https://ukraina.ru/20230328/1044783562.html
Палата представителей США одобрила закон о новом статусе Китая
Палата представителей США одобрила закон о новом статусе Китая - 28.03.2023 Украина.ру
Палата представителей США одобрила закон о новом статусе Китая
Палата представителей единогласно приняла закон с требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену лишить Китай статуса развивающейся страны и соответствующих преференций. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщило американское издание The Hill
2023-03-28T09:49
2023-03-28T09:49
2023-03-28T09:49
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сша
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Лишение статуса развивающейся страны значит, что государство больше не будет получать соответствующих преференций и помощи.Ранее старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская в ходе организованной изданием Украина.ру пресс-конференции: "Переизбрание Си Цзиньпина: Китай мобилизуется на борьбу с Америкой" отметила, что США поменяли отношение к Пекину.Она отметила, что за последние годы Китай продемонстрировал всему миру свой огромный инновационный потенциал, но в США не оценили амбиций "мировой фабрики", решив "поставить ее на место" с помощью санкций. Таким образом, добавила эксперт, Вашингтон толкнул Пекин в объятия Москвы, чем сам себе оказал медвежью услугу.Также не так давно министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что инцидент с китайским аэростатом в небе над США продемонстрировал отношение Америки к Пекину как к своему главному сопернику.
https://ukraina.ru/20230328/1044727017.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, закон, китай, палата представителей когресса сша
Палата представителей США одобрила закон о новом статусе Китая
Палата представителей единогласно приняла закон с требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену лишить Китай статуса развивающейся страны и соответствующих преференций. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщило американское издание The Hill
"По размерам их экономика уступает только экономике Соединенных Штатов. К Соединенным Штатам относятся как к развитой стране, то же самое следует сказать и о КНР", — подчеркнула автор законопроекта Янг Ким.
Лишение статуса развивающейся страны значит, что государство больше не будет получать соответствующих преференций и помощи.
Ранее старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская
в ходе организованной изданием Украина.ру пресс-конференции
: "Переизбрание Си Цзиньпина: Китай мобилизуется на борьбу с Америкой" отметила, что США поменяли отношение к Пекину.
Она отметила, что за последние годы Китай продемонстрировал всему миру свой огромный инновационный потенциал, но в США не оценили амбиций "мировой фабрики", решив "поставить ее на место" с помощью санкций. Таким образом, добавила эксперт, Вашингтон толкнул Пекин в объятия Москвы, чем сам себе оказал медвежью услугу.
Также не так давно министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что инцидент с китайским аэростатом в небе над США продемонстрировал отношение Америки к Пекину как к своему главному сопернику.