https://ukraina.ru/20230328/1044783562.html

Палата представителей США одобрила закон о новом статусе Китая

Палата представителей США одобрила закон о новом статусе Китая - 28.03.2023 Украина.ру

Палата представителей США одобрила закон о новом статусе Китая

Палата представителей единогласно приняла закон с требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену лишить Китай статуса развивающейся страны и соответствующих преференций. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщило американское издание The Hill

2023-03-28T09:49

2023-03-28T09:49

2023-03-28T09:49

новости

сша

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китай

палата представителей когресса сша

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Лишение статуса развивающейся страны значит, что государство больше не будет получать соответствующих преференций и помощи.Ранее старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская в ходе организованной изданием Украина.ру пресс-конференции: "Переизбрание Си Цзиньпина: Китай мобилизуется на борьбу с Америкой" отметила, что США поменяли отношение к Пекину.Она отметила, что за последние годы Китай продемонстрировал всему миру свой огромный инновационный потенциал, но в США не оценили амбиций "мировой фабрики", решив "поставить ее на место" с помощью санкций. Таким образом, добавила эксперт, Вашингтон толкнул Пекин в объятия Москвы, чем сам себе оказал медвежью услугу.Также не так давно министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что инцидент с китайским аэростатом в небе над США продемонстрировал отношение Америки к Пекину как к своему главному сопернику.

https://ukraina.ru/20230328/1044727017.html

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новости, сша, закон, китай, палата представителей когресса сша