Рогов рассказал, как киевские власти "кошмарят" жителей подконтрольной им части Запорожской области - 27.03.2023 Украина.ру
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Рогов рассказал, как киевские власти "кошмарят" жителей подконтрольной им части Запорожской области
Рогов рассказал, как киевские власти "кошмарят" жителей подконтрольной им части Запорожской области - 27.03.2023 Украина.ру
Рогов рассказал, как киевские власти "кошмарят" жителей подконтрольной им части Запорожской области
Киевские власти в подконтрольной им части Запорожской области усилили репрессии в отношении местных жителей. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 27 марта РИА Новости
2023-03-27T08:30
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новости
владимир рогов
киев
запорожская область
жители
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"Режим (Владимира) Зеленского усилил карательные меры и репрессии в отношении местных жителей. Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться. Они больше не сидят как загнанные в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики", — объяснил Рогов.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают удерживать его центр — город Запорожье.
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новости, владимир рогов, киев, запорожская область, жители
Новости, Владимир Рогов, Киев, Запорожская область, жители

Рогов рассказал, как киевские власти "кошмарят" жителей подконтрольной им части Запорожской области

08:30 27.03.2023 (обновлено: 08:41 27.03.2023)
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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Киевские власти в подконтрольной им части Запорожской области усилили репрессии в отношении местных жителей. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 27 марта РИА Новости
"Режим (Владимира) Зеленского усилил карательные меры и репрессии в отношении местных жителей. Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться. Они больше не сидят как загнанные в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики", — объяснил Рогов.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают удерживать его центр — город Запорожье.
- РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Вчера, 12:04
Рогов: житель Запорожской области дал вооружённый отпор обидчикам из ВСУЖитель города Гуляйполе в контролируемом киевским режимом части Запорожской области дал отпор пытавшимся избить его военным киевского режима. Об этом сообщил РИА Новости 26 марта председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов
 
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