Стоимость билетов на концерт Лорак достигла рекордной суммы - 28.03.2023 Украина.ру
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Стоимость билетов на концерт Лорак достигла рекордной суммы
Стоимость билетов на концерт Лорак достигла рекордной суммы - 28.03.2023 Украина.ру
Стоимость билетов на концерт Лорак достигла рекордной суммы
Стоимость билетов на московский концерт украинской певицы Ани Лорак (Каролины Куек) достигла суммы в 600 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайтах кассовых операторов
2023-03-28T18:20
2023-03-28T18:20
новости
украина
певица
лорак
концерт
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билеты
рекорд
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Из афиши следует, что самый дешевый билет на выступление артистки стоит две тысячи рублей, а попасть в самую дорогую VIP-ложу удастся за 600 тысяч рублей. Выступление Лорак запланировано на 27 сентября в Crocus City Hall.На днях Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, где впервые озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию."Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце",— написала она.Певица добавила, что не хотела кого-то обижать и не поддерживает никакое насилие, а те, "кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне".Это высказывание певицы прозвучало на фоне требования мэра Краснодара Евгения Наумова отменить концерты Лорак из-за позиции певицы по поводу военной операции на Украине.На днях Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, где впервые озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию."Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце",— написала она.Певица добавила, что не хотела кого-то обижать и не поддерживает никакое насилие, а те, "кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне".Это высказывание певицы прозвучало на фоне требования мэра Краснодара Евгения Наумова отменить концерты Лорак из-за позиции певицы по поводу военной операции на Украине.Ани Лорак - уроженка города Кицмань в Черновицкой области Украины. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину.Параллельно исполнительница купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.
https://ukraina.ru/20230327/1044750886.html
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новости, украина, певица, лорак, концерт, стоимость, цена, билеты, рекорд
Новости, Украина, певица, Лорак, концерт, стоимость, цена, билеты, рекорд

Стоимость билетов на концерт Лорак достигла рекордной суммы

18:20 28.03.2023
 
© Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанкСъемки программы "Новогодний голубой огонек" на телеканале "Россия 1" Лорак
Съемки программы Новогодний голубой огонек на телеканале Россия 1 Лорак
© Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Перейти в фотобанк
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Стоимость билетов на московский концерт украинской певицы Ани Лорак (Каролины Куек) достигла суммы в 600 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайтах кассовых операторов
Из афиши следует, что самый дешевый билет на выступление артистки стоит две тысячи рублей, а попасть в самую дорогую VIP-ложу удастся за 600 тысяч рублей. Выступление Лорак запланировано на 27 сентября в Crocus City Hall.
На днях Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, где впервые озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию.
"Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце",— написала она.
Певица добавила, что не хотела кого-то обижать и не поддерживает никакое насилие, а те, "кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне".
Это высказывание певицы прозвучало на фоне требования мэра Краснодара Евгения Наумова отменить концерты Лорак из-за позиции певицы по поводу военной операции на Украине.
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Ани Лорак впервые высказалась о спецоперации после требования мэра Краснодара отменить ее концертУкраинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) на днях опубликовала в своих соцсетях пост, где озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию
На днях Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, где впервые озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию.
"Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце",— написала она.
Певица добавила, что не хотела кого-то обижать и не поддерживает никакое насилие, а те, "кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне".
Это высказывание певицы прозвучало на фоне требования мэра Краснодара Евгения Наумова отменить концерты Лорак из-за позиции певицы по поводу военной операции на Украине.
Ани Лорак - уроженка города Кицмань в Черновицкой области Украины. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину.
Параллельно исполнительница купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.
11:24
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