ВСУ - 27.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт в наступление против ВСУ

Для движения вперед российским войскам нужны не только техника и боеприпасы, но и людской ресурс для наведения порядка на новых территориях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-05-27T06:15

2023-05-27T06:15

2023-05-27T06:15

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наступление

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всу

диверсанты

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Долго сидеть в обороне мы не будем. Основной принцип обороны заключается в том, что у нас есть некое преимущество. Нам надо накопить силы и средства, а для этого нужно время, рассказал эксперт.Чтобы наступать, одних воинских подразделений мало. ВС РФ будут заходить в населенные пункты, где мы должны будем оставить гарнизон. Потому что не везде местные жители встретят "с хлебом и солью", добавил он.В Херсонской и Запорожской областях ещё много диверсантов и "ждунов". Они и передают ВСУ точные координаты российских войск. Поэтому для наступления нам нужны не только техника и боеприпасы, но и людской ресурс для наведения порядка на новых территориях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, вс рф, всу, диверсанты