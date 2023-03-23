https://ukraina.ru/20230323/1044662970.html
Банк России обучит сотрудников китайскому языку
Банк России обучит сотрудников китайскому языку - 23.03.2023 Украина.ру
Банк России обучит сотрудников китайскому языку
Центробанк разместил на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ" запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку. Публикация появилась на сайте платформы 20 марта, в день, когда в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин
2023-03-23T11:30
2023-03-23T11:30
2023-03-23T11:30
новости
банк
россия
сотрудники
китайский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/16/1041112175_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_cb0cb78f31b92a5e2c2e4d39055b8853.jpg
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом после переизбрания на третий срок. Россия - первая страна, в которую он приехал в новом качестве, как и в 2013 году, когда впервые был избран лидером китайской нации.В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.За поездкой китайского лидера в Россию внимательно следили все западные СМИ. По результатам его общения с президентом РФ Владимиром Путиным, западные издания почти единогласно окрестили их встречу как вызов мировому порядку во главе с США.Так, Washington Post написал что Си Цзиньпин "определенно предложил моральную и психологическую поддержку" России, а своим визитом в Москву лидер КНР "укрепляет фланг против Америки и Запада". А журнал Foreign Policy добавил, что Китай и Россия "идут рука об руку в противостоянии мировому порядку, возглавляемому США".И если Россия и Китай уже давно работают в направлении перевода своих расчетов в национальные валюты, обучение языку - логичное продолжение этой концепции, то спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума только 22 марта выступил за создание совместного банка России и Африки.Эксперты оценивают подобные инициативы как часть наметившейся мировой тенденции отказа от доллара и перехода к расчетам в национальных валютах.
https://ukraina.ru/20230322/1044627572.html
https://ukraina.ru/20230322/1044625184.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/16/1041112175_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc736bee6c66d15c1a014966d40227f0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, банк, россия, сотрудники, китайский язык
Банк России обучит сотрудников китайскому языку
Центробанк разместил на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ" запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку. Публикация появилась на сайте платформы 20 марта, в день, когда в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин
"Оказание образовательных (консультационных) услуг по теме "Китайский язык в сфере профессиональной коммуникации (базовый уровень). Оказание образовательных либо консультационных услуг для работников Банка России общим объемом 288 академических часов для каждой группы за два года обучения", - говорится в тексте предложения.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом после переизбрания на третий срок. Россия - первая страна, в которую он приехал в новом качестве, как и в 2013 году, когда впервые был избран лидером китайской нации.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
За поездкой китайского лидера в Россию внимательно следили все западные СМИ. По результатам его общения с президентом РФ Владимиром Путиным, западные издания почти единогласно окрестили их встречу как вызов мировому порядку во главе с США.
Так, Washington Post написал что Си Цзиньпин "определенно предложил моральную и психологическую поддержку" России, а своим визитом в Москву лидер КНР "укрепляет фланг против Америки и Запада". А журнал Foreign Policy добавил, что Китай и Россия "идут рука об руку в противостоянии мировому порядку, возглавляемому США".
И если Россия и Китай уже давно работают в направлении перевода своих расчетов в национальные валюты, обучение языку - логичное продолжение этой концепции, то спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума только 22 марта выступил за создание совместного банка России и Африки.
Эксперты оценивают подобные инициативы как часть наметившейся мировой тенденции отказа от доллара и перехода к расчетам в национальных валютах.