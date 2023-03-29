Владимир Зеленский и вагонное купе. Магия вне бункера не работает - 29.03.2023 Украина.ру
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Владимир Зеленский и вагонное купе. Магия вне бункера не работает
Владимир Зеленский и вагонное купе. Магия вне бункера не работает - 29.03.2023 Украина.ру
Владимир Зеленский и вагонное купе. Магия вне бункера не работает
Журналисты агентства Associated Press Джули Пейс и Ханна Архирова взяли интервью у Владимира Зеленского, опубликованное 29 марта под названием "Любая победа России может быть опасной". Беседа проходила в поезде "Сумы-Киев".
2023-03-29T12:55
2023-03-29T13:02
украина
владимир зеленский
артёмовск (бахмут)
россия
переговоры
победа
спецоперация
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Владимир Корнилов, комментируя это интервью отметил: "обычно если АР берёт большое знаковое интервью у лидера страны, то свой материал об этом снабжает полной стенограммой интервью. Но в случае с Зеленским агентство решило довольствоваться даже не выдержками из интервью, а вольной интерпретацией некоторых неудобоваримых фраз, которые Зе пытался произнести на "английском". В качестве примера приводится фраза о главе МАГАТЭ Гросси: "He’s cuming sometimes. And it’s good" (Корнилов переводить отказался, мы, пожалуй, тоже воздержимся).Владимир Владимирович полагает, что всё дело в низком качестве английского языка украинского президента. Мы же отметим, что дело не в английском – по-русски и по-украински он точно так же косноязычен.Теперь о содержании интервью. Наверное, правильно было бы назвать его "все страхи Зеленского". Совершенно неслучайно интервью снабжено несколькими фото, на которых президент Украины действительно выглядит несколько напуганным.Зеленский объяснил, зачем он ведёт не нужное в военном отношении сражение за Артёмовск. По его мнению, если город падёт, то Путин "продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану. (…) Если он почувствует кровь — почувствует, что мы слабые — он будет давить, давить, давить".По нашему мнению, Путин тут совершенно не причём. Политическое значение Артёмовска накручивается в Киеве и если от его падения будет указанный Зеленским медийный эффект, то старт ему будет дан именно в Киеве. Путину что-либо делать вообще не придётся. Зачем? Когда Зеленский есть.Другое объяснение Зеленского выглядит ничуть не более вменяемо: "мы не можем терять ступени, потому что война — это пирог — кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги". Помнится, до Зеленского о стратегии "малых шагов" говорил Александр Турчинов, объясняя, зачем ВСУ отжимают нейтральную зону в Донбассе. Помнится, попытки говорить о каких-то "перемогах" тогда сталкивались с непониманием со стороны граждан. Сейчас будет хуже – после масштабного харьковского наступления украинцы не готовы воспринимать в качестве победы "маленькие шаги".Боится Зеленский своих избирателей. Он полагает, что "наше общество будет чувствовать усталость" и, в случае потери Артёмовска, "наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними" (т.е., с Россией).Тут важнее даже не то, что он не хочет считаться с обществом (он же демократ, в конце концов, а не авторитарный диктатор, который всегда интересуется реакцией общества), а то, что он в принципе слышать не хочет о возможности компромисса.Ещё он боится изменения расстановки политических сил в Вашингтоне: "США действительно понимают, что, если они перестанут нам помогать, мы не победим".Опять же, тут важны опасения не отсутствия поддержки, а того, что он не победит. Не проиграет, а именно не победит – т.е., придётся идти на компромисс и о чём-то договариваться.Зато Зеленский хочет пообщаться с Си Цзиньпином. Мотивирует он это желание тем, что… соскучился: "я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше одного года, у меня не было". По мнению Зеленского, визит председателя КНР в Москву был для Путина неудачным, потому что после визита было принято решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии.Мы даже не знаем, о чём Зеленский собирается говорить с товарищем Си. Неужели о "Мотор-Сичи"?Ну и в завершение интервью Зеленский выразил уверенность, что Украина победит благодаря серии "маленьких побед" и "маленьких шагов" против "очень большой страны, большого врага, большой армии", но армии, по его словам, с "маленькими сердцами".Как мы понимаем, имеется в виду, что он всё же рассчитывает не на военную победу, а на политический кризис в России, что выглядит нереальным, хотя с его точки зрения вполне логичным (победить в результате внутренних проблем противника).P.S.: Владимир Корнилов привёл забавное фото, на котором Зеленский уставился на чайную ложку, и сопроводил его ехидным комментарием: "сначала Зе хотел взглядом согнуть ложку. Но понял, что его магические способности за пределами бункера не работают".
https://ukraina.ru/20221220/1041965063.html
https://ukraina.ru/20230324/1044700814.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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украина, владимир зеленский, артёмовск (бахмут), россия, переговоры, победа, спецоперация
Украина, Владимир Зеленский, Артёмовск (Бахмут), Россия, переговоры, победа, Спецоперация

Владимир Зеленский и вагонное купе. Магия вне бункера не работает

12:55 29.03.2023 (обновлено: 13:02 29.03.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Журналисты агентства Associated Press Джули Пейс и Ханна Архирова взяли интервью у Владимира Зеленского, опубликованное 29 марта под названием "Любая победа России может быть опасной". Беседа проходила в поезде "Сумы-Киев".
Владимир Корнилов, комментируя это интервью отметил: "обычно если АР берёт большое знаковое интервью у лидера страны, то свой материал об этом снабжает полной стенограммой интервью. Но в случае с Зеленским агентство решило довольствоваться даже не выдержками из интервью, а вольной интерпретацией некоторых неудобоваримых фраз, которые Зе пытался произнести на "английском". В качестве примера приводится фраза о главе МАГАТЭ Гросси: "He’s cuming sometimes. And it’s good" (Корнилов переводить отказался, мы, пожалуй, тоже воздержимся).
Владимир Владимирович полагает, что всё дело в низком качестве английского языка украинского президента. Мы же отметим, что дело не в английском – по-русски и по-украински он точно так же косноязычен.
Теперь о содержании интервью. Наверное, правильно было бы назвать его "все страхи Зеленского". Совершенно неслучайно интервью снабжено несколькими фото, на которых президент Украины действительно выглядит несколько напуганным.
Зеленский объяснил, зачем он ведёт не нужное в военном отношении сражение за Артёмовск. По его мнению, если город падёт, то Путин "продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану. (…) Если он почувствует кровь — почувствует, что мы слабые — он будет давить, давить, давить".
По нашему мнению, Путин тут совершенно не причём. Политическое значение Артёмовска накручивается в Киеве и если от его падения будет указанный Зеленским медийный эффект, то старт ему будет дан именно в Киеве. Путину что-либо делать вообще не придётся. Зачем? Когда Зеленский есть.
Зеленский
20 декабря 2022, 14:25
Приехал и уехал: стало известно, что Зеленский делал в БахмутеПресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ подтвердил поездку главы украинского государства в Артемовск (Бахмут) в подконтрольной Киеву части ДНР
Другое объяснение Зеленского выглядит ничуть не более вменяемо: "мы не можем терять ступени, потому что война — это пирог — кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги". Помнится, до Зеленского о стратегии "малых шагов" говорил Александр Турчинов, объясняя, зачем ВСУ отжимают нейтральную зону в Донбассе. Помнится, попытки говорить о каких-то "перемогах" тогда сталкивались с непониманием со стороны граждан. Сейчас будет хуже – после масштабного харьковского наступления украинцы не готовы воспринимать в качестве победы "маленькие шаги".
Боится Зеленский своих избирателей. Он полагает, что "наше общество будет чувствовать усталость" и, в случае потери Артёмовска, "наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними" (т.е., с Россией).
Тут важнее даже не то, что он не хочет считаться с обществом (он же демократ, в конце концов, а не авторитарный диктатор, который всегда интересуется реакцией общества), а то, что он в принципе слышать не хочет о возможности компромисса.
Ещё он боится изменения расстановки политических сил в Вашингтоне: "США действительно понимают, что, если они перестанут нам помогать, мы не победим".
Опять же, тут важны опасения не отсутствия поддержки, а того, что он не победит. Не проиграет, а именно не победит – т.е., придётся идти на компромисс и о чём-то договариваться.
Зато Зеленский хочет пообщаться с Си Цзиньпином. Мотивирует он это желание тем, что… соскучился: "я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше одного года, у меня не было". По мнению Зеленского, визит председателя КНР в Москву был для Путина неудачным, потому что после визита было принято решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии.
Зеленский Си Цзиньпинь
24 марта, 12:41
Поговорит ли Си Цзиньпин с Зеленским? МИД Китая изящно ушел от ответа на вопросОфициальный представитель МИД КНР Мао Нин не стала отвечать на вопрос журналистов о возможности переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, отметив только, что Пекин взаимодействие со всеми сторонами украинского конфликта
Мы даже не знаем, о чём Зеленский собирается говорить с товарищем Си. Неужели о "Мотор-Сичи"?
Ну и в завершение интервью Зеленский выразил уверенность, что Украина победит благодаря серии "маленьких побед" и "маленьких шагов" против "очень большой страны, большого врага, большой армии", но армии, по его словам, с "маленькими сердцами".
Как мы понимаем, имеется в виду, что он всё же рассчитывает не на военную победу, а на политический кризис в России, что выглядит нереальным, хотя с его точки зрения вполне логичным (победить в результате внутренних проблем противника).
P.S.: Владимир Корнилов привёл забавное фото, на котором Зеленский уставился на чайную ложку, и сопроводил его ехидным комментарием: "сначала Зе хотел взглядом согнуть ложку. Но понял, что его магические способности за пределами бункера не работают".
 
УкраинаВладимир ЗеленскийАртёмовск (Бахмут)РоссияпереговорыпобедаСпецоперация
 
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