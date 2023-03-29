Верховный комиссар ООН напомнил Украине о необходимости соблюдения свободы религии - 29.03.2023 Украина.ру
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Верховный комиссар ООН напомнил Украине о необходимости соблюдения свободы религии
Верховный комиссар ООН напомнил Украине о необходимости соблюдения свободы религии - 29.03.2023 Украина.ру
Верховный комиссар ООН напомнил Украине о необходимости соблюдения свободы религии
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк 28 марта ответил на критику Украины в адрес доклада Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о дискриминации в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), передает РИА Новости
2023-03-29T09:00
2023-03-29T09:13
упц
церковь
религия
оон
украина
новости
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Тюрк напомнил Киеву о необходимости соблюдения прав человека, в том числе свободы религии.На днях УВКПЧ опубликовало отчет, в котором обратило внимание на дискриминацию Украинской православной церкви (УПЦ). В документе, в частности, говорится о давлении на УПЦ со стороны Службы безопасности Украины.Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал документ, указав, что страна является "демократическим государством, в котором гарантируется свобода вероисповедания", однако свобода в ней не равна "праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность".Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
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упц, церковь, религия, оон, украина, новости
УПЦ, Церковь, Религия, ООН, Украина, Новости

Верховный комиссар ООН напомнил Украине о необходимости соблюдения свободы религии

09:00 29.03.2023 (обновлено: 09:13 29.03.2023)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк 28 марта ответил на критику Украины в адрес доклада Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о дискриминации в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), передает РИА Новости
Тюрк напомнил Киеву о необходимости соблюдения прав человека, в том числе свободы религии.

"Для нас очень важно в том, что касается прав человека, чтобы все свободы соблюдались. Сюда относится и свобода религии. Сюда входит свобода выражения и все, что подразумевают права человека", - сказал Тюрк.

На днях УВКПЧ опубликовало отчет, в котором обратило внимание на дискриминацию Украинской православной церкви (УПЦ). В документе, в частности, говорится о давлении на УПЦ со стороны Службы безопасности Украины.
Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал документ, указав, что страна является "демократическим государством, в котором гарантируется свобода вероисповедания", однако свобода в ней не равна "праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность".
Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
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Вчера, 13:03
Киевские власти хотят отобрать у канонической УПЦ храмы в Почаеве и ЧерниговеУкраинские власти намерены через суд обвинить монахов канонической Украинской православной церковки (УПЦ) в блокировке передачи государству одного из храмов Почаевской Свято-Успенской Лавры. Об этом 28 марта сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает Еspreso.tv
 
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