https://ukraina.ru/20230329/1044815290.html

Верховный комиссар ООН напомнил Украине о необходимости соблюдения свободы религии

Верховный комиссар ООН напомнил Украине о необходимости соблюдения свободы религии - 29.03.2023 Украина.ру

Верховный комиссар ООН напомнил Украине о необходимости соблюдения свободы религии

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк 28 марта ответил на критику Украины в адрес доклада Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о дискриминации в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), передает РИА Новости

2023-03-29T09:00

2023-03-29T09:00

2023-03-29T09:13

упц

церковь

религия

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новости

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Тюрк напомнил Киеву о необходимости соблюдения прав человека, в том числе свободы религии.На днях УВКПЧ опубликовало отчет, в котором обратило внимание на дискриминацию Украинской православной церкви (УПЦ). В документе, в частности, говорится о давлении на УПЦ со стороны Службы безопасности Украины.Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал документ, указав, что страна является "демократическим государством, в котором гарантируется свобода вероисповедания", однако свобода в ней не равна "праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность".Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

https://ukraina.ru/20230328/1044794222.html

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упц, церковь, религия, оон, украина, новости