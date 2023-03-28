https://ukraina.ru/20230328/1044810376.html

Стоимость билетов на концерт Лорак достигла рекордной суммы

Стоимость билетов на концерт Лорак достигла рекордной суммы - 28.03.2023 Украина.ру

Стоимость билетов на концерт Лорак достигла рекордной суммы

Стоимость билетов на московский концерт украинской певицы Ани Лорак (Каролины Куек) достигла суммы в 600 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайтах кассовых операторов

2023-03-28T18:20

2023-03-28T18:20

2023-03-28T18:20

новости

украина

певица

лорак

концерт

стоимость

цена

билеты

рекорд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103055/74/1030557463_0:219:2358:1545_1920x0_80_0_0_42568df7deed66fd66146c852cf361cc.jpg.webp

Из афиши следует, что самый дешевый билет на выступление артистки стоит две тысячи рублей, а попасть в самую дорогую VIP-ложу удастся за 600 тысяч рублей. Выступление Лорак запланировано на 27 сентября в Crocus City Hall.На днях Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, где впервые озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию."Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце",— написала она.Певица добавила, что не хотела кого-то обижать и не поддерживает никакое насилие, а те, "кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне".Это высказывание певицы прозвучало на фоне требования мэра Краснодара Евгения Наумова отменить концерты Лорак из-за позиции певицы по поводу военной операции на Украине.На днях Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, где впервые озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию."Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце",— написала она.Певица добавила, что не хотела кого-то обижать и не поддерживает никакое насилие, а те, "кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне".Это высказывание певицы прозвучало на фоне требования мэра Краснодара Евгения Наумова отменить концерты Лорак из-за позиции певицы по поводу военной операции на Украине.Ани Лорак - уроженка города Кицмань в Черновицкой области Украины. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину.Параллельно исполнительница купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.

https://ukraina.ru/20230327/1044750886.html

https://ukraina.ru/20230328/1044786955.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, певица, лорак, концерт, стоимость, цена, билеты, рекорд