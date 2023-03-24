https://ukraina.ru/20230324/1044688759.html

В Японии директор школы уволился на фоне скандала из-за украинских беженцев

В Японии директор школы уволился на фоне скандала из-за украинских беженцев - 24.03.2023 Украина.ру

В Японии директор школы уволился на фоне скандала из-за украинских беженцев

Президент школы японского языка Nippon в префектуре Гумма Масуми Симидзу ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его критикой в адрес украинских беженцев. Об этом 23 марта сообщило издание Asahi Shimbun

2023-03-24T07:52

2023-03-24T07:52

2023-03-24T08:04

япония

школа

беженцы

новости

увольнение

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Ранее Симидзу раскритиковал обучающихся там украинцев, назвав их "элитными беженцами". С мая 2022 года школа приняла 38 студентов с Украины, конфликт произошел, когда руководство заведения потребовало от них оплатить обучение, хотя изначально было обещано, что оно будет бесплатным.Симидзу отметил, что данное предложение было временным и рассчитано только на то время, пока студенты не станут финансово независимыми, а не на шесть месяцев или год, как утверждают украинцы.Экс-директор школы назвал украинских студентов "аристократами-беженцами", "привилегированным классом просителей убежища", которые пользуются налоговыми льготами, включая бесплатное жилье, в то время как студенты из Азии обеспечивают себя сами.Как отмечает издание, Симидзу отказался извиняться за свои комментарии, указав, что власти префектуры делают для поддержки украинцев "гораздо больше, чем надо".Из-за "негативной реакции общественности" на прошлой неделе власти Гуммы объявили школе выговор. В понедельник школа объявила об отставке Симидзу, пообещав "восстановить общественное доверие" за счет улучшения корпоративного управления.

https://ukraina.ru/20230309/1044195250.html

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япония, школа, беженцы, новости, увольнение