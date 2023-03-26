Политолог объяснил решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия - 26.03.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия
Политолог объяснил решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия - 26.03.2023 Украина.ру
Политолог объяснил решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия
Размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии необходимо в качестве эффективного уравновешивающего ответа на множественные провокаций НАТО в ходе спецоперации. Об этом заявил 25 марта РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш
2023-03-26T11:00
2023-03-26T11:00
новости
спецоперация
белоруссия
владимир путин
ядерное оружие
нато
киевский режим
финляндия
эксперт
сша
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении ТЯО в Белоруссии без нарушения маждународных обязательств. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии своё ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями. По его словам, строительство хранилища для ТЯО в Белоруссии будет закончено 1 июля.В беседе с агентством эксперт указал, что в размещении ядерного оружия не было ьы никакой необходимости, если бы не концентрация вооруженных сил НАТО на границах Белоруссии, и если бы не британская решение о поставках снарядов с урановым сердечником киевскому режиму.По словам Коктыша, данный шаг будет оказывать сдерживающее воздействие на Киев и на страны НАТО, а также усилит настрения жителей Финляндии против вступления этой страны в западный военный блок.
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новости, спецоперация, белоруссия, владимир путин, ядерное оружие, нато, киевский режим, финляндия, эксперт, сша, риа новости
Новости, Спецоперация, Белоруссия, Владимир Путин, Ядерное оружие, НАТО, киевский режим, Финляндия, эксперт, США, РИА Новости

Политолог объяснил решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия

11:00 26.03.2023
 
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Размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии необходимо в качестве эффективного уравновешивающего ответа на множественные провокаций НАТО в ходе спецоперации. Об этом заявил 25 марта РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении ТЯО в Белоруссии без нарушения маждународных обязательств. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии своё ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетиями. По его словам, строительство хранилища для ТЯО в Белоруссии будет закончено 1 июля.
В беседе с агентством эксперт указал, что в размещении ядерного оружия не было ьы никакой необходимости, если бы не концентрация вооруженных сил НАТО на границах Белоруссии, и если бы не британская решение о поставках снарядов с урановым сердечником киевскому режиму.

А так уже было ясно, что все агрессивные ходы стран — членов блока НАТО порождают необходимость не в пиарном или чисто декларативном ответе, а во вполне реальной и действенной реакции Москвы

Кирилл Коктыш
Доцент кафедры политической теории МГИМО
По словам Коктыша, данный шаг будет оказывать сдерживающее воздействие на Киев и на страны НАТО, а также усилит настрения жителей Финляндии против вступления этой страны в западный военный блок.
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22 марта, 13:44
"И вы это знаете": Лукашенко рассказал, каким будет ответ на поставку Киеву снарядов с обедненным ураномПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в том, что Британия решится поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, поскольку "ответ будет страшным". Об этом 22 марта сообщила БЕЛТА
 
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