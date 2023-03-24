"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги - 24.03.2023 Украина.ру
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"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги - 24.03.2023 Украина.ру
"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
Информагентство "Союз православных журналистов" опубликовало видео, где иерархов УПЦ МП, прибывших в Офис Владимира Зеленского и требовавших личной встречи с ним, демонстративно не приняли, а после трех часов ожидания прогнали сиренами тревоги. В их защиту выступил украинский боксер Василий Ломаченко, распространивший ролик в своих соцсетях
2023-03-24T09:58
2023-03-24T09:58
новости
новости украины
украина
упц
владимир зеленский
офис президента
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Среди представителей духовенства, пытавшихся поговорить с Зеленским были митрополит Онуфрий, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь), митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).Отношение к ним со стороны Зеленского в УПЦ оценили как "показательное унижение миллионов верующих" и констатировали, что это событие "войдет в историю как позор власти" по отношению к церкви.Этот ролик уже не первый, который боксер Ломаченко размещает в своих соцсетях. Несколько дней назад он показал подписчикам обращение митрополита Антония (Паканича) о притеснениях Украинской Православной Церкви, за что украинские "патриоты" начали травлю спортсмена.Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", которому принадлежит здание церкви, 10 марта обязал монахов Киевской духовной академии канонической УПЦ покинуть лавру до 29 марта.Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором попросил сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре однако не получив ответа отправились в резиденцию Зеленского.Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что исключение будет сделано только в том случае, если монахи перейдут в раскольническую ПЦУ, что является грубейшим незаконным вмешательством государства в дела церкви.Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в прошлом году. В качестве цели было заявлено расширение полномочий службы, которые будут гарантировать "духовную независимость Украины".Первым делом был опубликован санкционный список из нескольких десятков священников, кому грозит блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов" сроком на 5 лет.Кроме того, храмы постоянно обыскивают сотрудники СБУ на предмет хранящихся внутри "предметов Русского мира". Священнослужители попадают в застенки СБУ, а также сталкиваются с бесчинствами националистов, которых власти Украины использую для внесудебных расправ над священниками.Один из священнослужителей УПЦ рассказал, что резкий интерес СБУ к патриархату связан с тем, что ведомство возглавил Василий Малюк, который в отличие от своего предшественника Ивана Баканова не является прихожанином УПЦ.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре, однако реакции пока не последовало.
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новости, новости украины, украина, упц, владимир зеленский, офис президента
Новости, Новости Украины, Украина, УПЦ, Владимир Зеленский, Офис президента

"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги

09:58 24.03.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Митрополит Антоний
- РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Митрополит Антоний
Читать в
Информагентство "Союз православных журналистов" опубликовало видео, где иерархов УПЦ МП, прибывших в Офис Владимира Зеленского и требовавших личной встречи с ним, демонстративно не приняли, а после трех часов ожидания прогнали сиренами тревоги. В их защиту выступил украинский боксер Василий Ломаченко, распространивший ролик в своих соцсетях
"Иисус же говорил: Отче! Прости им, ибо не знают, что делают. Мир всем! С Богом!" - подписал видео боксер.
Среди представителей духовенства, пытавшихся поговорить с Зеленским были митрополит Онуфрий, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь), митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).
Отношение к ним со стороны Зеленского в УПЦ оценили как "показательное унижение миллионов верующих" и констатировали, что это событие "войдет в историю как позор власти" по отношению к церкви.
Этот ролик уже не первый, который боксер Ломаченко размещает в своих соцсетях. Несколько дней назад он показал подписчикам обращение митрополита Антония (Паканича) о притеснениях Украинской Православной Церкви, за что украинские "патриоты" начали травлю спортсмена.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", которому принадлежит здание церкви, 10 марта обязал монахов Киевской духовной академии канонической УПЦ покинуть лавру до 29 марта.
Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором попросил сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре однако не получив ответа отправились в резиденцию Зеленского.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что исключение будет сделано только в том случае, если монахи перейдут в раскольническую ПЦУ, что является грубейшим незаконным вмешательством государства в дела церкви.
Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в прошлом году. В качестве цели было заявлено расширение полномочий службы, которые будут гарантировать "духовную независимость Украины".
Первым делом был опубликован санкционный список из нескольких десятков священников, кому грозит блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов" сроком на 5 лет.
Кроме того, храмы постоянно обыскивают сотрудники СБУ на предмет хранящихся внутри "предметов Русского мира". Священнослужители попадают в застенки СБУ, а также сталкиваются с бесчинствами националистов, которых власти Украины использую для внесудебных расправ над священниками.
Один из священнослужителей УПЦ рассказал, что резкий интерес СБУ к патриархату связан с тем, что ведомство возглавил Василий Малюк, который в отличие от своего предшественника Ивана Баканова не является прихожанином УПЦ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре, однако реакции пока не последовало.
 
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