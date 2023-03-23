https://ukraina.ru/20230323/1044662970.html

Банк России обучит сотрудников китайскому языку

Банк России обучит сотрудников китайскому языку - 23.03.2023 Украина.ру

Банк России обучит сотрудников китайскому языку

Центробанк разместил на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ" запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку. Публикация появилась на сайте платформы 20 марта, в день, когда в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин

2023-03-23T11:30

2023-03-23T11:30

2023-03-23T11:30

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Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом после переизбрания на третий срок. Россия - первая страна, в которую он приехал в новом качестве, как и в 2013 году, когда впервые был избран лидером китайской нации.В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.За поездкой китайского лидера в Россию внимательно следили все западные СМИ. По результатам его общения с президентом РФ Владимиром Путиным, западные издания почти единогласно окрестили их встречу как вызов мировому порядку во главе с США.Так, Washington Post написал что Си Цзиньпин "определенно предложил моральную и психологическую поддержку" России, а своим визитом в Москву лидер КНР "укрепляет фланг против Америки и Запада". А журнал Foreign Policy добавил, что Китай и Россия "идут рука об руку в противостоянии мировому порядку, возглавляемому США".И если Россия и Китай уже давно работают в направлении перевода своих расчетов в национальные валюты, обучение языку - логичное продолжение этой концепции, то спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума только 22 марта выступил за создание совместного банка России и Африки.Эксперты оценивают подобные инициативы как часть наметившейся мировой тенденции отказа от доллара и перехода к расчетам в национальных валютах.

https://ukraina.ru/20230322/1044627572.html

https://ukraina.ru/20230322/1044625184.html

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новости, банк, россия, сотрудники, китайский язык