https://ukraina.ru/20230324/1044689102.html
Большинство стран против антироссийских санкций — Forbes
Большинство стран против антироссийских санкций — Forbes - 24.03.2023 Украина.ру
Большинство стран против антироссийских санкций — Forbes
В условиях западных санкций против России мир разделился на два блока – поддерживающих санкции и их противников, при этом в число последних входит большинство стран мира. Такое мнение 23 марта высказал экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в своей статье для Forbes
2023-03-24T08:02
2023-03-24T08:02
2023-03-24T08:16
нефть
россия
санкции
новости
запад
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"Для активно развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай или ЮАР, одинаково важно как обезопасить себя вестернизации, грозящей гегемонией Запада в международных финансовых институтах, так и поддерживать продуктивные отношения с такими выгодными партнерами, как Россия" - написал автор статьи.Хотя роль доллара как международной резервной валюты в ближайшее время не изменится, процесс бифуркации мировой экономики уже начался, считает Доши."Сейчас мы являемся свидетелями появления финансовых блоков в торговле, инвестициях, финансах и кредитовании, базирующихся на сырьевой основе. Этому будут способствовать новые финансовые институты, такие как Новый банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций Китая, а также более широкое использование , в региональной торговле энергоносителями валют, отличных от доллара США. Москва и Пекин работают над созданием международной резервной валюты и интегрированной системы межбанковских расчетов на основе товарной корзины валют БРИКС для противодействия западным финансовым санкциям, - отметил автор.Также экономист сделал ряд прогнозов касательно того, как текущая ситуация на рынке энергоносителей повлияет на мир.Европа, убежден автор, навсегда лишилась дешевого российского газа, в связи с чем ЕС будет обречен на деиндустриализацию и весомое падение уровня жизни. Этим, по его мнению, воспользуются США, продавая свои энергоносители по высокой цене и превращая ЕС в своего вассала. В то же время для развивающихся стран будет выгодно стремиться к сотрудничеству с Россией и Китаем.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).
https://ukraina.ru/20230323/1044684234.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нефть, россия, санкции, новости, запад
Большинство стран против антироссийских санкций — Forbes
08:02 24.03.2023 (обновлено: 08:16 24.03.2023)
В условиях западных санкций против России мир разделился на два блока – поддерживающих санкции и их противников, при этом в число последних входит большинство стран мира. Такое мнение 23 марта высказал экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в своей статье для Forbes
"Для активно развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай или ЮАР, одинаково важно как обезопасить себя вестернизации, грозящей гегемонией Запада в международных финансовых институтах, так и поддерживать продуктивные отношения с такими выгодными партнерами, как Россия" - написал автор статьи.
Хотя роль доллара как международной резервной валюты в ближайшее время не изменится, процесс бифуркации мировой экономики уже начался, считает Доши.
"Сейчас мы являемся свидетелями появления финансовых блоков в торговле, инвестициях, финансах и кредитовании, базирующихся на сырьевой основе. Этому будут способствовать новые финансовые институты, такие как Новый банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций Китая, а также более широкое использование , в региональной торговле энергоносителями валют, отличных от доллара США. Москва и Пекин работают над созданием международной резервной валюты и интегрированной системы межбанковских расчетов на основе товарной корзины валют БРИКС для противодействия западным финансовым санкциям, - отметил
автор.
Также экономист сделал ряд прогнозов касательно того, как текущая ситуация на рынке энергоносителей повлияет на мир.
Европа, убежден автор, навсегда лишилась дешевого российского газа, в связи с чем ЕС будет обречен на деиндустриализацию и весомое падение уровня жизни. Этим, по его мнению, воспользуются США, продавая свои энергоносители по высокой цене и превращая ЕС в своего вассала. В то же время для развивающихся стран будет выгодно стремиться к сотрудничеству с Россией и Китаем.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).