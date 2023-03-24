МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
09:28 24.03.2023 (обновлено: 10:46 24.03.2023)
Украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе Орехова. Словакия передала Украине МиГ-29 под унизительную для западных украинцев песню. На Харьковщине уничтожили группу украинских диверсантов
О подготовке украинского прорыва сообщил председатель «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».
«Боевики ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов на Запорожье. Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем», — заявил Рогов.
Он подчеркнул, что наступление может начаться уже в ближайшие дни, на это указывают темпы переброски и усиления украинской группировки.
При этом, указал Рогов, в Запорожской области готовятся встретить противника во всеоружии.
Ранее в комментарии РИА «Новости» представитель добровольческого батальона «Шторм Осетия» сообщил, что российские силы на Запорожском направлении за последние пять дней отразили две попытки прорыва украинских войск.
В ночь на 16 марта стало известно о попытках ВСУ наступать на Запорожском направлении.
«Сегодня вечером ВСУ предприняли попытку атаковать позиции наших защитников в районе населённого пункта Работино. Благодаря грамотным действиям военнослужащих ВС РФ, бдительно несущих службу на своих позициях, украинская провокация была отражена. Противник понёс потери в личном составе, уничтожено пять танков и два БТР, оставшиеся в живых нацисты, входящие в состав группы прорыва были вынуждены откатиться на исходные позиции. Благодаря грамотным и уверенным действиям солдат и офицеров 291-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й Армии, враг в очередной раз был разбит, потерь занимаемых рубежей не допущено», — отмечал, в частности, телеграм-канал «Запорожский фронт».
Он также опубликовал видео украинского наступления.
Видео 18+
Практически одновременно украинский медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил о наступлении ВСУ под Пологами.
«На Пологах, как мне сообщают с места, попытка прорыва ВСУ. 3 танка, 3–4 БМП и около 50 чел. пошли в атаку, и успешно. Проверяем», — отметил он.
Позже, однако, Шарий указал, что попытка ВСУ не увенчалась успехом.
Военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также сообщил о боях под Пологами, поправив некоторых коллег.
«Лента пестрит сообщениями о бое под Пологами (Запорожье). Почему-то все пишут, что атаку отбивает 219-й полк, которого в 42-й дивизии нет. Атаку отражает героический 291-й полк, которому мы с Админом имели честь помогать осенью прошлого года. Уверен, враг там не пройдёт», — написал он в своём телеграм-канале.
Позже проект «Рыбарь» собрал все данные о попытке украинского контрнаступления в Запорожской области.
Сегодня украинские подразделения после артиллерийской и авиационной подготовки предприняли попытку наступления на позиции российских войск на Пологовском и Ореховском участках. Северо-западнее Пологов ВСУ на нескольких единицах бронетехники попытались штурмовать оборонительные рубежи 291-го мотострелкового полка 42-й мсд и 22-й бригады спецназа ВС РФ. Атака была отбита российскими бойцами при поддержке расчетов ПТРК и артиллерии. ВСУ потеряли два танка и две БМП. Также украинские штурмовые отряды атаковали рубежи обороны 70-й мсп 42-й мотострелковой дивизии под Новоданиловкой на Ореховском участке на нескольких танках. Ударами артиллерии и минометов было уничтожено четыре танка, а личный состав ВСУ убит», — сообщил тогда проект.
По его оценке, в результате попытки контрнаступления ВСУ потеряли более 40 человек убитыми и не менее восьми единиц бронетехники.
При этом разные источники сообщают о подготовке Украиной контрнаступления в ближайшее время.
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МиГ-29 и унижение
Словакия передала первые четыре МиГ-29 Украине, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь в соцсетях.
«Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию и благополучно переданы вооруженным силам Украины», — написал он.
По его словам, остальные самолёты прибудут на Украину в ближайшее время.
Ранее и. о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер сообщил, что его страна передаст Украине 13 таких самолётов.
При этом на видео, выложенном Надем, звучит песня «Гей, соколы!» на словацком.
Словацкие военные обратились к самолётам, пожелав им помогать украинским военным.
Между тем, песня «Гей, соколы!» имеет двоякое значение. Так, она считается гимном «кресовяков» — польского населения, в т. ч. и «осадников»-колонистов, земель Западной Украины и Западной Белоруссии.
«Песня "Гей, соколы!" для нас, украинцев в Польше, имеет имперский, ревизионистский характер. Во время украинских мероприятий в Польше её не поют. Разве что её может исполнить какой-то коллектив с Украины, однако публика этого не одобряет. Поляки трактуют эту песню как выражение тоски по утраченным после Второй мировой войны "раем" на украинских землях. Наши соотечественники с Украины, наверное, недостаточно это понимают. Замечают исключительно музыкальные ценности, а там, к сожалению, есть "кресовая" идеология. Песня "Гей, соколы!" не может стать мостом сближения между поляками и украинцами. В своё время известная польская певица Марыля Родович предлагала, чтобы эта песня стала гимном проведённого в Польше и на Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Так не случилось. Песня "Калинка" — русская, и она будет такой, хотя воспевает калину — символ Украины», — отмечал в интервью фольклористу Богдану Гальчаку глава Украинского исторического общества Польши Роман Дрозд.
При этом часть земель современной Украины — Закарпатье — в период между мировыми войнами входила также в состав Чехословакии.
Примечательно также, что Словакия поставляет Миг-29 Украине совместно с Польшей. При этом поляки предоставят Украине ещё больше таких самолётов — 20 единиц. Таким образом, общее количество переданных «братьями-славянами» Киеву самолётов составит авиаполк.
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Уничтожение диверсантов
Российские военные обнаружили и уничтожили две украинские разведывательно-диверсионные группы на Купянском направлении в Харьковской области, сообщил РИА «Новости» офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.
«В течение дня на Купянском направлении группировкой войск "Запад" вскрыты и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — отметил он.
Также расчёты орудий «Гиацинт» сорвали переброску резервов украинских войск в районе Двуречного в Купянском районе, а батарея 120-миллиметровых минометов «Сани» уничтожила склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Кисловка.
Ранее британское издание The Times сообщило, что диверсанты из спецподразделения МВД Украины «Тор» корректируют сброс бомб на Донбасс при помощи спутников ЦРУ.
«Мы выбираем цели в программе. Там их может разместить как спутник ЦРУ, так и наши собственные спутники, за которые платят наши волонтеры», — заявил изданию командир подразделения.
При этом основное число задач диверсионного отряда связано со сбрасыванием бомб и корректировкой артиллерийского огня.