https://ukraina.ru/20230328/1044778358.html

Президент Венесуэлы рассказал о провокациях Запада против России

Президент Венесуэлы рассказал о провокациях Запада против России - 28.03.2023 Украина.ру

Президент Венесуэлы рассказал о провокациях Запада против России

Действия США и их европейских союзников против России направлены на то, чтобы загнать её в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе церемонии с участием посла Китая, который завершил миссию в Венесуэле, передал 27 марта телеканал Venezolana de Televisión

2023-03-28T07:46

2023-03-28T07:46

2023-03-28T08:13

николас мадуро

владимир путин

венесуэла

запад

новости

россия

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"Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников, я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом, мы ясно видим - провокации против России, чтобы попытаться загнать ее в угол и угрозами попытаться эскалировать войну на Украине и перенести ее на территорию России, а также довести эту войну до ядерного уровня", - сказал Мадуро.По его словам, сейчас происходит зарождение новой глобальной геополитики, основанной на уважении между государствами.Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ukraina.ru/20230324/1044689467.html

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николас мадуро, владимир путин, венесуэла, запад, новости, россия