https://ukraina.ru/20230527/1046605774.html

"На голову выше всех командиров ЧВК". Военный эксперт о том, почему "Вагнер" отправится в летние лагеря

"На голову выше всех командиров ЧВК". Военный эксперт о том, почему "Вагнер" отправится в летние лагеря - 27.05.2023 Украина.ру

"На голову выше всех командиров ЧВК". Военный эксперт о том, почему "Вагнер" отправится в летние лагеря

Результаты, достигнутые ЧВК "Вагнер" за год СВО блестящие, но потери могли быть меньше и совсем не из-за пресловутого снарядного голода, о котором до сих пор неизвестно был он или нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-05-27T10:15

2023-05-27T10:15

2023-05-27T10:15

новости

чвк "вагнер"

потери

пригожин

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Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что за год боевых действий потерял около 20 тыс. бойцов.Именно потому, что потери ЧВК "Вагнер" не устраивают Минобороны и руководство страны, в интервью Пригожина прозвучала интересная фраза, о том, что ЧВК с 1 июня 2023 года выйдет в тренировочные лагеря отдохнуть, а также "изменить свои определенные управленческие вещи".В любом случае ЧВК "Вагнер" в прошлой жизни это отдельный разведывательный батальон, которым она была еще в январе 2015 года под Дебальцево, в марте 2016 при штурме Пальмиры или в 2018 году в провинции Дейр-эз-Зор, — сейчас же от прошлого мало что осталось.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, чвк "вагнер", потери, пригожин