Рогов рассказал, как киевские власти "кошмарят" жителей подконтрольной им части Запорожской области
08:30 27.03.2023 (обновлено: 08:41 27.03.2023)
Киевские власти в подконтрольной им части Запорожской области усилили репрессии в отношении местных жителей. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 27 марта РИА Новости
"Режим (Владимира) Зеленского усилил карательные меры и репрессии в отношении местных жителей. Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться. Они больше не сидят как загнанные в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики", — объяснил Рогов.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают удерживать его центр — город Запорожье.
Вчера, 12:04Рогов: житель Запорожской области дал вооружённый отпор обидчикам из ВСУЖитель города Гуляйполе в контролируемом киевским режимом части Запорожской области дал отпор пытавшимся избить его военным киевского режима. Об этом сообщил РИА Новости 26 марта председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов