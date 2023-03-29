https://ukraina.ru/20230329/1044815033.html

Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине

Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине - 29.03.2023 Украина.ру

Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине

До установления мира на Украине далеко — из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны Запада. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает 29 марта РИА Новости

2023-03-29T08:42

2023-03-29T08:42

2023-03-29T09:03

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"Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия", — отметил Полянский.По его словам, единственное, чем занимаются западные страны, это "поставляют оружие и раздувают конфликт"."Так что трудно говорить о каких-либо значимых усилиях в направлении достижения мира", — заключил дипломат.

https://ukraina.ru/20230324/1044707758.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, мир, новости, запад, дипломатия