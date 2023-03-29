Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине - 29.03.2023 Украина.ру
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Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине
Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине - 29.03.2023 Украина.ру
Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине
До установления мира на Украине далеко — из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны Запада. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает 29 марта РИА Новости
2023-03-29T08:42
2023-03-29T09:03
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запад
дипломатия
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"Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия", — отметил Полянский.По его словам, единственное, чем занимаются западные страны, это "поставляют оружие и раздувают конфликт"."Так что трудно говорить о каких-либо значимых усилиях в направлении достижения мира", — заключил дипломат.
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украина, мир, новости, запад, дипломатия
Украина, мир, Новости, Запад, дипломатия

Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине

08:42 29.03.2023 (обновлено: 09:03 29.03.2023)
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
Читать в
До установления мира на Украине далеко — из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны Запада. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает 29 марта РИА Новости
"Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия", — отметил Полянский.
По его словам, единственное, чем занимаются западные страны, это "поставляют оружие и раздувают конфликт".
"Так что трудно говорить о каких-либо значимых усилиях в направлении достижения мира", — заключил дипломат.
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