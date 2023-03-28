Президент Венесуэлы рассказал о провокациях Запада против России
07:46 28.03.2023 (обновлено: 08:13 28.03.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Венесуэлы Н. Мадуро
Действия США и их европейских союзников против России направлены на то, чтобы загнать её в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе церемонии с участием посла Китая, который завершил миссию в Венесуэле, передал 27 марта телеканал Venezolana de Televisión
"Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников, я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом, мы ясно видим - провокации против России, чтобы попытаться загнать ее в угол и угрозами попытаться эскалировать войну на Украине и перенести ее на территорию России, а также довести эту войну до ядерного уровня", - сказал Мадуро.
По его словам, сейчас происходит зарождение новой глобальной геополитики, основанной на уважении между государствами.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
По его словам, сейчас происходит зарождение новой глобальной геополитики, основанной на уважении между государствами.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.