https://ukraina.ru/20230327/1044740932.html

Рогов рассказал, как киевские власти "кошмарят" жителей подконтрольной им части Запорожской области

Рогов рассказал, как киевские власти "кошмарят" жителей подконтрольной им части Запорожской области - 27.03.2023 Украина.ру

Рогов рассказал, как киевские власти "кошмарят" жителей подконтрольной им части Запорожской области

Киевские власти в подконтрольной им части Запорожской области усилили репрессии в отношении местных жителей. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 27 марта РИА Новости

2023-03-27T08:30

2023-03-27T08:30

2023-03-27T08:41

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владимир рогов

киев

запорожская область

жители

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"Режим (Владимира) Зеленского усилил карательные меры и репрессии в отношении местных жителей. Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться. Они больше не сидят как загнанные в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики", — объяснил Рогов.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают удерживать его центр — город Запорожье.

https://ukraina.ru/20230326/1044728033.html

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2023

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новости, владимир рогов, киев, запорожская область, жители