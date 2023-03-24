Американцы предложили "расчленить" Украину
08:40 24.03.2023 (обновлено: 08:58 24.03.2023)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читатели американского издания The American Thinker на днях поддержали позицию политолога Дэвида Голдмана, предрекшего поражение Украины в конфликте с Россией
Издание опубликовало пересказ статьи в Asia Times, где Голдман предрекает Киеву поражение из-за превосходства России и неспособности Запада предоставить достаточно ресурсов для продолжения боевых действий.
Политолог также сослался на мнение одного из участников недавнего закрытого совещания американской военно-политической верхушки, который предположил, что Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется принять мирный план, подготовленный Китаем.
"Украина как государство должна быть распущена и расчленена. Все к востоку от Днепра должно отойти к России, а все к западу от Днепра — к Польше. Исторически Россия и Польша контролировали то, что сейчас называется Украиной, большую часть последних 700 лет", "Украина не победит. Угадайте, куда пойдут все американские денежные вложения в Украину?", "Как хорошо, что мы не можем победить в этой войне. США сейчас стали представлять не свободу и добро, а ложь и коррупцию", "И когда Россия будет праздновать победу, Запад останется без оружия…", - написали пользователи в комментариях к материалу.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
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