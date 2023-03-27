https://ukraina.ru/20230327/1044754956.html
"Чтобы не было стыдно": певец Джанго помог российским бойцам на передовой
"Чтобы не было стыдно": певец Джанго помог российским бойцам на передовой - 27.03.2023 Украина.ру
"Чтобы не было стыдно": певец Джанго помог российским бойцам на передовой
Певец и композитор Джанго (Алексей Поддубный) проехал по территории проведения спецоперации (СВО) и выступил перед бойцами на передовой, передает 27 марта РИА Новости
2023-03-27T12:59
2023-03-27T12:59
2023-03-27T12:59
джанго
певец
спецоперация
новости
выступления
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"Случилось с нами такое небольшое турне, началось в Гениченске, потом мы переехали в Херсонщину, где-то Железный порт, побывали достаточно серьезно на переднем крае, на позициях, закопанных в траншеях и блиндажах, здесь, в Донецке, продолжили ездить по нашим друзьям... в общей сложности я насчитал 12-13 выступлений за эти четыре дня", - рассказал певец.Он также привез помощь для бойцов - 40 бронежилетов и 100 аптечек для оказания первой помощи.В начале месяца многие российские артисты поддержали инициативу Министерства культуры РФ по созданию агитбригад, выразив готовность выступать перед российскими бойцами на передовой спецоперации.В частности, певец Прохор Шаляпин заявил, что если его позовут - "поедет обязательно". Актриса и ведущая Дана Борисова также выразила готовность ехать, бросив все текущие дела. По словам певицы Ирины Шведовой, она уже почти десять лет буквально мечтает поехать туда - "чтобы выступить и перед мирными жителями, и перед нашими бойцами". Актер и певец, экс-участник групп "Форум" и "АукцЫон" Сергей Рогожин тоже готов отправиться на передовую.
https://ukraina.ru/20230131/1043136131.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джанго, певец, спецоперация, новости, выступления
"Чтобы не было стыдно": певец Джанго помог российским бойцам на передовой
Певец и композитор Джанго (Алексей Поддубный) проехал по территории проведения спецоперации (СВО) и выступил перед бойцами на передовой, передает 27 марта РИА Новости
"Случилось с нами такое небольшое турне, началось в Гениченске, потом мы переехали в Херсонщину, где-то Железный порт, побывали достаточно серьезно на переднем крае, на позициях, закопанных в траншеях и блиндажах, здесь, в Донецке, продолжили ездить по нашим друзьям... в общей сложности я насчитал 12-13 выступлений за эти четыре дня", - рассказал певец.
Он также привез помощь для бойцов - 40 бронежилетов и 100 аптечек для оказания первой помощи.
"Я хочу помочь, сделать свой вклад в нашу будущую победу, чтобы мне потом не было стыдно смотреть в глаза тем людям, которые воевали, чтобы я имел право поднять с ними рюмку за победу, поднять с ними рюмку за погибших парней наших", - добавил Джанго.
В начале месяца многие российские артисты поддержали инициативу Министерства культуры РФ по созданию агитбригад, выразив готовность выступать перед российскими бойцами на передовой спецоперации.
В частности, певец Прохор Шаляпин заявил, что если его позовут - "поедет обязательно". Актриса и ведущая Дана Борисова также выразила готовность ехать, бросив все текущие дела. По словам певицы Ирины Шведовой, она уже почти десять лет буквально мечтает поехать туда - "чтобы выступить и перед мирными жителями, и перед нашими бойцами". Актер и певец, экс-участник групп "Форум" и "АукцЫон" Сергей Рогожин тоже готов отправиться на передовую.