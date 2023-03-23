"Мы невидимые": Киевская духовная академия попросила защитить ее от произвола украинских властей
Киевская духовная академия призвала правительство Украины и мировое сообщество не допустить выселения из Киево-Печерской лавры представителей канонической Украинской православной церкви. Соответствующее обращение от имени проректора по начально-методической работе архимандрита Филарета (Волошина) появилось 23 марта на сайте академии
"Уже очень скоро, 29 марта 2023 года, вся наша большая семья этого монастыря, а именно: 200 монахов, 300 студентов, будущих православных священников, 30 преподавателей и 300 рабочих рискуют быть изгнанными из нашего собственного дома, из этого святого места. Правительство не спрашивает нашего мнения. Мы - невидимые", - говорится в обращении.
Архимандрит добавил, что правительство не дает студентам академии даже закончить учебный год и выразил опасения, что требование покинуть лавру - один из шагов по уничтожению Киевской духовной академии.
"Кроме войны и всех трудностей, с которыми сейчас сталкивается Украина, нам добавляют еще и невозможность продолжать молиться и заниматься научными исследованиями в родных стенах. Мы призываем правительство Украины, международное сообщество и всех людей доброй воли обратить внимание на эту сложную ситуацию и сделать все возможное для обеспечения защиты нашего общества", - сказал Филарет.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", которому принадлежит здание, 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть лавру до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что исключение будет сделано только в том случае, если монахи перейдут в раскольническую ПЦУ, что является грубейшим незаконным вмешательством государства в дела церкви.
"Кроме войны и всех трудностей, с которыми сейчас сталкивается Украина, нам добавляют еще и невозможность продолжать молиться и заниматься научными исследованиями в родных стенах. Мы призываем правительство Украины, международное сообщество и всех людей доброй воли обратить внимание на эту сложную ситуацию и сделать все возможное для обеспечения защиты нашего общества", - сказал Филарет.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", которому принадлежит здание, 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть лавру до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что исключение будет сделано только в том случае, если монахи перейдут в раскольническую ПЦУ, что является грубейшим незаконным вмешательством государства в дела церкви.
Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в прошлом году. В качестве цели было заявлено расширение полномочий службы, которые будут гарантировать "духовную независимость Украины".
Первым делом в рамках этой инициативы СНБО принял решение "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Практически сразу после был опубликован санкционный список из нескольких десятков священников, кому грозит блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов" сроком на 5 лет.
Кроме того, храмы постоянно обыскивают сотрудники СБУ на предмет хранящихся внутри "предметов Русского мира".
Один из священнослужителей УПЦ рассказал, что резкий интерес СБУ к патриархату связан с тем, что ведомство возглавил Василий Малюк, который в отличие от своего предшественника Ивана Баканова не является прихожанином УПЦ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре, однако реакции пока не последовало.