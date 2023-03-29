https://ukraina.ru/20230329/1044814038.html
У Киева нет морального права отбирать у церкви Киево-Печерскую лавру - протоиерей
У Киева нет морального права отбирать у церкви Киево-Печерскую лавру - протоиерей - 29.03.2023 Украина.ру
У Киева нет морального права отбирать у церкви Киево-Печерскую лавру - протоиерей
Украинские власти не имеют морального права забирать у канонической церкви то, что было возвращено ей еще во времена СССР. Об этом сообщил настоятель Свято-Тихвинского собора храма Лисичанска протоиерей Андрей Павленко, передает 29 марта РИА Новости
2023-03-29T08:11
2023-03-29T08:11
2023-03-29T08:23
киево-печерская лавра
новости
протоиерей
церковь
власть
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"Объекты Верхней лавры передавали в пользование Церкви уже при независимой Украине, а территория пещер, Нижней лавры, была передана еще при Горбачеве. Потом РПЦ (Русская православная церковь) фактически передала это УПЦ (Украинская православная церковь), это отражено в документах, в том числе которые есть и у международных организаций. То есть не украинская власть это возвращала Церкви, и с моральной точки зрения - не украинской власти отбирать. Это аргумент в пользу монастыря", - сказал Павленко.По его мнению, украинские власти могут забрать все, что сами передали в годы независимой Украины, "просто сказав, что "передумали", или передать своей "истинной" украинской церкви – раскольникам".В начале марта Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра", подконтрольный Минкультуры Украины, заявил, что расторгает договор аренды с монастырем и потребовал к 29 марта "освободить все помещения, которые были переданы монастырю по указанному договору". В ответ на это наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не оставят обитель, так как предложение "поселиться в лавре" в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры.Обитель разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых Национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ.Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины". В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ukraina.ru/20230328/1044794222.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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киево-печерская лавра, новости, протоиерей, церковь, власть
У Киева нет морального права отбирать у церкви Киево-Печерскую лавру - протоиерей
08:11 29.03.2023 (обновлено: 08:23 29.03.2023)
Украинские власти не имеют морального права забирать у канонической церкви то, что было возвращено ей еще во времена СССР. Об этом сообщил настоятель Свято-Тихвинского собора храма Лисичанска протоиерей Андрей Павленко, передает 29 марта РИА Новости
"Объекты Верхней лавры передавали в пользование Церкви уже при независимой Украине, а территория пещер, Нижней лавры, была передана еще при Горбачеве. Потом РПЦ (Русская православная церковь) фактически передала это УПЦ (Украинская православная церковь), это отражено в документах, в том числе которые есть и у международных организаций. То есть не украинская власть это возвращала Церкви, и с моральной точки зрения - не украинской власти отбирать. Это аргумент в пользу монастыря", - сказал Павленко.
По его мнению, украинские власти могут забрать все, что сами передали в годы независимой Украины, "просто сказав, что "передумали", или передать своей "истинной" украинской церкви – раскольникам".
"Но если украинские власти заберут у монастыря Киево-Печерскую лавру, это уравняет их с советской властью 20-30-х годов прошлого века, которая сделала то же самое теми же методами: были давление, террор, беззаконие, вскрытие мощей святых. Украинские власти полностью идут по стопам советской, хотя сама Украина объявила декоммунизацию", - добавил он.
В начале марта Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра", подконтрольный Минкультуры Украины, заявил, что расторгает договор аренды с монастырем и потребовал к 29 марта "освободить все помещения, которые были переданы монастырю по указанному договору". В ответ на это наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не оставят обитель, так как предложение "поселиться в лавре" в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры.
Обитель разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых Национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины".
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.