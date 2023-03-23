"Мы невидимые": Киевская духовная академия попросила защитить ее от произвола украинских властей - 23.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230323/1044666268.html
"Мы невидимые": Киевская духовная академия попросила защитить ее от произвола украинских властей
"Мы невидимые": Киевская духовная академия попросила защитить ее от произвола украинских властей - 23.03.2023 Украина.ру
"Мы невидимые": Киевская духовная академия попросила защитить ее от произвола украинских властей
Киевская духовная академия призвала правительство Украины и мировое сообщество не допустить выселения из Киево-Печерской лавры представителей канонической Украинской православной церкви. Соответствующее обращение от имени проректора по начально-методической работе архимандрита Филарета (Волошина) появилось 23 марта на сайте академии
2023-03-23T12:56
2023-03-23T12:56
новости
киево-печерская лавра
киевская духовная академия
выселение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102207/96/1022079672_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_fb2519ec21652ad778a7a2130ca70b8a.jpg
Архимандрит добавил, что правительство не дает студентам академии даже закончить учебный год и выразил опасения, что требование покинуть лавру - один из шагов по уничтожению Киевской духовной академии."Кроме войны и всех трудностей, с которыми сейчас сталкивается Украина, нам добавляют еще и невозможность продолжать молиться и заниматься научными исследованиями в родных стенах. Мы призываем правительство Украины, международное сообщество и всех людей доброй воли обратить внимание на эту сложную ситуацию и сделать все возможное для обеспечения защиты нашего общества", - сказал Филарет.Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", которому принадлежит здание, 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть лавру до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что исключение будет сделано только в том случае, если монахи перейдут в раскольническую ПЦУ, что является грубейшим незаконным вмешательством государства в дела церкви.Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в прошлом году. В качестве цели было заявлено расширение полномочий службы, которые будут гарантировать "духовную независимость Украины".Первым делом в рамках этой инициативы СНБО принял решение "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".Практически сразу после был опубликован санкционный список из нескольких десятков священников, кому грозит блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов" сроком на 5 лет.Кроме того, храмы постоянно обыскивают сотрудники СБУ на предмет хранящихся внутри "предметов Русского мира".Один из священнослужителей УПЦ рассказал, что резкий интерес СБУ к патриархату связан с тем, что ведомство возглавил Василий Малюк, который в отличие от своего предшественника Ивана Баканова не является прихожанином УПЦ.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре, однако реакции пока не последовало.
https://ukraina.ru/20230313/1044297537.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102207/96/1022079672_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_0dc1564dd149e5055803d7f6afda54c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киево-печерская лавра, киевская духовная академия, выселение
Новости, Киево-Печерская лавра, Киевская духовная академия, выселение

"Мы невидимые": Киевская духовная академия попросила защитить ее от произвола украинских властей

12:56 23.03.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевская духовная академия призвала правительство Украины и мировое сообщество не допустить выселения из Киево-Печерской лавры представителей канонической Украинской православной церкви. Соответствующее обращение от имени проректора по начально-методической работе архимандрита Филарета (Волошина) появилось 23 марта на сайте академии

"Уже очень скоро, 29 марта 2023 года, вся наша большая семья этого монастыря, а именно: 200 монахов, 300 студентов, будущих православных священников, 30 преподавателей и 300 рабочих рискуют быть изгнанными из нашего собственного дома, из этого святого места. Правительство не спрашивает нашего мнения. Мы - невидимые", - говорится в обращении.

Архимандрит добавил, что правительство не дает студентам академии даже закончить учебный год и выразил опасения, что требование покинуть лавру - один из шагов по уничтожению Киевской духовной академии.

"Кроме войны и всех трудностей, с которыми сейчас сталкивается Украина, нам добавляют еще и невозможность продолжать молиться и заниматься научными исследованиями в родных стенах. Мы призываем правительство Украины, международное сообщество и всех людей доброй воли обратить внимание на эту сложную ситуацию и сделать все возможное для обеспечения защиты нашего общества", - сказал Филарет.

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", которому принадлежит здание, 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть лавру до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что исключение будет сделано только в том случае, если монахи перейдут в раскольническую ПЦУ, что является грубейшим незаконным вмешательством государства в дела церкви.
Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в прошлом году. В качестве цели было заявлено расширение полномочий службы, которые будут гарантировать "духовную независимость Украины".
Первым делом в рамках этой инициативы СНБО принял решение "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Практически сразу после был опубликован санкционный список из нескольких десятков священников, кому грозит блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов" сроком на 5 лет.
Кроме того, храмы постоянно обыскивают сотрудники СБУ на предмет хранящихся внутри "предметов Русского мира".
Один из священнослужителей УПЦ рассказал, что резкий интерес СБУ к патриархату связан с тем, что ведомство возглавил Василий Малюк, который в отличие от своего предшественника Ивана Баканова не является прихожанином УПЦ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре, однако реакции пока не последовало.
Вербное воскресенье на Украине - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
13 марта, 04:39
Киево-печерская лавра как военная цельВ недавние старые, уже почти невероятные времена, когда еще ходившие к украинской столице с востока поезда по Дарницкому мосту, пересекали Днепр, пассажирам открывалось одно из самых красивых путевых зрелищ.
 
НовостиКиево-Печерская лавраКиевская духовная академиявыселение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Медведев про Twitter: нужно использовать оружие врага
10:53США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять
10:50"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
10:50Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса
10:46Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
10:43Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
10:25Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео
10:12Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном
09:58"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
09:56"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье
09:39Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
09:34Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
09:28МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
09:21Путин учредил медаль "За храбрость"
09:15Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
08:54Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
08:43Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье
08:40Американцы предложили "расчленить" Украину
08:33Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане
08:29Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
Лента новостейМолния