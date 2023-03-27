Атака украино-немецкого БПЛА, спецназ на мясо, ситуация в Авдеевке. Главное на Украине на утро 27 марта
09:39 27.03.2023 (обновлено: 10:42 27.03.2023)
Киреевск место взрыва
Минобороны России рассказало о сбитом под Тулой украинском беспилотнике. Украинские источники рассказали о затыкании дыр в обороне Артёмовска спецназом. Украинская власть признала тяжесть положения в Авдеевке и начала эвакуацию сотрудников коммунальных служб
Вечером 26 марта министерство обороны России сообщило подробности о прогремевшем в Киреевске, что под Тулой, взрыве.
«26 марта киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении. Группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области: зенитные ракетные комплексы "С-300", "Панцирь-С1", а также комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21" обеспечивают надежное прикрытие с данного направления», — отмечалось в сообщении Минобороны РФ.
Там указывалось, что комплексом РЭБ «Поле-21» «было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его (беспилотника. — Ред.) система навигации».
«Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населённого пункта Киреевск Тульской области. На месте падения БПЛА работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов», — сообщило оборонное ведомство.
«Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населённого пункта Киреевск Тульской области. На месте падения БПЛА работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов», — сообщило оборонное ведомство.
Ранее стало известно о взрыве в Киреевске.
«БПЛА упал в городе Киреевск Тульской области примерно 10 минут назад. Жители слышали звуки взрыва, у некоторых от ударной волны тряслись окна», — сообщило издание Mash в 16:17.
Позже издание опубликовало видео с последствиями взрыва.
При этом сообщалось о двух пострадавших: парня и девушку порезало осколками.
«Комитет по региональной безопасности региона сообщил, что ранения у пострадавших лёгкие. Им уже оказали медицинскую помощь. Из-за взрыва повреждены три частных дома», — отмечалось в сообщении Mash.
Позже издание отметило, что количество пострадавших увеличилось до трёх. При этом у всех — лёгкие ранения.
Как заявило правительство Тульской области, пострадавшим при взрыве беспилотника выплатят по 100 тыс. руб. Тем, чьи дома пострадали от взрыва дрона и у кого, соответственно, возникла нужда в ремонте, выплатят компенсацию ущерба до 1 млн руб.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил провести обследование повреждённых домов и определить целесообразность и возможность их восстановления. Он отметил, что при необходимости в регионе должны обеспечить переселение людей в пункты временного размещения.
Некоторые из российских военкоров заявили, что упавший в Киреевске беспилотник модернизировался в Германии.
«Сегодняшний "Стриж" взорвавшийся в Тульской области, — это, скорее всего, агрегат из той партии, про которую я писал не так давно. Немцы модернизируют "Стрижи" и "Рейсы", складируют на базе в Рамштайне, недавно там их было до 50 штук. Подобным одиночным запуском наверняка хотели протестировать нашу систему ПВО и выявить бреши перед главным, массовым запуском», — отмечал автор телеграм-канала «Старше Эдды».
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Он подчеркнул, что враг не пощадит Россию.
«Только окончательный разгром его, без всяких полумер, может гарантировать России мирную жизнь,процветание и достойное место на пьедестале главных мировых держав. Без внутреннего осознания важности данного процесса большей частью населения и подавляющей частью элиты, до победы нам будет очень далеко», — указывалось в публикации.
Бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев отметил, что возможно украинские и немецкие специалисты доработали боевую часть беспилотника.
«Судя по размеру воронки, возможно, доработали БЧ до более высоких значений, не кустарно прикрепить синей изолентой ФАБ-100. И мелькали упоминания, что работы проводились на базе "Рамштайн", и там ещё до 50 таких аппаратов. В принципе, ничего такого, что нельзя было ожидать, наше РЭБ сработало, но лучше бы, конечно, физически в воздухе взорвать. Повезло, что не на жилой дом с людьми упала», — указал Васильев.
Он отметил, что стоит ждать массированных ударов украинскими дальнобойными дронами.
«Возможно, это как раз была проверка новой модификации переделки "Стрижа", возможно, и с задачей вскрытия нашей ПВО. Поэтому ПВО должны ставить задачу не просто приземлить куда попало, как ПВО ВСУ, которым по фиг, что ракета в жилой дом может попасть (для украинской пропаганды даже лучше, чем больше крови и трагедий, тем сильнее цепляет эмоции людей), а добиваться уничтожения в полёте, в воздухе. Ну и быть готовыми к массовому удару функциональных аналогов Гераней, которые ВСУ тоже активно готовят, возможно синхронно со своим "наступом"», — подчеркнул Васильев.
Ранее украинские дроны на базе советского БПЛА «Стриж» долетали до аэродрома «Энгельс» под Саратовом, а также до Республики Адыгея.
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Спецназ на мясо
Украина начала перебрасывать в Артёмовск подразделения спецназа, сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Резидент».
«Наш источник в ОП рассказал, что [президент Украины Владимир] Зеленский потребовал от [командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра] Сырского удержать Бахмут любыми силами и усилить гарнизон в городе самыми подготовленными подразделениями ВСУ, в первую очередь военным спецназом», — отмечалось в сообщении канала.
При этом канал обратил внимание на прозвучавшие в последнее время заявления украинских властей о необходимости жёсткого контроля информации, в т. ч. и о необходимости бороться с её утечками.
«Битва за Бахмут (украинское название Артёмовска. — Ред.) — основная тема для Офиса президента, Генштаб отправил элитные подразделения для защиты города, что позволило частично стабилизировать ситуацию. Любые заявления и комментарии будут жестко фильтровать, чтобы не дискредитировать власть. План Сырского с фланговыми ударами не учитывал погодных условий, из-за чего резервы накопленные в Константиновке/Славянске/Северске, не могут принять участие в сражение за Бахмут», — сообщил канал.
При этом ранее, ещё до начала СВО, украинские спецназовцы не раз жаловались, что их используют как пехоту, что приводило к большим потерям и, по сути, являлось бессмысленным.
Как сообщил другой популярный на Украине телеграм-канал — «Женщина с косой» — власти страны будут жёстко контролировать информацию о состоянии дел в Артёмовске.
«В кулуарах пошли слухи, что комментировать военный кейс запретили, так как наступления на Бахмут может не произойти и город, возможно, падет в течение 2 недель, в момент когда на востоке будет стоять дождливая погода. Все же понимают, что падение Бахмута отразится на имидже Президента, а чтобы этого не было, надо запретить всем обсуждать этот кейс», — указывалось в публикации канала.
В самом городе идут тяжёлые бои.
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Ситуация в Авдеевке
Из Авдеевки будут эвакуированы работники коммунальных служб, заявил глава украинской Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в соцсетях.
«Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов <...> Поэтому принято непростое решение об эвакуации из Авдеевки остальных наших героев — коммунальщиков, которые хоть как-то пытались поддерживать чистоту и жизнедеятельность города», — сообщил Барабаш.
Он отметил, что настоятельно рекомендует уезжать из Авдеевки.
В своём видеообращении он также заявил, что в городе отключат мобильную связь, объяснив это в том числе и тем, что среди местного населения есть те, кто поддерживает Россию.
«Будем выключать мобильную связь в городе, потому что, к сожалению, как показывает практика, это является минусом для всего города, потому что находятся не очень украинцы, которые сдают, рассказывают... Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней — и некому будет обслуживать генераторы, запускать мобильную вышку», — заявил Барабаш.
О тяжести положения украинских военных в Авдеевке сообщают и популярные в стране телеграм-каналы.
«Наш источник сообщает, что на Авдеевском направлении были расположены самые опытные бойцы и подразделения. Но сейчас ситуация меняется, перекидывают резервы, так как там ВСУ несут большие потери из-за того, что ВС РФ применяет по украинским укрепрайонам планирующие авиационные бомбы, которые разносят все позиции в хлам, а взрывная волна такой силы, что выжить порой нереально даже в хорошем глубоком окопе на дальнем расстоянии от эпицентра взрыва. На последнем селекторном совещании в Офисе президента ГУР докладывало, что западные партнеры сообщили, что у россиян цель — взять в окружение Авдеевку раньше, чем Бахмут. По нашим данным, потери ВСУ на авдеевском направлении, около сотни человек в день», — сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный».
Под городом продолжаются бои.