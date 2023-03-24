Американцы предложили "расчленить" Украину

"Украина как государство должна быть распущена и расчленена. Все к востоку от Днепра должно отойти к России, а все к западу от Днепра — к Польше. Исторически Россия и Польша контролировали то, что сейчас называется Украиной, большую часть последних 700 лет", "Украина не победит. Угадайте, куда пойдут все американские денежные вложения в Украину?", "Как хорошо, что мы не можем победить в этой войне. США сейчас стали представлять не свободу и добро, а ложь и коррупцию", "И когда Россия будет праздновать победу, Запад останется без оружия…", - написали пользователи в комментариях к материалу.