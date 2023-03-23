Банк России обучит сотрудников китайскому языку - 23.03.2023 Украина.ру
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Банк России обучит сотрудников китайскому языку
Банк России обучит сотрудников китайскому языку - 23.03.2023 Украина.ру
Банк России обучит сотрудников китайскому языку
Центробанк разместил на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ" запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку. Публикация появилась на сайте платформы 20 марта, в день, когда в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин
2023-03-23T11:30
2023-03-23T11:30
новости
банк
россия
сотрудники
китайский язык
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Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом после переизбрания на третий срок. Россия - первая страна, в которую он приехал в новом качестве, как и в 2013 году, когда впервые был избран лидером китайской нации.В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.За поездкой китайского лидера в Россию внимательно следили все западные СМИ. По результатам его общения с президентом РФ Владимиром Путиным, западные издания почти единогласно окрестили их встречу как вызов мировому порядку во главе с США.Так, Washington Post написал что Си Цзиньпин "определенно предложил моральную и психологическую поддержку" России, а своим визитом в Москву лидер КНР "укрепляет фланг против Америки и Запада". А журнал Foreign Policy добавил, что Китай и Россия "идут рука об руку в противостоянии мировому порядку, возглавляемому США".И если Россия и Китай уже давно работают в направлении перевода своих расчетов в национальные валюты, обучение языку - логичное продолжение этой концепции, то спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума только 22 марта выступил за создание совместного банка России и Африки.Эксперты оценивают подобные инициативы как часть наметившейся мировой тенденции отказа от доллара и перехода к расчетам в национальных валютах.
https://ukraina.ru/20230322/1044627572.html
https://ukraina.ru/20230322/1044625184.html
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новости, банк, россия, сотрудники, китайский язык
Новости, банк, Россия, сотрудники, китайский язык

Банк России обучит сотрудников китайскому языку

11:30 23.03.2023
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБанк России
Банк России - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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Центробанк разместил на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ" запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку. Публикация появилась на сайте платформы 20 марта, в день, когда в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин

"Оказание образовательных (консультационных) услуг по теме "Китайский язык в сфере профессиональной коммуникации (базовый уровень). Оказание образовательных либо консультационных услуг для работников Банка России общим объемом 288 академических часов для каждой группы за два года обучения", - говорится в тексте предложения.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом после переизбрания на третий срок. Россия - первая страна, в которую он приехал в новом качестве, как и в 2013 году, когда впервые был избран лидером китайской нации.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
За поездкой китайского лидера в Россию внимательно следили все западные СМИ. По результатам его общения с президентом РФ Владимиром Путиным, западные издания почти единогласно окрестили их встречу как вызов мировому порядку во главе с США.
Так, Washington Post написал что Си Цзиньпин "определенно предложил моральную и психологическую поддержку" России, а своим визитом в Москву лидер КНР "укрепляет фланг против Америки и Запада". А журнал Foreign Policy добавил, что Китай и Россия "идут рука об руку в противостоянии мировому порядку, возглавляемому США".
Встреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
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Западные СМИ напугала перспектива сближения России и КитаяЗападные СМИ внимательно следили за визитом в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, иностранные журналисты пришли к двум выводам
И если Россия и Китай уже давно работают в направлении перевода своих расчетов в национальные валюты, обучение языку - логичное продолжение этой концепции, то спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума только 22 марта выступил за создание совместного банка России и Африки.
Эксперты оценивают подобные инициативы как часть наметившейся мировой тенденции отказа от доллара и перехода к расчетам в национальных валютах.
Международная парламентская конференция Россия-Африка - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 12:56
Новый удар по доллару? Спикер парламента Буркина-Фасо призвал создать российско-африканский банкСпикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума выступил за создание совместного банка России и Африки для облегчения банковских операций и финансирования проектов в его стране. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости
 
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