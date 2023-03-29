Замглавы МИД РФ рассказал о попытке Киева свергнуть Лукашенко - 29.03.2023 Украина.ру
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Замглавы МИД РФ рассказал о попытке Киева свергнуть Лукашенко
Замглавы МИД РФ рассказал о попытке Киева свергнуть Лукашенко - 29.03.2023 Украина.ру
Замглавы МИД РФ рассказал о попытке Киева свергнуть Лукашенко
Россия не исключает, что Киев может перебросить в Белоруссию диверсионные группы с целью свержения руководства страны. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Михаил Галузин, передает 29 марта RTVI
2023-03-29T13:19
2023-03-29T13:19
николай лукашенко
президент
новости
белоруссия
диверсии
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"За последние месяцы существенно ужесточилась риторика представителей "белорусских националистических формирований", воюющих в составе ВСУ на Донбассе и активно поддерживаемых киевскими властями и их западными кураторами. Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства. В этой связи нельзя исключать возможной переброски в Республику подобных диверсионных групп", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что белорусские силовые ведомства и спецслужбы должны учитывать подобные риски и при необходимости дать отпор как "точечным" провокациям, так и полномасштабному вторжению противника на территорию страны.Галузин также указал, что само по себе размещение Региональной группировки войск в Белоруссии - это мощный сдерживающий фактор для Киева.Региональная группировка войск была сформирована для защиты Союзного государства. По словам Лукашенко, группировку задействуют в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.Ранее Лукашенко заявлял, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отмечал, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заверил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить в случае нападения.
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николай лукашенко, президент, новости, белоруссия, диверсии
Николай Лукашенко, президент, Новости, Белоруссия, диверсии

Замглавы МИД РФ рассказал о попытке Киева свергнуть Лукашенко

13:19 29.03.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Россия не исключает, что Киев может перебросить в Белоруссию диверсионные группы с целью свержения руководства страны. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Михаил Галузин, передает 29 марта RTVI
"За последние месяцы существенно ужесточилась риторика представителей "белорусских националистических формирований", воюющих в составе ВСУ на Донбассе и активно поддерживаемых киевскими властями и их западными кураторами. Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства. В этой связи нельзя исключать возможной переброски в Республику подобных диверсионных групп", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что белорусские силовые ведомства и спецслужбы должны учитывать подобные риски и при необходимости дать отпор как "точечным" провокациям, так и полномасштабному вторжению противника на территорию страны.
Галузин также указал, что само по себе размещение Региональной группировки войск в Белоруссии - это мощный сдерживающий фактор для Киева.
Региональная группировка войск была сформирована для защиты Союзного государства. По словам Лукашенко, группировку задействуют в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.
Ранее Лукашенко заявлял, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отмечал, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заверил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить в случае нападения.
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9 марта, 12:33
Лукашенко озвучил амбициозную цель БелоруссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о цели страны вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) еще до ее саммита 2023 года, запланированного в Дели. Об этом 9 марта сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к президентской пресс-службе
 
Николай ЛукашенкопрезидентНовостиБелоруссиядиверсии
 
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