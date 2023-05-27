Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт в наступление против ВСУ - 27.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт в наступление против ВСУ
Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт в наступление против ВСУ - 27.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт в наступление против ВСУ
Для движения вперед российским войскам нужны не только техника и боеприпасы, но и людской ресурс для наведения порядка на новых территориях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-05-27T06:15
2023-05-27T06:15
новости
наступление
вс рф
всу
диверсанты
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Долго сидеть в обороне мы не будем. Основной принцип обороны заключается в том, что у нас есть некое преимущество. Нам надо накопить силы и средства, а для этого нужно время, рассказал эксперт.Чтобы наступать, одних воинских подразделений мало. ВС РФ будут заходить в населенные пункты, где мы должны будем оставить гарнизон. Потому что не везде местные жители встретят "с хлебом и солью", добавил он.В Херсонской и Запорожской областях ещё много диверсантов и "ждунов". Они и передают ВСУ точные координаты российских войск. Поэтому для наступления нам нужны не только техника и боеприпасы, но и людской ресурс для наведения порядка на новых территориях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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Украина.ру
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новости, наступление, вс рф, всу, диверсанты
Новости, наступление, ВС РФ, ВСУ, диверсанты

Военный эксперт рассказал, когда Россия перейдёт в наступление против ВСУ

06:15 27.05.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРепетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Для движения вперед российским войскам нужны не только техника и боеприпасы, но и людской ресурс для наведения порядка на новых территориях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Долго сидеть в обороне мы не будем. Основной принцип обороны заключается в том, что у нас есть некое преимущество. Нам надо накопить силы и средства, а для этого нужно время, рассказал эксперт.
Чтобы наступать, одних воинских подразделений мало. ВС РФ будут заходить в населенные пункты, где мы должны будем оставить гарнизон. Потому что не везде местные жители встретят "с хлебом и солью", добавил он.
"Некоторые там находятся в позиции "ждунов". Они ждут, когда их освободит украинская армия. И они тайно работают на СБУ. Подразделения ФСБ и Росгвардии периодически выявляют таких корректировщиков", - подчеркнул Леонков.
В Херсонской и Запорожской областях ещё много диверсантов и "ждунов". Они и передают ВСУ точные координаты российских войск. Поэтому для наступления нам нужны не только техника и боеприпасы, но и людской ресурс для наведения порядка на новых территориях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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