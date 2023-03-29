https://ukraina.ru/20230329/1044814038.html

У Киева нет морального права отбирать у церкви Киево-Печерскую лавру - протоиерей

У Киева нет морального права отбирать у церкви Киево-Печерскую лавру - протоиерей - 29.03.2023 Украина.ру

У Киева нет морального права отбирать у церкви Киево-Печерскую лавру - протоиерей

Украинские власти не имеют морального права забирать у канонической церкви то, что было возвращено ей еще во времена СССР. Об этом сообщил настоятель Свято-Тихвинского собора храма Лисичанска протоиерей Андрей Павленко, передает 29 марта РИА Новости

2023-03-29T08:11

2023-03-29T08:11

2023-03-29T08:23

киево-печерская лавра

новости

протоиерей

церковь

власть

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"Объекты Верхней лавры передавали в пользование Церкви уже при независимой Украине, а территория пещер, Нижней лавры, была передана еще при Горбачеве. Потом РПЦ (Русская православная церковь) фактически передала это УПЦ (Украинская православная церковь), это отражено в документах, в том числе которые есть и у международных организаций. То есть не украинская власть это возвращала Церкви, и с моральной точки зрения - не украинской власти отбирать. Это аргумент в пользу монастыря", - сказал Павленко.По его мнению, украинские власти могут забрать все, что сами передали в годы независимой Украины, "просто сказав, что "передумали", или передать своей "истинной" украинской церкви – раскольникам".В начале марта Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра", подконтрольный Минкультуры Украины, заявил, что расторгает договор аренды с монастырем и потребовал к 29 марта "освободить все помещения, которые были переданы монастырю по указанному договору". В ответ на это наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не оставят обитель, так как предложение "поселиться в лавре" в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не Минкультуры.Обитель разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых Национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ.Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины". В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

https://ukraina.ru/20230328/1044794222.html

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киево-печерская лавра, новости, протоиерей, церковь, власть