https://ukraina.ru/20230328/1044810376.html
Стоимость билетов на концерт Лорак достигла рекордной суммы
Стоимость билетов на концерт Лорак достигла рекордной суммы - 28.03.2023 Украина.ру
Стоимость билетов на концерт Лорак достигла рекордной суммы
Стоимость билетов на московский концерт украинской певицы Ани Лорак (Каролины Куек) достигла суммы в 600 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайтах кассовых операторов
2023-03-28T18:20
2023-03-28T18:20
2023-03-28T18:20
новости
украина
певица
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Из афиши следует, что самый дешевый билет на выступление артистки стоит две тысячи рублей, а попасть в самую дорогую VIP-ложу удастся за 600 тысяч рублей. Выступление Лорак запланировано на 27 сентября в Crocus City Hall.На днях Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, где впервые озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию."Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце",— написала она.Певица добавила, что не хотела кого-то обижать и не поддерживает никакое насилие, а те, "кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне".Это высказывание певицы прозвучало на фоне требования мэра Краснодара Евгения Наумова отменить концерты Лорак из-за позиции певицы по поводу военной операции на Украине.На днях Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, где впервые озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию."Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце",— написала она.Певица добавила, что не хотела кого-то обижать и не поддерживает никакое насилие, а те, "кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне".Это высказывание певицы прозвучало на фоне требования мэра Краснодара Евгения Наумова отменить концерты Лорак из-за позиции певицы по поводу военной операции на Украине.Ани Лорак - уроженка города Кицмань в Черновицкой области Украины. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину.Параллельно исполнительница купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.
https://ukraina.ru/20230327/1044750886.html
https://ukraina.ru/20230328/1044786955.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, певица, лорак, концерт, стоимость, цена, билеты, рекорд
Стоимость билетов на концерт Лорак достигла рекордной суммы
Стоимость билетов на московский концерт украинской певицы Ани Лорак (Каролины Куек) достигла суммы в 600 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайтах кассовых операторов
Из афиши
следует, что самый дешевый билет на выступление артистки стоит две тысячи рублей, а попасть в самую дорогую VIP-ложу удастся за 600 тысяч рублей. Выступление Лорак запланировано на 27 сентября в Crocus City Hall.
На днях Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, где впервые озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию.
"Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце",— написала она.
Певица добавила, что не хотела кого-то обижать и не поддерживает никакое насилие, а те, "кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне".
Это высказывание певицы прозвучало на фоне требования мэра Краснодара Евгения Наумова отменить концерты Лорак из-за позиции певицы по поводу военной операции на Украине.
На днях Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, где впервые озвучила свое отношение к киевским властям и ответила, почему уехала жить в Россию.
"Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце",— написала она.
Певица добавила, что не хотела кого-то обижать и не поддерживает никакое насилие, а те, "кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне".
Это высказывание певицы прозвучало на фоне требования мэра Краснодара Евгения Наумова отменить концерты Лорак из-за позиции певицы по поводу военной операции на Украине.
Ани Лорак - уроженка города Кицмань в Черновицкой области Украины. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину.
Параллельно исполнительница купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.