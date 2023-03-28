https://ukraina.ru/20230328/1044780749.html

Запад готовит России второй фронт. Возможно, это будет Карабах

Запад готовит России второй фронт. Возможно, это будет Карабах - 28.03.2023 Украина.ру

Запад готовит России второй фронт. Возможно, это будет Карабах

В ближайшее время в зоне проведение СВО ожидается украинское наступление. Именно в расчёте на него США, Британия и страны ЕС накачивают ВСУ самыми разнообразными видами вооружений. Логично предположить, что одновременно западные стратеги могут попытаться поджечь и другие горячие точки, к которым имеет самое прямое отношение Россия.

2023-03-28T09:09

2023-03-28T09:09

2023-03-28T09:09

эксклюзив

карабах

армения

азербайджан

россия

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Одной из таких точек может стать Закавказье. И если нынешние власти Грузии отвергли раздающиеся из Киева призывы и отказались открывать "второй фронт" против Москвы, то куда более опасный сценарий может быть разыгран в Нагорном Карабахе.Несмотря на то, что активные боевые действия в регионе завершились осенью 2020 года, армяно-азербайджанский конфликт продолжает тлеть, и, более того, периодически вспыхивать. В частности, 25 марта министерство обороны РФ сообщило о том, что подразделение ВС Азербайджана пересекло линию соприкосновения в Шушинском районе, и приступило к инженерному оборудованию поста, что является нарушением трёхсторонних договорённостей от 2020 года. 27 марта было обнародовано заявление уже оборонного ведомства Нагорного Карабаха, согласно которому азербайджанские военные попытались продвинуться в районе одной из высот у дороги Степанакерт-Лисагор. Связано это с тем, что, по мнению Баку, армянская сторона перевозит по этой дороге оружие. Для жителей Карабаха, в свою очередь, движение по этой дороге – способ хоть как-то снабжать республику, которая фактически находится в блокаде.Напомним, по итогам вооружённого противостояния в Нагорном Карабахе, развязанного осенью 2020 года, президенты России и Азербайджана Владимир Путини Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян обнародовали трёхстороннее заявление, согласно одному из пунктов которого по всей линии соприкосновения, а также в Лачинском коридоре, соединяющем Нагорный Карабах и Армению, был развёрнут российский миротворческий контингент численностью около 2 тыс военнослужащих. Позднее, осенью 2022 года, Алиев и Пашинян на встрече в Праге заявили о взаимном признании территориальной целостности Азербайджана и Армении – таким образом, официальный Ереван признал Карабах частью Азербайджана. Пашинян и ранее делал заявления, которые можно было трактовать как признание азербайджанской принадлежности региона. Да и в целом премьер Армении в карабахском вопросе склонен придерживаться политики постоянных уступок. Однако при этом давление Баку на Ереван не ослабевает.В декабре прошлого года азербайджанская сторона заблокировала Лачинский коридор, фактически взяв Карабах в блокаду. Для решения этой задачи Баку использовал боевиков, выдававших себя за "экоактивистов". Россия, чьи миротворцы дислоцируются в этом коридоре, пытается решить проблему возобновления полноценного снабжения Карабаха дипломатическими методами. Баку, в свою очередь, ни на какие уступки не идёт.При этом в Карабахе заявляют о том, что Азербайджан продолжает концентрировать силы у границ непризнанной республики. Может ли регион вспыхнуть одновременно с началом наступления ВСУ?"Мы, конечно, не можем доподлинно судить о планах западных стратегов и штабов армий Украины и Азербайджана, - заявил в интервью "Украина.ру" политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев. – В то же время мы прекрасно видим как концентрацию сил Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха (имеется в виду его оставшаяся армянская часть, охраняемая российскими миротворцами), так и признаки подготовки большого наступления вооружённых формирований Украины".По словам эксперта, зная методику действий западных кураторов, нельзя исключать, что эти акции так или иначе будут синхронизированы. Он рассказал, что ещё в 2019 году был опубликован доклад RAND Corporation "Растяжение сил России и её разбалансирование". Суть его заключалась в том, чтобы посредством как можно большего количества горячих точек и военных конфликтов разной интенсивности создать для России максимально некомфортную ситуацию. Анализируя позицию властей Армении, политолог высказал мнение, согласно которому Ереван фактически самоустранился от какого бы то ни было участия в обеспечении безопасности Нагорного Карабаха, переложив его на Россию. "Недавно появилось сообщение о том, что армянские власти сократили и финансирование социальных программ в Карабахе. Так что в случае эскалации Ереван, по всей видимости, ограничится многочисленными заявлениями и сетованиями по поводу того, что Москва не предпринимает достаточных усилий для защиты армян Нагорного Карабаха – при полном бездействии официального Еревана", - считает Арешев.Говоря о том, что Россия пытается решить вопрос разблокирования Лачинского коридора, где азербайджанские боевики уже чувствуют себя как хозяева, исключительно дипломатическими способами, эксперт заявил, что других путей он на данный момент не видит. "Если российские миротворцы, грубо говоря, начнут стрелять, то через некоторое время сложится ситуация, при которой в Карабахе их не будет. Думаю, что при любых оценках, которые могут быть сколь угодно эмоциональными, это несомненное обстоятельство следует иметь в виду", - резюмировал Андрей Арешев.В свою очередь, доктор политических наук Михаил Александров считает, что среди западных стран нет единства в вопросе необходимости эскалации нагорно-карабахского конфликта."Опыт Саакашвили показывает, что политика умиротворение агрессора привела лишь к тому, что агрессор совсем распоясался и напал на наших миротворцев", - напомнил Александров.Для того, чтобы этого избежать, следует постоянно давать оценку всем нарушениям, на которые идёт азербайджанская сторона, и это должно делаться не только по линии миротворческого контингента, но и по линии МИДа, полагает политолог. "В частности, по поводу Лачинского коридора перед Баку должен быть поставлен вопрос о том, что он нарушает уже и двусторонние договорённости с Россией, в том числе Декларацию о союзнических отношениях. Это должно публично озвучиваться. Вместо этого ведутся кулуарные разговоры, которые ничего не дают", - отметил Михаил Александров.В любом случае, в ближайшее время станет ясно, сколько ещё тлеющих конфликтов Запад сможет раздуть по периметру России, и что Россия сможет этому противопоставить.

https://ukraina.ru/20220329/1033642869.html

https://ukraina.ru/20211024/1032528907.html

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Владимир Зотов

Владимир Зотов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Зотов

эксклюзив, карабах, армения, азербайджан, россия