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Композитор Лист был влюблен в мелодику украинских песен и княгиню с Винничины

Композитор Лист был влюблен в мелодику украинских песен и княгиню с Винничины - 25.03.2023 Украина.ру

Композитор Лист был влюблен в мелодику украинских песен и княгиню с Винничины

В 1847 году прославленный венгерский композитор и пианист-виртуоз Ференц Лист побывал в Российской империи, на Украине, и на долгие годы влюбился в эти места.

2023-03-25T07:27

2023-03-25T07:27

2023-03-25T07:27

эксклюзив

композитор

украина

песни

винница

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Впрочем, любовь его была связана не только с живописными киевскими берегами Днепра и мелодичными казацкими песнями, но и с несколькими бурными романами, которые пылкий композитор успел пережить за несколько лет, проведенных в Малороссии.Украинская народная песня "Віють вітри, віють буйні", услышанная им в Киеве в исполнении слепой бедной бандуристки, послужила вдохновением к созданию нескольких фортепианных и симфонических произведений венгерского романтика.Сегодня Листа назвали бы "модником". С жаром композитор приветствовал все новое и непривычное, все популярные тенденции, потрясавшие музыкальный мир романтической Европы. По континенту неслась так называемая "весна народов", вдохновленные которой, композиторы Германии, Чехии, Польши, Венгрии, Словакии, Австрии – представители титульных народов империй, и народов ими порабощенных собирали весь фольклор, все многовековые наработки народного творчества и превращали их в академические произведения, звучащие при императорских дворах. Словно Шуберт или Дворжак, Лист также объездил половину Восточной Европы в поисках народных мотивов.Мелодика Западной Европы исторически связана с танцем, Восточной – с песней. Украинская песня, услышанная Листом в его путешествии, потрясла композитора. На Украине им были написаны цикл фортепианных пьес "Колоски, собранные после жатвы в Воронинцах", в который вошли миниатюры, основанные на народных жанровых мелодиях (в частности, песнях, которые историки приписывают полулегендарной украинской песеннице Марусе Чурай), и симфоническая поэма "Мазепа". Жанр сифмоническая поэма, к слову, был изобретен именно Листом. Неоднозначную и трагическую трактовку судьбы гетмана-изменника Ивана Мазепы западноевропейским романтикам подарил Вольтер, записавший трогательную историю его любви с женой польского шляхтича. История Северной войны и сотрудничества гетмана с Карлом XII традиционно отходит на второй план – он интересен романтикам как страдающий, одинокий, влюбленный герой.Героика бетховенского "Эгмонта", звучащая в поэме Листа, была вдохновлена не только Байроном, но и стихотворением Виктора Гюго, опубликованном в цикле "Восточные мотивы" в 1829 году, годом позднее "Полтавы" Пушкина. Лист трактует образ Мазепы как влюбленного героя, пережившего тяжелые удары судьбы, и композитор сам знал толк в изысканных любовных историях.Композитор посетил не только Киев. Его концерты состоялись в Немирове, Житомире, Одессе, Бердичеве, Николаеве, Елисаветграде (сейчас – Кировоград или Кропивницкий с 2016 года), Каменце-Подольском, Черновцах. Вариации на тему "Віють вітри", сыгранные им в Киеве, стали началом истории любви – одна из самых знатных и богатых помещиц Правобережной Украины – замужняя княгиня Каролина Сайн-Витгенштейн пожертвовала на концерт композитора баснословную сумму, после чего возлюбленные поселились в ее имении Вронинцы (сейчас – Винницкая область).Турне Листа по западным территориям Российской империи должно было окончиться концертом в Елисаветграде, и композитор возлагал на него большие надежды: выступление должен был посетить сам император Николай I, у которого он мечтал попросить развод для княгини, но… Император не приехал, в Лист снова влюбился.Впрочем, в самом Кировограде, эта история существует в виде городской легенды – будто бы новой возлюбленной Лист стала 16-ти летняя дочка местного промышленника, которой он, после первой же встречи, сделал предложение. Композитор просил девушку прийти на заключительный концерт турне с алой розой, если она согласна выйти за него замуж, или с белой – если ее ответ "нет". Девушка уже была сосватана, поэтому пришла с розой белой, а вскоре, выйдя замуж, умерла от тяжелой болезни.В Кировограде знают – юная возлюбленная Листа жила в историческом особняке, в котором сейчас располагается городское управление Службы безопасности Украины (СБУ). Говорят, призрак девушки часто ходит по зданию, наводя ужас на правоохранителей и рыдая о своей загубленной судьбе.

https://ukraina.ru/20221029/1040272566.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, композитор, украина, песни, винница