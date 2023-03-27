"Чтобы не было стыдно": певец Джанго помог российским бойцам на передовой - 27.03.2023 Украина.ру
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"Чтобы не было стыдно": певец Джанго помог российским бойцам на передовой
"Чтобы не было стыдно": певец Джанго помог российским бойцам на передовой - 27.03.2023 Украина.ру
"Чтобы не было стыдно": певец Джанго помог российским бойцам на передовой
Певец и композитор Джанго (Алексей Поддубный) проехал по территории проведения спецоперации (СВО) и выступил перед бойцами на передовой, передает 27 марта РИА Новости
2023-03-27T12:59
2023-03-27T12:59
джанго
певец
спецоперация
новости
выступления
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"Случилось с нами такое небольшое турне, началось в Гениченске, потом мы переехали в Херсонщину, где-то Железный порт, побывали достаточно серьезно на переднем крае, на позициях, закопанных в траншеях и блиндажах, здесь, в Донецке, продолжили ездить по нашим друзьям... в общей сложности я насчитал 12-13 выступлений за эти четыре дня", - рассказал певец.Он также привез помощь для бойцов - 40 бронежилетов и 100 аптечек для оказания первой помощи.В начале месяца многие российские артисты поддержали инициативу Министерства культуры РФ по созданию агитбригад, выразив готовность выступать перед российскими бойцами на передовой спецоперации.В частности, певец Прохор Шаляпин заявил, что если его позовут - "поедет обязательно". Актриса и ведущая Дана Борисова также выразила готовность ехать, бросив все текущие дела. По словам певицы Ирины Шведовой, она уже почти десять лет буквально мечтает поехать туда - "чтобы выступить и перед мирными жителями, и перед нашими бойцами". Актер и певец, экс-участник групп "Форум" и "АукцЫон" Сергей Рогожин тоже готов отправиться на передовую.
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джанго, певец, спецоперация, новости, выступления
джанго, певец, Спецоперация, Новости, выступления

"Чтобы не было стыдно": певец Джанго помог российским бойцам на передовой

12:59 27.03.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДЖАНГОАлексей Поддубный (Джанго)
Алексей Поддубный (Джанго) - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДЖАНГО
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Певец и композитор Джанго (Алексей Поддубный) проехал по территории проведения спецоперации (СВО) и выступил перед бойцами на передовой, передает 27 марта РИА Новости
"Случилось с нами такое небольшое турне, началось в Гениченске, потом мы переехали в Херсонщину, где-то Железный порт, побывали достаточно серьезно на переднем крае, на позициях, закопанных в траншеях и блиндажах, здесь, в Донецке, продолжили ездить по нашим друзьям... в общей сложности я насчитал 12-13 выступлений за эти четыре дня", - рассказал певец.
Он также привез помощь для бойцов - 40 бронежилетов и 100 аптечек для оказания первой помощи.

"Я хочу помочь, сделать свой вклад в нашу будущую победу, чтобы мне потом не было стыдно смотреть в глаза тем людям, которые воевали, чтобы я имел право поднять с ними рюмку за победу, поднять с ними рюмку за погибших парней наших", - добавил Джанго.

В начале месяца многие российские артисты поддержали инициативу Министерства культуры РФ по созданию агитбригад, выразив готовность выступать перед российскими бойцами на передовой спецоперации.
В частности, певец Прохор Шаляпин заявил, что если его позовут - "поедет обязательно". Актриса и ведущая Дана Борисова также выразила готовность ехать, бросив все текущие дела. По словам певицы Ирины Шведовой, она уже почти десять лет буквально мечтает поехать туда - "чтобы выступить и перед мирными жителями, и перед нашими бойцами". Актер и певец, экс-участник групп "Форум" и "АукцЫон" Сергей Рогожин тоже готов отправиться на передовую.
Алексей Поддубный (Джанго) - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 16:30
Певец Джанго и адвокат Астахов попали под обстрел в зоне СВОАдвокат Павел Астахов и певец Джанго (Алексей Поддубный) попали в Донецке под минометный обстрел, сообщает 31 января актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Telegram-канале
 
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