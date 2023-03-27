https://ukraina.ru/20230327/1044754956.html

"Чтобы не было стыдно": певец Джанго помог российским бойцам на передовой

"Чтобы не было стыдно": певец Джанго помог российским бойцам на передовой - 27.03.2023 Украина.ру

"Чтобы не было стыдно": певец Джанго помог российским бойцам на передовой

Певец и композитор Джанго (Алексей Поддубный) проехал по территории проведения спецоперации (СВО) и выступил перед бойцами на передовой, передает 27 марта РИА Новости

2023-03-27T12:59

2023-03-27T12:59

2023-03-27T12:59

джанго

певец

спецоперация

новости

выступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/83/1034068308_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_14fc424fcb26014f87ea1fb39dc83666.jpg

"Случилось с нами такое небольшое турне, началось в Гениченске, потом мы переехали в Херсонщину, где-то Железный порт, побывали достаточно серьезно на переднем крае, на позициях, закопанных в траншеях и блиндажах, здесь, в Донецке, продолжили ездить по нашим друзьям... в общей сложности я насчитал 12-13 выступлений за эти четыре дня", - рассказал певец.Он также привез помощь для бойцов - 40 бронежилетов и 100 аптечек для оказания первой помощи.В начале месяца многие российские артисты поддержали инициативу Министерства культуры РФ по созданию агитбригад, выразив готовность выступать перед российскими бойцами на передовой спецоперации.В частности, певец Прохор Шаляпин заявил, что если его позовут - "поедет обязательно". Актриса и ведущая Дана Борисова также выразила готовность ехать, бросив все текущие дела. По словам певицы Ирины Шведовой, она уже почти десять лет буквально мечтает поехать туда - "чтобы выступить и перед мирными жителями, и перед нашими бойцами". Актер и певец, экс-участник групп "Форум" и "АукцЫон" Сергей Рогожин тоже готов отправиться на передовую.

https://ukraina.ru/20230131/1043136131.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джанго, певец, спецоперация, новости, выступления