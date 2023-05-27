"На голову выше всех командиров ЧВК". Военный эксперт о том, почему "Вагнер" отправится в летние лагеря - 27.05.2023 Украина.ру
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"На голову выше всех командиров ЧВК". Военный эксперт о том, почему "Вагнер" отправится в летние лагеря
"На голову выше всех командиров ЧВК". Военный эксперт о том, почему "Вагнер" отправится в летние лагеря - 27.05.2023 Украина.ру
"На голову выше всех командиров ЧВК". Военный эксперт о том, почему "Вагнер" отправится в летние лагеря
Результаты, достигнутые ЧВК "Вагнер" за год СВО блестящие, но потери могли быть меньше и совсем не из-за пресловутого снарядного голода, о котором до сих пор неизвестно был он или нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-05-27T10:15
2023-05-27T10:15
новости
чвк "вагнер"
потери
пригожин
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Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что за год боевых действий потерял около 20 тыс. бойцов.Именно потому, что потери ЧВК "Вагнер" не устраивают Минобороны и руководство страны, в интервью Пригожина прозвучала интересная фраза, о том, что ЧВК с 1 июня 2023 года выйдет в тренировочные лагеря отдохнуть, а также "изменить свои определенные управленческие вещи".В любом случае ЧВК "Вагнер" в прошлой жизни это отдельный разведывательный батальон, которым она была еще в январе 2015 года под Дебальцево, в марте 2016 при штурме Пальмиры или в 2018 году в провинции Дейр-эз-Зор, — сейчас же от прошлого мало что осталось.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, чвк "вагнер", потери, пригожин
Новости, ЧВК "Вагнер", потери, Пригожин

"На голову выше всех командиров ЧВК". Военный эксперт о том, почему "Вагнер" отправится в летние лагеря

10:15 27.05.2023
 
© Фото : скриншот видео пресс-службы Пригожина? TelegamЕвгений Пригожин и бойцы группы "Вагнер"
Евгений Пригожин и бойцы группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : скриншот видео пресс-службы Пригожина? Telegam
Читать в
Результаты, достигнутые ЧВК "Вагнер" за год СВО блестящие, но потери могли быть меньше и совсем не из-за пресловутого снарядного голода, о котором до сих пор неизвестно был он или нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что за год боевых действий потерял около 20 тыс. бойцов.
Именно потому, что потери ЧВК "Вагнер" не устраивают Минобороны и руководство страны, в интервью Пригожина прозвучала интересная фраза, о том, что ЧВК с 1 июня 2023 года выйдет в тренировочные лагеря отдохнуть, а также "изменить свои определенные управленческие вещи".
"Связаны ли эта необходимость с тем, что в штате ЧВК "Вагнер" появился генерал-полковник Мизинцев, который на голову выше в знаниях общевойскового боя всех командиров ЧВК или с тем, что в штат "Вагнера" введут на постоянной основе серьезные танковые и артиллерийские подразделения, а может, результат ввиду понесенных ЧВК "Вагнер" потерь не устраивает настолько, что будут приняты иные решения в части управления и подчиненности, — время покажет", - сказал эксперт.
В любом случае ЧВК "Вагнер" в прошлой жизни это отдельный разведывательный батальон, которым она была еще в январе 2015 года под Дебальцево, в марте 2016 при штурме Пальмиры или в 2018 году в провинции Дейр-эз-Зор, — сейчас же от прошлого мало что осталось.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиЧВК "Вагнер"потериПригожин
 
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