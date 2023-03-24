https://ukraina.ru/20230324/1044690995.html

МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта

МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта - 24.03.2023 Украина.ру

МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта

Украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе Орехова. Словакия передала Украине МиГ-29 под унизительную для западных украинцев песню. На Харьковщине уничтожили группу украинских диверсантов

2023-03-24T09:28

2023-03-24T09:28

2023-03-24T10:46

хроники

эксклюзив

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О подготовке украинского прорыва сообщил председатель «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».«Боевики ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов на Запорожье. Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем», — заявил Рогов.Он подчеркнул, что наступление может начаться уже в ближайшие дни, на это указывают темпы переброски и усиления украинской группировки.При этом, указал Рогов, в Запорожской области готовятся встретить противника во всеоружии.Ранее в комментарии РИА «Новости» представитель добровольческого батальона «Шторм Осетия» сообщил, что российские силы на Запорожском направлении за последние пять дней отразили две попытки прорыва украинских войск.В ночь на 16 марта стало известно о попытках ВСУ наступать на Запорожском направлении.«Сегодня вечером ВСУ предприняли попытку атаковать позиции наших защитников в районе населённого пункта Работино. Благодаря грамотным действиям военнослужащих ВС РФ, бдительно несущих службу на своих позициях, украинская провокация была отражена. Противник понёс потери в личном составе, уничтожено пять танков и два БТР, оставшиеся в живых нацисты, входящие в состав группы прорыва были вынуждены откатиться на исходные позиции. Благодаря грамотным и уверенным действиям солдат и офицеров 291-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й Армии, враг в очередной раз был разбит, потерь занимаемых рубежей не допущено», — отмечал, в частности, телеграм-канал «Запорожский фронт».Он также опубликовал видео украинского наступления.Видео 18+Практически одновременно украинский медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил о наступлении ВСУ под Пологами.«На Пологах, как мне сообщают с места, попытка прорыва ВСУ. 3 танка, 3–4 БМП и около 50 чел. пошли в атаку, и успешно. Проверяем», — отметил он.Позже, однако, Шарий указал, что попытка ВСУ не увенчалась успехом.Военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также сообщил о боях под Пологами, поправив некоторых коллег.«Лента пестрит сообщениями о бое под Пологами (Запорожье). Почему-то все пишут, что атаку отбивает 219-й полк, которого в 42-й дивизии нет. Атаку отражает героический 291-й полк, которому мы с Админом имели честь помогать осенью прошлого года. Уверен, враг там не пройдёт», — написал он в своём телеграм-канале.Позже проект «Рыбарь» собрал все данные о попытке украинского контрнаступления в Запорожской области.Сегодня украинские подразделения после артиллерийской и авиационной подготовки предприняли попытку наступления на позиции российских войск на Пологовском и Ореховском участках. Северо-западнее Пологов ВСУ на нескольких единицах бронетехники попытались штурмовать оборонительные рубежи 291-го мотострелкового полка 42-й мсд и 22-й бригады спецназа ВС РФ. Атака была отбита российскими бойцами при поддержке расчетов ПТРК и артиллерии. ВСУ потеряли два танка и две БМП. Также украинские штурмовые отряды атаковали рубежи обороны 70-й мсп 42-й мотострелковой дивизии под Новоданиловкой на Ореховском участке на нескольких танках. Ударами артиллерии и минометов было уничтожено четыре танка, а личный состав ВСУ убит», — сообщил тогда проект.По его оценке, в результате попытки контрнаступления ВСУ потеряли более 40 человек убитыми и не менее восьми единиц бронетехники.При этом разные источники сообщают о подготовке Украиной контрнаступления в ближайшее время.МиГ-29 и унижениеСловакия передала первые четыре МиГ-29 Украине, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь в соцсетях.«Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию и благополучно переданы вооруженным силам Украины», — написал он.По его словам, остальные самолёты прибудут на Украину в ближайшее время.Ранее и. о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер сообщил, что его страна передаст Украине 13 таких самолётов.При этом на видео, выложенном Надем, звучит песня «Гей, соколы!» на словацком. Словацкие военные обратились к самолётам, пожелав им помогать украинским военным.Между тем, песня «Гей, соколы!» имеет двоякое значение. Так, она считается гимном «кресовяков» — польского населения, в т. ч. и «осадников»-колонистов, земель Западной Украины и Западной Белоруссии.«Песня "Гей, соколы!" для нас, украинцев в Польше, имеет имперский, ревизионистский характер. Во время украинских мероприятий в Польше её не поют. Разве что её может исполнить какой-то коллектив с Украины, однако публика этого не одобряет. Поляки трактуют эту песню как выражение тоски по утраченным после Второй мировой войны "раем" на украинских землях. Наши соотечественники с Украины, наверное, недостаточно это понимают. Замечают исключительно музыкальные ценности, а там, к сожалению, есть "кресовая" идеология. Песня "Гей, соколы!" не может стать мостом сближения между поляками и украинцами. В своё время известная польская певица Марыля Родович предлагала, чтобы эта песня стала гимном проведённого в Польше и на Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Так не случилось. Песня "Калинка" — русская, и она будет такой, хотя воспевает калину — символ Украины», — отмечал в интервью фольклористу Богдану Гальчаку глава Украинского исторического общества Польши Роман Дрозд.При этом часть земель современной Украины — Закарпатье — в период между мировыми войнами входила также в состав Чехословакии.Примечательно также, что Словакия поставляет Миг-29 Украине совместно с Польшей. При этом поляки предоставят Украине ещё больше таких самолётов — 20 единиц. Таким образом, общее количество переданных «братьями-славянами» Киеву самолётов составит авиаполк.Уничтожение диверсантовРоссийские военные обнаружили и уничтожили две украинские разведывательно-диверсионные группы на Купянском направлении в Харьковской области, сообщил РИА «Новости» офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.«В течение дня на Купянском направлении группировкой войск "Запад" вскрыты и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — отметил он.Также расчёты орудий «Гиацинт» сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного в Купянском районе, а батарея 120-миллиметровых минометов «Сани» уничтожила склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Кисловка.Ранее британское издание The Times сообщило, что диверсанты из спецподразделения МВД Украины «Тор» корректируют сброс бомб на Донбасс при помощи спутников ЦРУ.«Мы выбираем цели в программе. Там их может разместить как спутник ЦРУ, так и наши собственные спутники, за которые платят наши волонтеры», — заявил изданию командир подразделения.При этом основное число задач диверсионного отряда связано со сбрасыванием бомб и корректировкой артиллерийского огня.

https://ukraina.ru/20230323/1044684692.html

https://ukraina.ru/20230323/1044668750.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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