"Прикрутите": намёк Путина Западу
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин дал традиционное интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1" 25 марта. Наше внимание привлекли несколько высказываний президента, на которых стоило бы акцентировать внимание и где-то – разъяснить.
О размещении ядерного оружия в Белоруссии: "Мы не передаём. И США своим союзникам не передают. Мы в принципе делаем всё то же самое, что они делали десятилетие. Они имеют в определённых странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать".
Комментаторы в основном обратили внимание на военно-стратегический аспект этого решения.
На территории Украины применение ядерного оружия бессмысленно в военном отношении и контрпродуктивно в политическом. Даже независимо от реакции Запада – это просто та самая "бомбёжка Воронежа". Ну и самое главное – если вдруг такая необходимость возникнет, то размещение ядерного оружия именно на территории Белоруссии не нужно.
Совсем другое дело – ситуация, когда в конфликт попытается вмешаться НАТО. Опять же, речь идёт не об очевидных вещах, вроде блокады Калининградского эксклава или непосредственного вторжения в Белоруссию, а о попытках военной силой вмешаться в ход конфликта на Украине.
Вчера, 11:00Политолог объяснил решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружияРазмещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии необходимо в качестве эффективного уравновешивающего ответа на множественные провокаций НАТО в ходе спецоперации. Об этом заявил 25 марта РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш
За кадром осталось менее очевидное – Путин не сомневается, что США не передают своим союзникам контроль над ядерным оружием. Самоочевидно вроде бы – не сумасшедшие же они? Или… Или Путин что-то знает или о чём-то подозревает?
На самом деле основания для подозрений есть – имея средства доставки ядерного оружия союзники США (Германия, например, тем более – Польша, если американское ЯО окажется на её территории) тем самым уже имеют определённое влияние на его применение. Опять же – вспомним о намерениях Зеленского отказаться от безъядерного статуса.
В общем, оговорка эта никак не может быть случайной.
Об урановых снарядах: "Можно отнести это к оружию наиболее вредному и опасному для человека, а не только для комбатантов – для участников боевых действий. Для окружающей среды и для людей, проживающих на этой территории. Должен сказать, что России, конечно, есть, чем ответить. У нас без преувеличения сотни тысяч, именно, сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяли".
В отличие от некоторых комментаторов президент отлично представляет, в чём идёт речь. Главное в этих снарядах не радиоактивность, а токсичность самого металла.
24 марта, 13:41Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФБоеприпасы из обедненного урана применялись в вооруженных конфликтах исключительно странами НАТО. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов
Ну и, опять же намёк – у нас тоже есть такие боеприпасы (кстати, для многих новость, хотя для ядерной державы наличие излишков обеднённого урана выглядит естественно), но мы их пока не применяем. В сочетании с предыдущим текстом – на своей территории мы применять и не будем.
О взрывах на "Северных потоках": "Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провел такое расследование и пришёл, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован спецслужбами Соединённых Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами".
Как мы понимаем, информация у Путина не от Хёрша.
О мобилизации экономики: "Мы так строим свою экономику, что излишней милитаризации не допускаем, мы все свои планы в области гражданского строительства, здравоохранения, того же образования, развития инфраструктуры – мы же ничего не сокращаем. Ни-че-го! А им придётся сократить".
Среди части патриотической общественности присутствует непонимание – почему Россия не проводит мобилизации экономики? Мы же уже фактически находимся в состоянии войны?
И тут есть два момента, о которых Путин и говорит.
Во-первых, цель Запада – втянуть Россию в гонку вооружений.
Причём речь тут идёт даже не о новейших разработках, вроде того же гиперзвука, а о массовом разворачивании производства обычных вооружений (тех же снарядов).
Во-вторых, гонка вооружений должна привести к сокращению социальных расходов и привести к росту социальной напряжённости.
Тут, кстати, вопрос – майданы происходят обычно на фоне относительно стабильной ситуации или незначительного её ухудшения. Просто, когда становится сильно хуже, число праздношатающихся на майданах людей кратно сокращается – очень кушать хочется. Т.е., расчёт не на майдан, а на то, что можно было услышать в опровергнутом фигурантами разговоре Ахмедова с Пригожиным.
Напомним, что СССР, имея изначально другие возможности и другую степень управляемости экономикой, гонку вооружений проиграл. О том, насколько это проигрыш был связан с самой по себе гонкой можно спорить, но проверять – не рекомендуется.
Об Украине: "Председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана или плана мирного урегулирования ситуации на Украине".
Путин по-прежнему настроен на решение украинской проблемы политико-дипломатическим путём. И пресловутый "китайский план" тут будет играть большую роль.
Кстати, интересный момент – сначала Зеленский говорит, что "это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счёт" (24 февраля). Потом он сказал, что Китай не предлагал посредничества в переговорах (и правда – не предлагал; скорее всего Си Цзиньпин ждёт, когда ему предложат, но не факт, что согласится), зато он предлагает Китаю принять участие в реализации украинского "мирного плана". Теперь он вдруг срочно хочет связаться с китайским руководителем.
Но главное тут не метания самого Зеленского, а то, что на встрече с ним премьер Испании Педро Санчес сообщил, что во время визита в КНР "будет настаивать на территориальной целостности Украины". Санчес – не бог весть какой важный винтик в политической системе Запада, но раз уж он собирается обсуждать с китайским руководством китайский мирный план, значит на Западе к нему относятся вполне серьёзно…
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У блаженной памяти Петра Порошенко была такая смешная инициатива – "прикрути". В смысле, потребляй меньше ресурсов, чтобы навредить России. Сейчас вот Запад в целом "прикручивает" (возможно, идея Порошенко принадлежит вовсе не Порошенко).
А Владимир Владимирович намекает – не там прикручиваете… Прикручивать в политике надо, тогда, глядишь, не будет нужды прикручивать в экономике.